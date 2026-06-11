https://sputniknews.uz/20260611/bosh-rejalar-58261816.html
Бош режалар билан ишлашнинг янги тизими пайдо бўлади
Бош режалар билан ишлашнинг янги тизими пайдо бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Биринчи босқичда бош режалар бўйича маълумотлар тўлиқ жамланади ва актуаллаштирилади. 11.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-11T09:20+0500
2026-06-11T09:20+0500
2026-06-11T09:20+0500
жамият
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
қурилиш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0b/58263616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_01cd4e7215b17c6c9544841e0bc92144.jpg
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев урбанизация ва шаҳарсозлик соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар самарадорлигини ошириш юзасидан тақдимот билан танишди.Маълум қилинишича, алоҳида ҳудудларни ривожлантириш бўйича 2024-2025 йилларда 275 та мастер-режа ишлаб чиқилган бўлса-да, уларнинг ягона ҳисоби юритилмаган, бош режалар билан ўзаро боғланмаган. Бу эса ҳудудларни комплекс ривожлантириш, инфратузилма, транспорт, муҳандислик тармоқлари ва ижтимоий объектларни уйғун режалаштиришда қатор муаммоларни келтириб чиқармоқда.Шу муносабат билан бош режа ва мастер-режалар билан ишлашнинг янги тизими таклиф этилди.Унга кўра;Бу жараёнда шаҳарсозлик ҳужжатларининг ягона электрон реестри юритилади. Рўйхатдан ўтказилмаган ҳужжатлар юридик кучга эга бўлмаслиги белгиланади. Урбанизация марказига шаҳарсозлик геоахборот тизимини юритиш, комплекс қурилиш жараёнларида топогеодезия ишларини мувофиқлаштириш ва ҳудудий архитектура-режалаштириш кенгашларининг фаолиятини услубий таъминлаш каби қўшимча вазифалар юкланади.
https://sputniknews.uz/20260414/qurilish-raqamlashtirish-suniy-intellekt-56903326.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0b/58263616_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_10effce42c4d3a891d07a92981f99d4c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, қурилиш
жамият, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, қурилиш
Бош режалар билан ишлашнинг янги тизими пайдо бўлади
Биринчи босқичда бош режалар бўйича маълумотлар тўлиқ жамланади ва актуаллаштирилади.
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев урбанизация ва шаҳарсозлик соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар самарадорлигини ошириш юзасидан тақдимот билан танишди.
Маълум қилинишича, алоҳида ҳудудларни ривожлантириш бўйича 2024-2025 йилларда 275 та мастер-режа ишлаб чиқилган бўлса-да, уларнинг ягона ҳисоби юритилмаган, бош режалар билан ўзаро боғланмаган. Бу эса ҳудудларни комплекс ривожлантириш, инфратузилма, транспорт, муҳандислик тармоқлари ва ижтимоий объектларни уйғун режалаштиришда қатор муаммоларни келтириб чиқармоқда.
Шу муносабат билан бош режа ва мастер-режалар билан ишлашнинг янги тизими таклиф этилди.
биринчи босқичда бош режалар бўйича маълумотлар тўлиқ жамланади ва актуаллаштирилади;
иккинчи босқичда рақамлаштириш ишлари амалга оширилади;
учинчи босқичда мониторинг тизими йўлга қўйилади;
тўртинчи босқичда эса комплекс ахборот-таҳлил тизими шакллантирилади.
Бу жараёнда шаҳарсозлик ҳужжатларининг ягона электрон реестри юритилади. Рўйхатдан ўтказилмаган ҳужжатлар юридик кучга эга бўлмаслиги белгиланади. Урбанизация марказига шаҳарсозлик геоахборот тизимини юритиш, комплекс қурилиш жараёнларида топогеодезия ишларини мувофиқлаштириш ва ҳудудий архитектура-режалаштириш кенгашларининг фаолиятини услубий таъминлаш каби қўшимча вазифалар юкланади.