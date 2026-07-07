https://sputniknews.uz/20260707/din-ustuvor-yonalishlar-58883665.html
Диний таълим ва ҳамкорлик: Дин ишлари қўмитаси раиси устувор йўналишларни санаб ўтди
Диний таълим ва ҳамкорлик: Дин ишлари қўмитаси раиси устувор йўналишларни санаб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Содиқ Тошбоев Ўзбекистонда диний-маърифий соҳадаги устувор йўналишларни санаб ўтди. У диний ташкилотлар фаолияти, муқаддас қадамжолар, таълим, илмий тадқиқотлар ва халқаро ҳамкорликка эътибор қаратилаётганини айтди.
2026-07-07T17:41+0500
2026-07-07T17:41+0500
2026-07-07T17:41+0500
ислом дини
ислом цивилизацияси маркази
ўзбекистон
жамият
форум
тошкент
дин ишлари бўйича қўмита
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58882801_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_15c69913fc7a2d590ce5121dbb2b656f.jpg
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Ўзбекистонда диний-маърифий соҳада амалга оширилаётган ислоҳотлар ва халқаро ҳамкорликнинг асосий йўналишлари маълум қилинди. Бу ҳақда Дин ишлари бўйича қўмита раиси Содиқ Тошбоев сўз юритди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Тошбоев бу ҳақда “Тинчлик, бағрикенглик ва маърифат йўли” I халқаро ислом цивилизацияси форуми доирасида гапирди.Унинг таъкидлашича, Ўзбекистонда диний ташкилотларнинг эркин фаолият юритишини таъминлаш, муқаддас қадамжоларни обод қилиш, диний таълим тизимини такомиллаштириш, илмий тадқиқотларни қўллаб-қувватлаш ва ёш авлодни маърифатли қилиб тарбиялашга қаратилган ишлар давом эттирилмоқда.Қўмита раисига кўра, Ўзбекистон халқаро майдонда тинчлик, бағрикенглик, маърифат ва ўзаро ишонч тамойилларига асосланган ташаббуслар билан фаол иштирок этмоқда.Шунингдек, мамлакат Миср, Қатар, Саудия Арабистони, БАА, Туркия, Озарбайжон, Малайзия, Индонезия, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва бошқа давлатларнинг тегишли вазирликлари, диний идоралари, илмий-тадқиқот ва таълим муассасалари билан ҳамкорликни ривожлантираётгани таъкидланди.Унинг сўзларига кўра, бу диний-маърифий соҳада янги ҳамкорлик платформаси шаклланаётгани ва амалий мулоқот кенгайиб бораётганини кўрсатади.
https://sputniknews.uz/20260707/islom-tsivilizatsiya-forum-vazifalar-58877285.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58882801_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_52adc573fcf20c2af296102b86044fea.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ислом дини, ислом цивилизацияси маркази, ўзбекистон, жамият, форум, тошкент, дин ишлари бўйича қўмита
ислом дини, ислом цивилизацияси маркази, ўзбекистон, жамият, форум, тошкент, дин ишлари бўйича қўмита
Диний таълим ва ҳамкорлик: Дин ишлари қўмитаси раиси устувор йўналишларни санаб ўтди
Тошбоев Ўзбекистонда диний ташкилотлар фаолияти, муқаддас қадамжоларни обод қилиш, диний таълим ва халқаро ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилаётганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Ўзбекистонда диний-маърифий соҳада амалга оширилаётган ислоҳотлар ва халқаро ҳамкорликнинг асосий йўналишлари маълум қилинди. Бу ҳақда Дин ишлари бўйича қўмита раиси Содиқ Тошбоев сўз юритди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Тошбоев бу ҳақда “Тинчлик, бағрикенглик ва маърифат йўли” I халқаро ислом цивилизацияси форуми доирасида гапирди.
Унинг таъкидлашича, Ўзбекистонда диний ташкилотларнинг эркин фаолият юритишини таъминлаш, муқаддас қадамжоларни обод қилиш, диний таълим тизимини такомиллаштириш, илмий тадқиқотларни қўллаб-қувватлаш ва ёш авлодни маърифатли қилиб тарбиялашга қаратилган ишлар давом эттирилмоқда.
У бугунги кунда мамлакатда 130 тадан ортиқ миллат ва элат, 16 та диний конфессия вакиллари истиқомат қилишини қайд этди.
Қўмита раисига кўра, Ўзбекистон халқаро майдонда тинчлик, бағрикенглик, маърифат ва ўзаро ишонч тамойилларига асосланган ташаббуслар билан фаол иштирок этмоқда.
Шунингдек, мамлакат Миср, Қатар, Саудия Арабистони, БАА, Туркия, Озарбайжон, Малайзия, Индонезия, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва бошқа давлатларнинг тегишли вазирликлари, диний идоралари, илмий-тадқиқот ва таълим муассасалари билан ҳамкорликни ривожлантираётгани таъкидланди.
Тошбоев яқинда Озарбайжоннинг Шуша шаҳрида Туркий давлатлар ташкилотига аъзо мамлакатларнинг дин ишлари учун масъул давлат органлари раҳбарлари биринчи йиғилиши бўлиб ўтганини ҳам эслатди.
Унинг сўзларига кўра, бу диний-маърифий соҳада янги ҳамкорлик платформаси шаклланаётгани ва амалий мулоқот кенгайиб бораётганини кўрсатади.