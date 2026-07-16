https://sputniknews.uz/20260716/uzbekistan-russia-transplantologiya-hamkorlik-59059869.html
Ўзбекистон Россия билан қон хизмати ва трансплантология бўйича ҳамкорлик қилади
Ўзбекистон Россия билан қон хизмати ва трансплантология бўйича ҳамкорлик қилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Россия қон хизмати, трансплантология ва санитария назорати соҳаларида ҳамкорликни кенгайтиришни муҳокама қилди. Томонлар донорларни рақамли кузатиш ва инфекцияларга қарши чоралар масалаларини кўриб чиқди.
2026-07-16T11:09+0500
2026-07-16T11:09+0500
2026-07-16T12:45+0500
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
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жамият
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Россия Федерал тиббий-биология агентлиги раҳбари Вероника Скворцова ва Роспотребнадзор раҳбари, Россия бош давлат санитария шифокори Анна Попова билан учрашувлар ўтказди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Вероника Скворцова билан қон хизмати ва трансплантологияни ривожлантириш, биологик хавфсизликни таъминлаш ҳамда биомолекуляр ва биоинженерия технологиялари бўйича мутахассислар тайёрлаш масалалари кўриб чиқилди.Анна Попова Ўзбекистон делегациясига Россиянинг санитария-эпидемиологик назорат, геномик таҳлил ва юқумли касалликларнинг олдини олиш соҳасидаги тажрибасини тақдим этди. Аҳоли саломатлигига хавф туғилганда тезкор чора кўриш усулларига ҳам эътибор қаратилди.Ташриф давомида делегация Роспотребнадзорнинг илмий ва лаборатория бўлинмалари фаолияти билан танишди. Мутахассисларга ҳаво, сув ва озиқ-овқат маҳсулотлари сифатини назорат қилишда қўлланилаётган замонавий усуллар намойиш этилди.
https://sputniknews.uz/20260123/qon-bilan-ishlash-55208385.html
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соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), соғлиқ, хавфсизлик, касаллик, жамият, ўзбекистон, россия
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв), соғлиқ, хавфсизлик, касаллик, жамият, ўзбекистон, россия
Ўзбекистон Россия билан қон хизмати ва трансплантология бўйича ҳамкорлик қилади
11:09 16.07.2026 (янгиланди: 12:45 16.07.2026)
Томонлар донорларни рақамли кузатиш, трансплантология, юқумли касалликларнинг олдини олиш ва лаборатория назорати бўйича тажриба алмашди.
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Ўзбекистон делегацияси Россия Федерал тиббий-биология агентлиги раҳбари Вероника Скворцова ва Роспотребнадзор раҳбари, Россия бош давлат санитария шифокори Анна Попова билан учрашувлар ўтказди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
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Вероника Скворцова билан қон хизмати ва трансплантологияни ривожлантириш, биологик хавфсизликни таъминлаш ҳамда биомолекуляр ва биоинженерия технологиялари бўйича мутахассислар тайёрлаш масалалари кўриб чиқилди.
Томонлар донорларни рақамли кузатиб бориш тизимини жорий этиш имкониятларини ҳам муҳокама қилди.
Анна Попова Ўзбекистон делегациясига Россиянинг санитария-эпидемиологик назорат, геномик таҳлил ва юқумли касалликларнинг олдини олиш соҳасидаги тажрибасини тақдим этди. Аҳоли саломатлигига хавф туғилганда тезкор чора кўриш усулларига ҳам эътибор қаратилди.
Ташриф давомида делегация Роспотребнадзорнинг илмий ва лаборатория бўлинмалари фаолияти билан танишди. Мутахассисларга ҳаво, сув ва озиқ-овқат маҳсулотлари сифатини назорат қилишда қўлланилаётган замонавий усуллар намойиш этилди.