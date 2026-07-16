ЕИ Украинани қуроллантириб, Россияни 2030 йилгача ҳолдан тойдирмоқчи — Вулин
12:41 16.07.2026 (янгиланди: 12:45 16.07.2026)
© Sputnik / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Oбуна бўлиш
Сиёсатчининг фикрича, ЕИ Украинага ҳарбий ва молиявий ёрдам бериш орқали Россия ресурсларини узоқ муддатга банд этиб, шу вақт ичида эҳтимолий тўғридан-тўғри тўқнашувга тайёрланмоқда.
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Европа Иттифоқи Украинани молиялаштириш ва қуроллантириш орқали Россияни 2030 йилгача ҳолдан тойдиришга уринмоқда. Бу фикрни Сербиянинг собиқ бош вазири ўринбосари, “Социалистлар ҳаракати” етакчиси Александр Вулин “Миллий мудофаа” журнали учун ёзган мақоласида билдирди.
РИА Новостининг ёзишича, мақолада Вулин ЕИ Киевни қўллаб-қувватлашни давом эттираётгани ва Украинадаги можарони ўз уруши каби молиялаштираётганини таъкидлади.
Унинг фикрича, Европа Украина орқали Россиянинг ҳарбий ва иқтисодий ресурсларини имкон қадар узоқ вақт банд қилиб туришни кўзламоқда.
"Европа Иттифоқи Зеленский режимини пул билан таъминлашни давом эттирмоқда ва Украина урушини ўзининг урушидек молиялаштирмоқда, бу уруш сўнгги украиналиккача давом этади - лекин бу билан Россияни мағлуб этаман деб ўйлагани учун эмас, балки уни 2030 йилга келиб, канцлер Мерц, Германия ва, демак, Европа Иттифоқи Россия билан тўғридан-тўғри қуролли тўқнашувга тайёр бўлади," - дейилади мақолада.
Сиёсатчи Россия ва Хитой Европа давлатларининг ҳарбий-саноат мажмуасини кенгайтириш, қурол ишлаб чиқаришни ошириш ва армияларни кучайтириш ҳақидаги баёнотларига жиддий муносабатда бўлиши кераклигини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, халқаро хавфсизлик соҳасидаги қарама-қаршиликни кечиктириш эмас, янги глобал тартиб бўйича музокараларни бошлаш зарур.
“Танлов — янги глобал хавфсизлик тартиби бўйича музокаралар ёки қуролли қарама-қаршилик”, — деб ёзди Вулин.
У Ғарб Россия ва Хитойнинг кўп қутбли дунё тартибини шакллантиришга бўлган сиёсий иродаси ҳамда имкониятларини етарлича баҳоламаётганини билдирди.
Вулиннинг фикрича, Европа можародан Россияни заифлаштириш воситаси сифатида фойдаланмоқда. Кейинчалик худди шундай босим Хитойнинг ички бирлиги ва хориждаги иқтисодий манфаатларига ҳам қаратилиши мумкин.
“Европа элиталари Россиядан реванш олиш имкониятларини изламоқда ва топмоқда, улар Украина атрофидаги можарога туртки бериш орқали Россияни ўзлари учун энг кам харажат билан йўқ қилиш механизмини топдик деб ўйлашмоқда”, — дея таъкидлайди Вулин.
КенгайтиришЙиғиштириш
Маълумот учун: Европа Иттифоқининг расмий “Readiness 2030” дастурида мақсад Европа мудофаа салоҳиятини ошириш, ҳарбий саноатни ривожлантириш ва эҳтимолий таҳдидларни тийиб туриш сифатида кўрсатилган. Дастур доирасида мудофаа харажатлари учун 800 миллиард еврогача маблағ йўналтириш режалаштирилган.