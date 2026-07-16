https://sputniknews.uz/20260716/russia-migrantlar-elektron-profill-telefon-59064875.html
Россияга келган мигрантлардан электрон профиль ўрнатилган телефон талаб қилиниши мумкин
Россияга келган мигрантлардан электрон профиль ўрнатилган телефон талаб қилиниши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Россия ИИВ меҳнат мигрантларидан электрон профилли телефон талаб қилишни режалаштирмоқда. Қурилма орқали уларнинг ҳаракати кузатилади ва ҳужжатлар муддати тугаётгани ҳақида огоҳлантирилади.
2026-07-16T13:26+0500
2026-07-16T13:26+0500
2026-07-16T13:26+0500
мигрантлар
миграция
рақамли технологиялар
россия
чет эл фуқаролари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/10/59064331_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_2bdcbdefe94ee72b7dc9f517d25ff386.jpg
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Россияга ишлаш ёки узоқ муддат яшаш учун келган мигрантлардан электрон профилли мобил телефон талаб қилиниши мумкин. Бу ҳақда Россия ички ишлар вазири ўринбосари Игорь Зубов Федерация Кенгаши қўмитаси йиғилишида маълум қилди, деб хабар бермоқда РИА Новости.Унинг сўзларига кўра, келажакда мигрант рўйхатдан ўтиш вақтида электрон профили жойлаштирилган телефонга эга бўлиши керак бўлади. Ушбу қурилма орқали полиция чет эл фуқаросининг қаердалигини билиши ва унинг бир аҳоли пунктидан бошқасига кўчганини назорат қилиши мумкин.Телефон мигрантни фақат кузатиш учун эмас, балки унга ҳужжатларининг амал қилиш муддати тугаётгани ёки давлат идорасига бориши зарурлиги ҳақида хабар бериш учун ҳам ишлатилади.Ҳозирча янги тизим қачон ва қайси ҳудудларда жорий этилиши маълум қилинмади. Шунингдек, тегишли қонун ёки бошқа норматив ҳужжат қабул қилингани ҳақида хабар берилмаган.Москва ва Москва вилоятида 2025 йил сентябридан буён мигрантларнинг жойлашувини “Амина” мобил иловаси орқали назорат қилиш бўйича тажриба амал қилмоқда. Унда меҳнат мигрантлари яшаш жойи ва унинг ўзгариши ҳақида ички ишлар органларига масофадан, яъни геолокация узатган ҳолда хабардор қилади ва бу амалдаги қоғозли миграция рўйхати ўрнини босади.
https://sputniknews.uz/20260604/russia-mehnat-migratsiya-nazorat-ozgarish-58097171.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/10/59064331_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_3c9f02d7b66897e51b027b6d5b43580f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мигрантлар, миграция, рақамли технологиялар, россия, чет эл фуқаролари
мигрантлар, миграция, рақамли технологиялар, россия, чет эл фуқаролари
Россияга келган мигрантлардан электрон профиль ўрнатилган телефон талаб қилиниши мумкин
Россия ИИВ меҳнат мигрантлари ва мамлакатга узоқ муддатга келган чет элликларнинг ҳаракатини электрон профиль орқали кузатиш тизимини жорий этишни режалаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Россияга ишлаш ёки узоқ муддат яшаш учун келган мигрантлардан электрон профилли мобил телефон талаб қилиниши мумкин. Бу ҳақда Россия ички ишлар вазири ўринбосари Игорь Зубов Федерация Кенгаши қўмитаси йиғилишида маълум қилди, деб хабар бермоқда
РИА Новости.
Унинг сўзларига кўра, келажакда мигрант рўйхатдан ўтиш вақтида электрон профили жойлаштирилган телефонга эга бўлиши керак бўлади. Ушбу қурилма орқали полиция чет эл фуқаросининг қаердалигини билиши ва унинг бир аҳоли пунктидан бошқасига кўчганини назорат қилиши мумкин.
“Биз ҳар бир мигрантнинг қаердалигини биламиз. У бир аҳоли пунктидан бошқасига назоратсиз кўчиб ўта олмайди”, — деди Зубов.
Телефон мигрантни фақат кузатиш учун эмас, балки унга ҳужжатларининг амал қилиш муддати тугаётгани ёки давлат идорасига бориши зарурлиги ҳақида хабар бериш учун ҳам ишлатилади.
Ҳозирча янги тизим қачон ва қайси ҳудудларда жорий этилиши маълум қилинмади. Шунингдек, тегишли қонун ёки бошқа норматив ҳужжат қабул қилингани ҳақида хабар берилмаган.
Москва ва Москва вилоятида 2025 йил сентябридан буён мигрантларнинг жойлашувини “Амина” мобил иловаси орқали назорат қилиш бўйича тажриба амал қилмоқда. Унда меҳнат мигрантлари яшаш жойи ва унинг ўзгариши ҳақида ички ишлар органларига масофадан, яъни геолокация узатган ҳолда хабардор қилади ва бу амалдаги қоғозли миграция рўйхати ўрнини босади.