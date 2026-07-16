https://sputniknews.uz/20260716/elektron-reestr-reja-qurilish-59058883.html
Энди электрон реестрга киритилмаган ҳудудий режа бўйича қурилиш бошлаб бўлмайди
Энди электрон реестрга киритилмаган ҳудудий режа бўйича қурилиш бошлаб бўлмайди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 1 ноябрдан барча мастер-режалар ягона электрон реестрда жамланади. Рўйхатдан ўтмаган режалар шаҳарсозлик, қурилиш, инвестиция ва бошқа фаолият учун асос бўла олмайди. Бу Президент қарорида белгиланди.
2026-07-16T10:02+0500
2026-07-16T10:02+0500
2026-07-16T10:05+0500
шаҳар
янги қонун
ўзбекистон
жамият
лойиҳа
қурилиш
инвестиция
молиялаштириш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0b/58263616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_01cd4e7215b17c6c9544841e0bc92144.jpg
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Ўзбекистонда ҳудудларнинг барча мастер-режалари ягона электрон реестрда жамланади. Бу президентнинг “Урбанизация ва уй-жой қурилиши соҳасида ислоҳотларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида белгиланди.Қарорга кўра, 1 ноябрдан Урбанизация ва уй-жой бозорини барқарор ривожлантириш миллий қўмитаси мастер-режаларнинг ягона электрон реестрини юритади. Ҳужжатларнинг рақамлаштирилган нусхалари ҳам Миллий қўмитада сақланади.Аҳоли пунктининг бош режаси тасдиқланганидан кейин уч ой ичида уни амалга ошириш бўйича комплекс дастур ишлаб чиқилади. Дастур 3 йилдан 5 йилгача бўлган муддатга мўлжалланиб, унда тадбирларни молиялаштириш манбалари ва бажариш муддатлари аниқ кўрсатилади.Комплекс дастурларнинг ижроси Қорақалпоғистон Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар, Тошкент шаҳри, туман ва шаҳар кенгашлари мажлисларида муҳокама қилиниб, натижалари оммавий ахборот воситаларида ёритиб борилади.Шунингдек, бош режаси мавжуд бўлмаган ёки бош режаси ишлаб чиқилганига камида 10 йил бўлган аҳоли пунктлари учун янги бош режалар ва батафсил режалаштириш лойиҳалари республика бюджети ҳисобидан ишлаб чиқилади.
https://sputniknews.uz/20260611/bosh-rejalar-58261816.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0b/58263616_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_10effce42c4d3a891d07a92981f99d4c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шаҳар, янги қонун, ўзбекистон, жамият, лойиҳа, қурилиш, инвестиция, молиялаштириш
шаҳар, янги қонун, ўзбекистон, жамият, лойиҳа, қурилиш, инвестиция, молиялаштириш
Энди электрон реестрга киритилмаган ҳудудий режа бўйича қурилиш бошлаб бўлмайди
10:02 16.07.2026 (янгиланди: 10:05 16.07.2026)
Аҳоли пунктининг бош режаси тасдиқланганидан кейин 3 ой ичида уни амалга ошириш бўйича комплекс дастур ишлаб чиқилади.
ТОШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Ўзбекистонда ҳудудларнинг барча мастер-режалари ягона электрон реестрда жамланади. Бу президентнинг “Урбанизация ва уй-жой қурилиши соҳасида ислоҳотларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида белгиланди
.
Қарорга кўра, 1 ноябрдан Урбанизация ва уй-жой бозорини барқарор ривожлантириш миллий қўмитаси мастер-режаларнинг ягона электрон реестрини юритади. Ҳужжатларнинг рақамлаштирилган нусхалари ҳам Миллий қўмитада сақланади.
Реестрдан ўтказилмаган мастер-режаларни амалга ошириш, шунингдек, улар асосида шаҳарсозлик, қурилиш, инвестиция ва бошқа фаолият билан шуғулланишга йўл қўйилмайди.
Аҳоли пунктининг бош режаси тасдиқланганидан кейин уч ой ичида уни амалга ошириш бўйича комплекс дастур ишлаб чиқилади. Дастур 3 йилдан 5 йилгача бўлган муддатга мўлжалланиб, унда тадбирларни молиялаштириш манбалари ва бажариш муддатлари аниқ кўрсатилади.
Комплекс дастурларнинг ижроси Қорақалпоғистон Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар, Тошкент шаҳри, туман ва шаҳар кенгашлари мажлисларида муҳокама қилиниб, натижалари оммавий ахборот воситаларида ёритиб борилади.
Шунингдек, бош режаси мавжуд бўлмаган ёки бош режаси ишлаб чиқилганига камида 10 йил бўлган аҳоли пунктлари учун янги бош режалар ва батафсил режалаштириш лойиҳалари республика бюджети ҳисобидан ишлаб чиқилади.