Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260623/xorij-huquq-yordam-sco-ombudsman-kelishuv-58543023.html
Хорижда ҳуқуқи бузилганларга ёрдам осонлашади — ШҲТ омбудсманлари келишувга эришди
Хорижда ҳуқуқи бузилганларга ёрдам осонлашади — ШҲТ омбудсманлари келишувга эришди
Sputnik Ўзбекистон
ШҲТ мамлакатлари омбудсманлари ўртасида тўғридан-тўғри алоқа канали пайдо бўлади. Янги механизм хорижда ҳуқуқлари бузилган ёки ёрдамга муҳтож фуқароларга тезроқ кўмак беришга хизмат қилади.
2026-06-23T15:45+0500
2026-06-23T15:45+0500
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
омбудсман
миграция
бишкек
россия
мигрантлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/06/15123330_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_0d53cdea8a1e61d1151f5cdd8c692f3d.jpg
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. ШҲТ мамлакатлари омбудсманлари инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида доимий мулоқот ва ахборот алмашинувини йўлга қўйишга келишиб олди. Бу ҳақда РИА Новостига Россия Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили матбуот хизмати маълум қилди.Тегишли келишув Бишкекда бўлиб ўтган ШҲТга аъзо давлатларнинг инсон ҳуқуқлари бўйича миллий муассасалари раҳбарларининг биринчи маслаҳат учрашувида эришилди.Учрашув доирасида Россия, Қирғизистон, Қозоғистон, Ўзбекистон ва Тожикистоннинг инсон ҳуқуқлари бўйича вакиллари ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди.Иштирокчилар омбудсманлар ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни йўлга қўйиш, ахборот алмашинувини мунтазам ташкил этиш ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги энг яхши тажрибалардан биргаликда фойдаланиш муҳимлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260204/russia-nazoratsiz-bola-qaytarilish-55459383.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/06/15123330_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_6617394e8b1b838785dd3eb1e0762ec8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), омбудсман, миграция, бишкек, россия, мигрантлар
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), омбудсман, миграция, бишкек, россия, мигрантлар

Хорижда ҳуқуқи бузилганларга ёрдам осонлашади — ШҲТ омбудсманлари келишувга эришди

15:45 23.06.2026
© Sputnik / Константин Чалабов / Медиабанкка ўтишРабочие на строительстве автомобильного моста
Рабочие на строительстве автомобильного моста - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.06.2026
© Sputnik / Константин Чалабов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия ва бошқа ШҲТ мамлакатлари омбудсманлари хорижда ҳуқуқлари бузилган ёки ёрдамга муҳтож фуқароларга тезкор кўмак бериш учун тўғридан-тўғри алоқа каналини яратишга келишиб олди.
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. ШҲТ мамлакатлари омбудсманлари инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида доимий мулоқот ва ахборот алмашинувини йўлга қўйишга келишиб олди. Бу ҳақда РИА Новостига Россия Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили матбуот хизмати маълум қилди.
Тегишли келишув Бишкекда бўлиб ўтган ШҲТга аъзо давлатларнинг инсон ҳуқуқлари бўйича миллий муассасалари раҳбарларининг биринчи маслаҳат учрашувида эришилди.
Россия Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили Яна Лантратованинг таъкидлашича, янги механизм хорижда ҳуқуқлари бузилган, ҳужжатларини расмийлаштиришда муаммога дуч келган ёки қаерга мурожаат қилишни билмайдиган фуқароларга тезроқ ёрдам кўрсатиш имконини беради.
Учрашув доирасида Россия, Қирғизистон, Қозоғистон, Ўзбекистон ва Тожикистоннинг инсон ҳуқуқлари бўйича вакиллари ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди.
Иштирокчилар омбудсманлар ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни йўлга қўйиш, ахборот алмашинувини мунтазам ташкил этиш ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги энг яхши тажрибалардан биргаликда фойдаланиш муҳимлигини таъкидлади.
Шанхай ҳамкорлик ташкилоти

ШҲТ 2001 йилда ташкил этилган. Унга Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Покистон ва Ўзбекистон аъзо.

Мулоқот бўйича ҳамкор давлатлар: Озарбайжон, Арманистон, Баҳрайн, Миср, Камбоджа, Қатар, Кувайт, Лаос, Мальдив ороллари, Мьянма, Непал, БАА, Саудия Арабистони, Туркия ва Шри-Ланка.

Кузатувчи давлатлар: Афғонистон, Мўғулистон.

КенгайтиришЙиғиштириш
Сурайё Раҳмонова - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.02.2026
2025 йилда Россиядан назоратсиз қолган нечта бола қайтарилди — омбудсман рақамлари
4 Феврал, 11:29
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0