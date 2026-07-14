Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260714/mrrz-ukraine-muzokaralar-59022871.html
Мерц: Украина бўйича музокаралар столига ўтириш вақти келди
Мерц: Украина бўйича музокаралар столига ўтириш вақти келди
Sputnik Ўзбекистон
Германия канцлери Фридрих Мерц Украинада ўт очишни тўхтатиш ва музокаралар столига ўтириш вақти келганини айтди. Париждаги коалиция ҳам Россия ва Украина ўртасида тўғридан-тўғри мулоқотга чақирди.
2026-07-14T12:31+0500
2026-07-14T12:31+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
фридрих мерц
европа иттифоқи
словакия
нато
украина
германия
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0e/59022693_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_31429f32e6cdcbea719ba29d36d76c48.jpg
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Германия канцлери Фридрих Мерц Украинадаги можарони ҳал қилиш учун музокаралар столига ўтириш ва ўт очишни тўхтатиш бўйича келишиш вақти келганини билдирди.Мерцнинг таъкидлашича, Европа Иттифоқи ва АҚШ иштирокида музокаралар ўтказиш учун Европа ҳам очиқ.Париждаги учрашув якунлари бўйича эълон қилинган қўшма баёнотда ҳам Украинада зудлик билан тўлиқ ўт очишни тўхтатиш ва Россия ҳамда Украина ўртасидаги тўғридан-тўғри музокараларни қайта бошлашга чақирилди.Словакия ташқи ишлар вазири Юрай Бланар ҳам "Standard" нашрига берган интервьюсида тинчлик музокараларини бошлашга чақирди. Унинг фикрича, Украинадаги можарони дастлабки босқичда Беларусь ва Туркиядаги музокаралар асосида ҳал қилиш мумкин эди.Бланарнинг сўзларига кўра, ўша пайтда Британия бош вазири Борис Жонсон Киевга келиб, Ғарб давлатлари эришилган келишувни қўллаб-қувватламаслигини билдирган.Бланар НАТОнинг Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатиши можарони ҳал қилишга ёрдам бермаслиги, аксинча уни чўзишини айтди. У Словакия Киевга ҳарбий техника бермаслиги, фақат гуманитар ва нолетал ёрдам кўрсатишини таъкидлади.Словакия президенти Петер Пеллегрини ҳам НАТО саммитида асосий эътибор ҳарбий ёрдамга қаратилгани, дипломатик музокараларни бошлаш масаласига эса кам вақт ажратилганини билдирди.
https://sputniknews.uz/20260707/europe-nato-ukraine-yordam-muammolar-58879901.html
словакия
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0e/59022693_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_9f6009b9223fd6e88a76b532b39127c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, фридрих мерц, европа иттифоқи, словакия, нато, украина, германия, россия
дунё янгиликлари, дунёда, фридрих мерц, европа иттифоқи, словакия, нато, украина, германия, россия

Мерц: Украина бўйича музокаралар столига ўтириш вақти келди

12:31 14.07.2026
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Oбуна бўлиш
Германия канцлери Украинада ўт очишни тўхтатиш бўйича келишувга эришиш ва тўғридан-тўғри музокараларни бошлашга чақирди.
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Германия канцлери Фридрих Мерц Украинадаги можарони ҳал қилиш учун музокаралар столига ўтириш ва ўт очишни тўхтатиш бўйича келишиш вақти келганини билдирди.
“Музокаралар столига ўтириш вақти келди. Ўт очишни тўхтатиш бўйича келишиб олиш вақти келди”, — деди у Париждаги “хоҳловчилар коалицияси” йиғилиши якунлари бўйича.
Мерцнинг таъкидлашича, Европа Иттифоқи ва АҚШ иштирокида музокаралар ўтказиш учун Европа ҳам очиқ.
Париждаги учрашув якунлари бўйича эълон қилинган қўшма баёнотда ҳам Украинада зудлик билан тўлиқ ўт очишни тўхтатиш ва Россия ҳамда Украина ўртасидаги тўғридан-тўғри музокараларни қайта бошлашга чақирилди.
Словакия ташқи ишлар вазири Юрай Бланар ҳам "Standard" нашрига берган интервьюсида тинчлик музокараларини бошлашга чақирди. Унинг фикрича, Украинадаги можарони дастлабки босқичда Беларусь ва Туркиядаги музокаралар асосида ҳал қилиш мумкин эди.
© MICHAL CIZEKЮрай Бланар. Архивное фото
Юрай Бланар. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.07.2026
Юрай Бланар. Архивное фото
© MICHAL CIZEK
Бланарнинг сўзларига кўра, ўша пайтда Британия бош вазири Борис Жонсон Киевга келиб, Ғарб давлатлари эришилган келишувни қўллаб-қувватламаслигини билдирган.

"Шу тариқа, Ғарб бу келишувни барбод қилди ва шундан кейин бутун жараён янада мураккаблашди", — деди Словакия ташқи ишлар вазири.

Бланар НАТОнинг Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатиши можарони ҳал қилишга ёрдам бермаслиги, аксинча уни чўзишини айтди. У Словакия Киевга ҳарбий техника бермаслиги, фақат гуманитар ва нолетал ёрдам кўрсатишини таъкидлади.
Словакия президенти Петер Пеллегрини ҳам НАТО саммитида асосий эътибор ҳарбий ёрдамга қаратилгани, дипломатик музокараларни бошлаш масаласига эса кам вақт ажратилганини билдирди.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.07.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Европа ва НАТОда Украинага ҳарбий ёрдам бўйича муаммолар кучаймоқда
7 Июл, 14:55
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0