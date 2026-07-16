https://sputniknews.uz/20260716/kazakhstan-politsiya-chet-elliklar-tekshirish-59061547.html
Қозоғистонда ППСга чет элликларнинг қонуний турганини текшириш вазифаси юклатилди
Қозоғистонда ППСга чет элликларнинг қонуний турганини текшириш вазифаси юклатилди
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25 июлдан Қозоғистон полицияси чет элликларнинг паспорти, визаси ва мамлакатда қонуний турганини тасдиқловчи ҳужжатларни текширади. Янги тартиб аҳоли пунктлари, метро, транспорт объектлари ва йўлларда амал қилади.
2026-07-16T11:57+0500
2026-07-16T11:57+0500
2026-07-16T12:46+0500
миграция
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ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Қозоғистонда патруль-пост хизмати (ППС) вазифасини бажараётган полиция ходимларининг чет эл фуқаролари билан ишлаш тартибига аниқлик киритилади. Бу ҳақда "Kazinform" мамлакат ички ишлар вазирининг 2026 йил 1 июлдаги буйруғига таяниб хабар берди.Янги тартиб транспорт объектлари ва метрополитенда, аҳоли пунктларида ҳамда шаҳар ташқарисидаги автомобиль йўлларида хизмат қилаётган ходимларга тааллуқли.Чет эл фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган шахснинг ҳужжатларини текширишда ППС ходимлари қуйидагиларга эътибор беради:Ҳужжатда патруль ходимлари чет элликлар ва дипломатик ваколатхоналар ходимлари билан фақат хизмат вазифалари доирасида мулоқот қилиши ҳам белгиланган. Бунга ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш, транспорт қатнови ҳақида маълумот бериш, меҳмонхона ва умумий овқатланиш жойларини тушунтириш киради.Шунингдек, патруль ходимлари миграция хизматига мамлакатдан чиқариб юборилаётган чет элликларни давлат чегарасидаги назорат пунктигача олиб боришда ёрдам беради.Полиция чет эл фуқаросининг поезд ёки самолётдан қолиб кетгани, чет эллик иштирокидаги ҳуқуқбузарликлар ва ноқонуний миграция ҳолатлари ҳақида навбатчилик қисмига зудлик билан хабар бериши шарт.Ўзгаришлар 2026 йил 25 июлдан кучга киради.
https://sputniknews.uz/20260623/xorij-huquq-yordam-sco-ombudsman-kelishuv-58543023.html
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миграция, қозоғистон, мигрантлар
миграция, қозоғистон, мигрантлар
Қозоғистонда ППСга чет элликларнинг қонуний турганини текшириш вазифаси юклатилди
11:57 16.07.2026 (янгиланди: 12:46 16.07.2026)
25 июлдан Қозоғистонда ППС ходимлари чет элликларнинг ҳужжатларини текширганда паспорт ва визанинг амал қилиш муддатига эътибор қаратиши шарт бўлади.
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Қозоғистонда патруль-пост хизмати (ППС) вазифасини бажараётган полиция ходимларининг чет эл фуқаролари билан ишлаш тартибига аниқлик киритилади. Бу ҳақда "Kazinform" мамлакат ички ишлар вазирининг 2026 йил 1 июлдаги буйруғига таяниб хабар берди
.
Янги тартиб транспорт объектлари ва метрополитенда, аҳоли пунктларида ҳамда шаҳар ташқарисидаги автомобиль йўлларида хизмат қилаётган ходимларга тааллуқли.
Чет эл фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган шахснинг ҳужжатларини текширишда ППС ходимлари қуйидагиларга эътибор беради:
чет эл паспортининг амал қилиш муддати;
яшаш гувоҳномаси ёки фуқаролиги бўлмаган шахс гувоҳномаси;
виза мавжудлиги ва унинг амал қилиш муддати;
миграция картасидаги рўйхатдан ўтиш белгиси;
Қозоғистонда қонуний турганини тасдиқловчи ҳужжатлар.
Қоидабузарлик аниқланса, ходим Қозоғистоннинг Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодексига мувофиқ чора кўради.
Ҳужжатда патруль ходимлари чет элликлар ва дипломатик ваколатхоналар ходимлари билан фақат хизмат вазифалари доирасида мулоқот қилиши ҳам белгиланган. Бунга ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш, транспорт қатнови ҳақида маълумот бериш, меҳмонхона ва умумий овқатланиш жойларини тушунтириш киради.
Шунингдек, патруль ходимлари миграция хизматига мамлакатдан чиқариб юборилаётган чет элликларни давлат чегарасидаги назорат пунктигача олиб боришда ёрдам беради.
Полиция чет эл фуқаросининг поезд ёки самолётдан қолиб кетгани, чет эллик иштирокидаги ҳуқуқбузарликлар ва ноқонуний миграция ҳолатлари ҳақида навбатчилик қисмига зудлик билан хабар бериши шарт.
Ўзгаришлар 2026 йил 25 июлдан кучга киради.