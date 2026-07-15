https://sputniknews.uz/20260715/umra-tashkilotchilar-din-talim-nazorat-59046290.html
Умра ташкилотчилари ва диний таълим муассасалари хавф даражасига қараб назорат қилинади
Умра ташкилотчилари ва диний таълим муассасалари хавф даражасига қараб назорат қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда Умра ташкилотчилари, диний таълим муассасалари ва диний материаллар билан ишловчи тадбиркорларни хавф даражаси асосида назорат қилиш тартиби жорий этилди. Паст хавфли субъектлар текширилмайди.
2026-07-15T15:44+0500
2026-07-15T15:44+0500
2026-07-15T15:44+0500
умра
зиёрат туризми
адлия вазирлиги
жамият
ислом дини
оав
тадбиркор
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/0d/49884257_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3ba1312ac02cbc689746e826bfc93b3e.jpg
ТОШКЕНТ, 15 июль — Sputnik. Ўзбекистонда Умра зиёратини ташкил этиш, диний таълим ва диний мазмундаги материалларни тарқатиш соҳаларида фаолият юритувчи тадбиркорларни назорат қилишнинг янги тартиби белгиланди. Адлия вазирлиги тегишли низомни давлат рўйхатидан ўтказди.Янги тизим қуйидаги йўналишларда қонунчилик бузилиши хавфини автоматлаштирилган тарзда баҳолайди:— диний таълим муассасалари фаолияти;— “Умра” тадбирларини ташкил этиш ва ўтказиш;— диний мазмундаги материалларни тайёрлаш, Ўзбекистонга олиб кириш ва тарқатиш.Тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқбузарлик содир этиш хавфига қараб юқори, ўрта ва паст тоифаларга ажратилади. Бунда тадбиркорлик субъектларидан қўшимча ҳужжат ёки маълумот талаб қилишга йўл қўйилмайди.Юқори ва ўрта хавф тоифасига киритилган субъектларда профилактика тадбирлари ва текширувлар қонунчиликда белгиланган тартибда ташкил этилади. Паст хавф тоифасига кирган тадбиркорлик субъектларида эса текширув ўтказилмайди.Шу билан бирга, электрон тизимда аниқланган хавф даражасининг ўзи тадбиркорга нисбатан жарима ёки бошқа таъсир чорасини қўллаш учун асос бўлмайди.Лицензия ва рухсат бериш талабларига риоя этилиши устидан назорат хавф таҳлили натижалари ҳамда қонунбузилишлар ҳақидаги мурожаатлар асосида амалга оширилади.
https://sputniknews.uz/20260707/din-ustuvor-yonalishlar-58883665.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/0d/49884257_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d1c4a4babacdd4d0f4b07d5a6effd21e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
умра, зиёрат туризми, адлия вазирлиги, жамият, ислом дини, оав, тадбиркор
умра, зиёрат туризми, адлия вазирлиги, жамият, ислом дини, оав, тадбиркор
Умра ташкилотчилари ва диний таълим муассасалари хавф даражасига қараб назорат қилинади
Ўзбекистонда Умра ташкилотчилари, диний таълим муассасалари ва диний материаллар билан ишловчи субъектларни хавф даражаси асосида назорат қилиш тартиби жорий этилди
ТОШКЕНТ, 15 июль — Sputnik.
Ўзбекистонда Умра зиёратини ташкил этиш, диний таълим ва диний мазмундаги материалларни тарқатиш соҳаларида фаолият юритувчи тадбиркорларни назорат қилишнинг янги тартиби белгиланди. Адлия вазирлиги тегишли низомни давлат рўйхатидан ўтказди
.
Янги тизим қуйидаги йўналишларда қонунчилик бузилиши хавфини автоматлаштирилган тарзда баҳолайди:
— диний таълим муассасалари фаолияти;
— “Умра” тадбирларини ташкил этиш ва ўтказиш;
— диний мазмундаги материалларни тайёрлаш, Ўзбекистонга олиб кириш ва тарқатиш.
Тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқбузарлик содир этиш хавфига қараб юқори, ўрта ва паст тоифаларга ажратилади.
Хавф даражасини аниқлашда давлат органларининг ахборот тизимлари, статистик маълумотлар, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари, оммавий ахборот воситалари ҳамда бошқа қонуний манбалардан олинган маълумотлар ўрганилади.
Бунда тадбиркорлик субъектларидан қўшимча ҳужжат ёки маълумот талаб қилишга йўл қўйилмайди.
Юқори ва ўрта хавф тоифасига киритилган субъектларда профилактика тадбирлари ва текширувлар қонунчиликда белгиланган тартибда ташкил этилади. Паст хавф тоифасига кирган тадбиркорлик субъектларида эса текширув ўтказилмайди.
Шу билан бирга, электрон тизимда аниқланган хавф даражасининг ўзи тадбиркорга нисбатан жарима ёки бошқа таъсир чорасини қўллаш учун асос бўлмайди.
Лицензия ва рухсат бериш талабларига риоя этилиши устидан назорат хавф таҳлили натижалари ҳамда қонунбузилишлар ҳақидаги мурожаатлар асосида амалга оширилади.