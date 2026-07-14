https://sputniknews.uz/20260714/mrrz-ukraine-muzokaralar-59022871.html
Мерц: Украина бўйича музокаралар столига ўтириш вақти келди
Мерц: Украина бўйича музокаралар столига ўтириш вақти келди
Sputnik Ўзбекистон
Германия канцлери Фридрих Мерц Украинада ўт очишни тўхтатиш ва музокаралар столига ўтириш вақти келганини айтди. Париждаги коалиция ҳам Россия ва Украина ўртасида тўғридан-тўғри мулоқотга чақирди.
2026-07-14T12:31+0500
2026-07-14T12:31+0500
2026-07-14T12:31+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
фридрих мерц
европа иттифоқи
словакия
нато
украина
германия
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0e/59022693_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_31429f32e6cdcbea719ba29d36d76c48.jpg
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Германия канцлери Фридрих Мерц Украинадаги можарони ҳал қилиш учун музокаралар столига ўтириш ва ўт очишни тўхтатиш бўйича келишиш вақти келганини билдирди.Мерцнинг таъкидлашича, Европа Иттифоқи ва АҚШ иштирокида музокаралар ўтказиш учун Европа ҳам очиқ.Париждаги учрашув якунлари бўйича эълон қилинган қўшма баёнотда ҳам Украинада зудлик билан тўлиқ ўт очишни тўхтатиш ва Россия ҳамда Украина ўртасидаги тўғридан-тўғри музокараларни қайта бошлашга чақирилди.Словакия ташқи ишлар вазири Юрай Бланар ҳам "Standard" нашрига берган интервьюсида тинчлик музокараларини бошлашга чақирди. Унинг фикрича, Украинадаги можарони дастлабки босқичда Беларусь ва Туркиядаги музокаралар асосида ҳал қилиш мумкин эди.Бланарнинг сўзларига кўра, ўша пайтда Британия бош вазири Борис Жонсон Киевга келиб, Ғарб давлатлари эришилган келишувни қўллаб-қувватламаслигини билдирган.Бланар НАТОнинг Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатиши можарони ҳал қилишга ёрдам бермаслиги, аксинча уни чўзишини айтди. У Словакия Киевга ҳарбий техника бермаслиги, фақат гуманитар ва нолетал ёрдам кўрсатишини таъкидлади.Словакия президенти Петер Пеллегрини ҳам НАТО саммитида асосий эътибор ҳарбий ёрдамга қаратилгани, дипломатик музокараларни бошлаш масаласига эса кам вақт ажратилганини билдирди.
https://sputniknews.uz/20260707/europe-nato-ukraine-yordam-muammolar-58879901.html
словакия
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0e/59022693_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_9f6009b9223fd6e88a76b532b39127c4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, фридрих мерц, европа иттифоқи, словакия, нато, украина, германия, россия
дунё янгиликлари, дунёда, фридрих мерц, европа иттифоқи, словакия, нато, украина, германия, россия
Мерц: Украина бўйича музокаралар столига ўтириш вақти келди
Германия канцлери Украинада ўт очишни тўхтатиш бўйича келишувга эришиш ва тўғридан-тўғри музокараларни бошлашга чақирди.
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Германия канцлери Фридрих Мерц Украинадаги можарони ҳал қилиш учун музокаралар столига ўтириш ва ўт очишни тўхтатиш бўйича келишиш вақти келганини билдирди
.
“Музокаралар столига ўтириш вақти келди. Ўт очишни тўхтатиш бўйича келишиб олиш вақти келди”, — деди у Париждаги “хоҳловчилар коалицияси” йиғилиши якунлари бўйича.
Мерцнинг таъкидлашича, Европа Иттифоқи ва АҚШ иштирокида музокаралар ўтказиш учун Европа ҳам очиқ.
Париждаги учрашув якунлари бўйича эълон қилинган қўшма баёнотда ҳам Украинада зудлик билан тўлиқ ўт очишни тўхтатиш ва Россия ҳамда Украина ўртасидаги тўғридан-тўғри музокараларни қайта бошлашга чақирилди.
Словакия ташқи ишлар вазири Юрай Бланар ҳам "Standard" нашрига берган интервьюсида тинчлик музокараларини бошлашга чақирди. Унинг фикрича, Украинадаги можарони дастлабки босқичда Беларусь ва Туркиядаги музокаралар асосида ҳал қилиш мумкин эди.
Бланарнинг сўзларига кўра, ўша пайтда Британия бош вазири Борис Жонсон Киевга келиб, Ғарб давлатлари эришилган келишувни қўллаб-қувватламаслигини билдирган.
"Шу тариқа, Ғарб бу келишувни барбод қилди ва шундан кейин бутун жараён янада мураккаблашди", — деди Словакия ташқи ишлар вазири.
Бланар НАТОнинг Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатиши можарони ҳал қилишга ёрдам бермаслиги, аксинча уни чўзишини айтди. У Словакия Киевга ҳарбий техника бермаслиги, фақат гуманитар ва нолетал ёрдам кўрсатишини таъкидлади.
Словакия президенти Петер Пеллегрини ҳам НАТО саммитида асосий эътибор ҳарбий ёрдамга қаратилгани, дипломатик музокараларни бошлаш масаласига эса кам вақт ажратилганини билдирди.