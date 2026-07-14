https://sputniknews.uz/20260714/ukraine-xavfsizlik-kafolatlar-russia-59028845.html
Песков: Украина учун хавфсизлик кафолатларини Россиясиз белгилаб бўлмайди
Песков: Украина учун хавфсизлик кафолатларини Россиясиз белгилаб бўлмайди
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Дмитрий Песков Украина учун хавфсизлик кафолатларини Россиясиз белгилаб бўлмаслигини айтди. Сергей Лавров эса Европани Москва ва Вашингтон келишувларини бузишга уринишда айблади.
2026-07-14T18:31+0500
2026-07-14T18:31+0500
2026-07-14T18:31+0500
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ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Украина учун хавфсизлик кафолатларини Россия иштирокисиз ишлаб чиқиш мумкин эмас. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.У Германия канцлери Фридрих Мерцнинг бундай кафолатлар Украина ва унинг ҳамкорлари томонидан, Россия иштирокисиз белгиланиши кераклиги ҳақидаги баёнотига изоҳ берди.Кремль вакили Европанинг бундай ёндашувини "боши берк кўчага олиб борувчи позиция" деб баҳолади.Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ҳам Европа давлатларини Украина масаласида Россия ва АҚШ ўртасида эришилган келишувларни барбод қилишга уринишда айблади.Лавровнинг сўзларига кўра, Владимир Путин келишувлар бажарилмаган тақдирда Россия 2024 йил июнида белгиланган мақсадларга қандай эришишни билишини бир неча бор таъкидлаган.
https://sputniknews.uz/20260714/mrrz-ukraine-muzokaralar-59022871.html
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дунё янгиликлари, дунёда, дмитрий песков, сергей лавров, ақш, европа, россия, украина
дунё янгиликлари, дунёда, дмитрий песков, сергей лавров, ақш, европа, россия, украина
Песков: Украина учун хавфсизлик кафолатларини Россиясиз белгилаб бўлмайди
Дмитрий Песков Европа давлатларининг Москвани музокара жараёнидан четлатишга уриниши уларнинг ўзини Украина бўйича келишувда иштирок этиш имкониятидан маҳрум қилишини билдирди.
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Украина учун хавфсизлик кафолатларини Россия иштирокисиз ишлаб чиқиш мумкин эмас. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди
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У Германия канцлери Фридрих Мерцнинг бундай кафолатлар Украина ва унинг ҳамкорлари томонидан, Россия иштирокисиз белгиланиши кераклиги ҳақидаги баёнотига изоҳ берди.
"Россия иштирокисиз хавфсизлик кафолатларини шакллантириш мумкин эмас. Агар европаликлар ҳақиқатан ҳам шу позицияда туриб, уни қатъий талаб қилса, бу Европа давлатларининг можарони ҳал қилиш жараёнида иштирок этиш имкониятини бутунлай йўққа чиқаради", — деди Песков.
Кремль вакили Европанинг бундай ёндашувини "боши берк кўчага олиб борувчи позиция" деб баҳолади.
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ҳам Европа давлатларини Украина масаласида Россия ва АҚШ ўртасида эришилган келишувларни барбод қилишга уринишда айблади.
"Европаликлар Россия ва АҚШ ўртасида мавжуд келишувларни бузишга қаратилган навбатдаги ўйинларни бошламоқда", — деди у Чад ташқи ишлар вазири Абдулайе Сабре Фадул билан музокаралар якунидаги журналистлар билан учрашувда.
Лавровнинг сўзларига кўра, Владимир Путин келишувлар бажарилмаган тақдирда Россия 2024 йил июнида белгиланган мақсадларга қандай эришишни билишини бир неча бор таъкидлаган.