https://sputniknews.uz/20260715/xohlovchilar-koalitsiya-ukraine-mojaro-ojiz-59043817.html
“Хоҳловчилар коалицияси” Украинадаги можарони тўхтатишга ожиз — Spiegel
“Хоҳловчилар коалицияси” Украинадаги можарони тўхтатишга ожиз — Spiegel
Sputnik Ўзбекистон
Spiegel "Хоҳловчилар коалицияси" Украинада ўт очишни тўхтатишга эришишда ожизлигича қолаётганини ёзди. Нашрга кўра, Киевга амалий ҳарбий ёрдам кўрсатаётган Европа давлатлари сони камаймоқда.
2026-07-15T14:04+0500
2026-07-15T14:04+0500
2026-07-15T14:04+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
европа иттифоқи
дунё янгиликлари
дунёда
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0f/59043647_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_06859045ffe54ec0a7165659ab52edbc.jpg
ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. "Хоҳловчилар коалицияси" баёнотлар ва рамзий тадбирларда кучли кўринса-да, Украинада ўт очишни тўхтатишга эришиш масаласида ожизлигича қолмоқда, деб ёзди Германиянинг Spiegel журнали.Душанба куни асосан Ғарб давлатларидан иборат коалиция вакиллари Парижда Украинага кейинги ёрдам, хавфсизлик кафолатлари ва ҳаво ҳужумидан мудофаа соҳасидаги ҳамкорликни муҳокама қилиш учун йиғилди. Коалицияга 35 дан зиёд мамлакат кирган бўлиб, унда Франция ва Буюк Британия мувофиқлаштирувчи вазифани бажармоқда.Spiegel Париждаги учрашув дабдабали маросимлар ва Европанинг ҳарбий қудратини намойиш этиш билан ўтганига эътибор қаратди. Нашр коалиция аъзолари намойиш этаётган рамзлар ва "ҳашаматли декорациялар" Москвада таассурот уйғотиш учун етарлими, деган саволни ўртага ташлади.Spiegel нашрининг таъкидлашича, коалиция ўзини намойишкорона қўллаб-қувватлаётган бўлса-да, унинг ортидаги амалий ёрдам заифлашиб бормоқда. Хусусан, Украинага реал ҳарбий ёрдам ажратаётган Европа Иттифоқи мамлакатлари сони 2023 йилдаги 21 тадан 2026 йилда 14 тагача камайган.Киль жаҳон иқтисодиёти институти маълумотлари ҳам Европа ҳарбий ёрдамининг тобора кам сонли давлатлар зиммасига тушаётганини кўрсатади. Германия ва Буюк Британия 2022–2025 йилларда Ғарбий Европадан ажратилган ҳарбий ёрдамнинг қарийб учдан икки қисмини таъминлаган.Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Кремль Париждаги учрашувни диққат билан кузатишини билдирди. У коалицияни тинчликни эмас, можаронинг давом этишини истайдиган "урушни қўзғатувчилар коалицияси" деб атади.Россия Ғарб давлатларининг Украинага қурол етказиб бериши можарони ҳал қилишга тўсқинлик қилиши, НАТО мамлакатларини унга бевосита жалб этиши ва музокараларга салбий таъсир кўрсатишини бир неча бор таъкидлаган.
https://sputniknews.uz/20260714/ukraine-xavfsizlik-kafolatlar-russia-59028845.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0f/59043647_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_669c3167a0c6af7758d2c0c69c2771be.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
европа иттифоқи, дунё янгиликлари, дунёда, украина
европа иттифоқи, дунё янгиликлари, дунёда, украина
“Хоҳловчилар коалицияси” Украинадаги можарони тўхтатишга ожиз — Spiegel
Spiegel журнали “Хоҳловчилар коалицияси” Украинадаги можарони тўхтатишга қодир эмаслигини ёзди. Нашр коалициянинг баландпарвоз баёнотлари амалий натижа бермаётганига эътибор қаратди
ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
"Хоҳловчилар коалицияси" баёнотлар ва рамзий тадбирларда кучли кўринса-да, Украинада ўт очишни тўхтатишга эришиш масаласида ожизлигича қолмоқда, деб ёзди
Германиянинг Spiegel журнали.
Душанба куни асосан Ғарб давлатларидан иборат коалиция вакиллари Парижда Украинага кейинги ёрдам, хавфсизлик кафолатлари ва ҳаво ҳужумидан мудофаа соҳасидаги ҳамкорликни муҳокама қилиш учун йиғилди.
Коалицияга 35 дан зиёд мамлакат кирган бўлиб, унда Франция ва Буюк Британия мувофиқлаштирувчи вазифани бажармоқда.
Spiegel Париждаги учрашув дабдабали маросимлар ва Европанинг ҳарбий қудратини намойиш этиш билан ўтганига эътибор қаратди. Нашр коалиция аъзолари намойиш этаётган рамзлар ва "ҳашаматли декорациялар" Москвада таассурот уйғотиш учун етарлими, деган саволни ўртага ташлади.
"Ёки “хоҳловчилар коалицияси” аслида “хайрихоҳлар коалицияси”ми — доимо тиришқоқ, аммо қачондир ўзи эришмоқчи бўлган ўт очишни тўхтатиш масаласига келганда ожиз?" — дея ёзади журнал.
Spiegel нашрининг таъкидлашича, коалиция ўзини намойишкорона қўллаб-қувватлаётган бўлса-да, унинг ортидаги амалий ёрдам заифлашиб бормоқда. Хусусан, Украинага реал ҳарбий ёрдам ажратаётган Европа Иттифоқи мамлакатлари сони 2023 йилдаги 21 тадан 2026 йилда 14 тагача камайган.
Киль жаҳон иқтисодиёти институти маълумотлари ҳам Европа ҳарбий ёрдамининг тобора кам сонли давлатлар зиммасига тушаётганини кўрсатади. Германия ва Буюк Британия 2022–2025 йилларда Ғарбий Европадан ажратилган ҳарбий ёрдамнинг қарийб учдан икки қисмини таъминлаган.
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Кремль Париждаги учрашувни диққат билан кузатишини билдирди. У коалицияни тинчликни эмас, можаронинг давом этишини истайдиган "урушни қўзғатувчилар коалицияси" деб атади.
Россия Ғарб давлатларининг Украинага қурол етказиб бериши можарони ҳал қилишга тўсқинлик қилиши, НАТО мамлакатларини унга бевосита жалб этиши ва музокараларга салбий таъсир кўрсатишини бир неча бор таъкидлаган.