https://sputniknews.uz/20260716/russia-uzbekistan-dori-ishlab-chiqarish-59071228.html
Россия компанияси билан Ўзбекистонда талаб юқори дориларни ишлаб чиқариш муҳокама қилинди
Россия компанияси билан Ўзбекистонда талаб юқори дориларни ишлаб чиқариш муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон делегацияси Россиянинг "ГЕНЕРИУМ" компанияси билан талаб юқори дориларни маҳаллийлаштириш, технологиялар трансфери ҳамда қўшма илмий-ишлаб чиқариш майдонларини ташкил этишни муҳокама қилди.
2026-07-16T16:27+0500
2026-07-16T16:27+0500
2026-07-16T16:35+0500
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
соғлиқ
москва
дори
ҳамкорлик
ўзбекистон
жамият
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/10/59071054_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0eaea860d09b5d2cd328d604209d1cd5.jpg
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Россиянинг "ГЕНЕРИУМ" илмий-ишлаб чиқариш компанияси билан мамлакатда талаб юқори бўлган дори воситаларини ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш масаласини муҳокама қилди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги хабар берди.Музокараларда технологиялар трансферини йўлга қўйиш ва қўшма илмий-ишлаб чиқариш майдонларини ташкил этиш имкониятлари ҳам кўриб чиқилди.Ташриф доирасида Ўзбекистон ва Россиянинг соғлиқни сақлаш ҳамда фармацевтика соҳаларидаги хусусий сектор вакиллари ўртасидаги ҳамкорликнинг истиқболли йўналишлари ҳам белгиланди.Ўзбекистон делегацияси Халқаро тиббиёт кластери, шунингдек, "Лапино", "Hadassah Medical Moscow" ва "Олимп Клиник МАРС". клиникалари фаолияти билан танишди. У ерда замонавий тиббий стандартлар, бошқарув амалиёти ва бемор манфаатларини устувор қўйишга асосланган ёндашувлар муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20260716/uzbekistan-russia-transplantologiya-hamkorlik-59059869.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/10/59071054_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3ea46e163b5bc9f3a99f801f5803b590.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), соғлиқ, москва, дори, ҳамкорлик, ўзбекистон, жамият, россия
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), соғлиқ, москва, дори, ҳамкорлик, ўзбекистон, жамият, россия
Россия компанияси билан Ўзбекистонда талаб юқори дориларни ишлаб чиқариш муҳокама қилинди
16:27 16.07.2026 (янгиланди: 16:35 16.07.2026)
Томонлар технологиялар трансфери, талаб юқори дори воситаларини Ўзбекистонда ишлаб чиқариш ва қўшма илмий-ишлаб чиқариш майдонларини ташкил этиш масалаларини кўриб чиқди.
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Ўзбекистон делегацияси Россиянинг "ГЕНЕРИУМ" илмий-ишлаб чиқариш компанияси билан мамлакатда талаб юқори бўлган дори воситаларини ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш масаласини муҳокама қилди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги хабар берди
.
Музокараларда технологиялар трансферини йўлга қўйиш ва қўшма илмий-ишлаб чиқариш майдонларини ташкил этиш имкониятлари ҳам кўриб чиқилди.
Делегация "ГЕНЕРИУМ" базасида дори воситаларини яратишдан тортиб саноат миқёсида ишлаб чиқаришгача бўлган тўлиқ цикл билан танишди. Компания биотехнологик препаратларни ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқаришга ихтисослашган.
Ташриф доирасида Ўзбекистон ва Россиянинг соғлиқни сақлаш ҳамда фармацевтика соҳаларидаги хусусий сектор вакиллари ўртасидаги ҳамкорликнинг истиқболли йўналишлари ҳам белгиланди.
Ўзбекистон делегацияси Халқаро тиббиёт кластери, шунингдек, "Лапино", "Hadassah Medical Moscow" ва "Олимп Клиник МАРС". клиникалари фаолияти билан танишди. У ерда замонавий тиббий стандартлар, бошқарув амалиёти ва бемор манфаатларини устувор қўйишга асосланган ёндашувлар муҳокама қилинди.