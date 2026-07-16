Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260716/russia-migrantlar-elektron-profill-telefon-59064875.html
Россияга келган мигрантлардан электрон профиль ўрнатилган телефон талаб қилиниши мумкин
Россияга келган мигрантлардан электрон профиль ўрнатилган телефон талаб қилиниши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Россия ИИВ меҳнат мигрантларидан электрон профилли телефон талаб қилишни режалаштирмоқда. Қурилма орқали уларнинг ҳаракати кузатилади ва ҳужжатлар муддати тугаётгани ҳақида огоҳлантирилади.
2026-07-16T13:26+0500
2026-07-16T13:26+0500
мигрантлар
миграция
рақамли технологиялар
россия
чет эл фуқаролари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/10/59064331_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_2bdcbdefe94ee72b7dc9f517d25ff386.jpg
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Россияга ишлаш ёки узоқ муддат яшаш учун келган мигрантлардан электрон профилли мобил телефон талаб қилиниши мумкин. Бу ҳақда Россия ички ишлар вазири ўринбосари Игорь Зубов Федерация Кенгаши қўмитаси йиғилишида маълум қилди, деб хабар бермоқда РИА Новости.Унинг сўзларига кўра, келажакда мигрант рўйхатдан ўтиш вақтида электрон профили жойлаштирилган телефонга эга бўлиши керак бўлади. Ушбу қурилма орқали полиция чет эл фуқаросининг қаердалигини билиши ва унинг бир аҳоли пунктидан бошқасига кўчганини назорат қилиши мумкин.Телефон мигрантни фақат кузатиш учун эмас, балки унга ҳужжатларининг амал қилиш муддати тугаётгани ёки давлат идорасига бориши зарурлиги ҳақида хабар бериш учун ҳам ишлатилади.Ҳозирча янги тизим қачон ва қайси ҳудудларда жорий этилиши маълум қилинмади. Шунингдек, тегишли қонун ёки бошқа норматив ҳужжат қабул қилингани ҳақида хабар берилмаган.Москва ва Москва вилоятида 2025 йил сентябридан буён мигрантларнинг жойлашувини “Амина” мобил иловаси орқали назорат қилиш бўйича тажриба амал қилмоқда. Унда меҳнат мигрантлари яшаш жойи ва унинг ўзгариши ҳақида ички ишлар органларига масофадан, яъни геолокация узатган ҳолда хабардор қилади ва бу амалдаги қоғозли миграция рўйхати ўрнини босади.
https://sputniknews.uz/20260604/russia-mehnat-migratsiya-nazorat-ozgarish-58097171.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/10/59064331_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_3c9f02d7b66897e51b027b6d5b43580f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мигрантлар, миграция, рақамли технологиялар, россия, чет эл фуқаролари
мигрантлар, миграция, рақамли технологиялар, россия, чет эл фуқаролари

Россияга келган мигрантлардан электрон профиль ўрнатилган телефон талаб қилиниши мумкин

13:26 16.07.2026
© Sputnik / Павел Лисицын / Медиабанкка ўтишСдача экзаменов в центре тестирования мигрантов. Архивное фото
Сдача экзаменов в центре тестирования мигрантов. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.07.2026
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия ИИВ меҳнат мигрантлари ва мамлакатга узоқ муддатга келган чет элликларнинг ҳаракатини электрон профиль орқали кузатиш тизимини жорий этишни режалаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Россияга ишлаш ёки узоқ муддат яшаш учун келган мигрантлардан электрон профилли мобил телефон талаб қилиниши мумкин. Бу ҳақда Россия ички ишлар вазири ўринбосари Игорь Зубов Федерация Кенгаши қўмитаси йиғилишида маълум қилди, деб хабар бермоқда РИА Новости.
Унинг сўзларига кўра, келажакда мигрант рўйхатдан ўтиш вақтида электрон профили жойлаштирилган телефонга эга бўлиши керак бўлади. Ушбу қурилма орқали полиция чет эл фуқаросининг қаердалигини билиши ва унинг бир аҳоли пунктидан бошқасига кўчганини назорат қилиши мумкин.
“Биз ҳар бир мигрантнинг қаердалигини биламиз. У бир аҳоли пунктидан бошқасига назоратсиз кўчиб ўта олмайди”, — деди Зубов.
Телефон мигрантни фақат кузатиш учун эмас, балки унга ҳужжатларининг амал қилиш муддати тугаётгани ёки давлат идорасига бориши зарурлиги ҳақида хабар бериш учун ҳам ишлатилади.
Ҳозирча янги тизим қачон ва қайси ҳудудларда жорий этилиши маълум қилинмади. Шунингдек, тегишли қонун ёки бошқа норматив ҳужжат қабул қилингани ҳақида хабар берилмаган.
Москва ва Москва вилоятида 2025 йил сентябридан буён мигрантларнинг жойлашувини “Амина” мобил иловаси орқали назорат қилиш бўйича тажриба амал қилмоқда. Унда меҳнат мигрантлари яшаш жойи ва унинг ўзгариши ҳақида ички ишлар органларига масофадан, яъни геолокация узатган ҳолда хабардор қилади ва бу амалдаги қоғозли миграция рўйхати ўрнини босади.
Мигрант ID: Россияда меҳнат миграциясини назорат қилиш тизими қандай ўзгармоқда - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.06.2026
Мигрант ID: Россияда мигрантлар учун нималар ўзгаряпти
4 Июн, 18:42
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0