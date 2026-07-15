https://sputniknews.uz/20260715/ukraine-texnika-shaxsiy-tarkib-yoqotishlar-59053390.html
Россия Мудофаа вазирлиги УҚКнинг техника ва шахсий таркибдаги йўқотишларини маълум қилди
Россия Мудофаа вазирлиги УҚКнинг техника ва шахсий таркибдаги йўқотишларини маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги УҚКнинг техника ва шахсий таркибда йўқотишларга учрагани, Одесса, Черноморск ва Днепр-Бугский портларидаги объектларга зарба берилганини билдирди.
2026-07-15T18:41+0500
2026-07-15T18:41+0500
2026-07-15T18:41+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53382520_0:112:3246:1938_1920x0_80_0_0_89ee57ee5024b6f3ed72eafa5478fcbe.jpg
ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари махсус ҳарбий операцияни давом эттирмоқда, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.Маълумотга кўра, “Шимол” қўшинлар гуруҳи тактик ҳолатини яхшилаган. Украина Қуролли кучлари шахсий таркибдан ташқари, жанговар зирҳли машина, 11 та автомобиль, дала артиллерия қуроли ва зенит-ракета комплексини йўқотган.“Ғарб” гуруҳи янада қулай марра ва позицияларни эгаллаган. УҚК учта зирҳли жанговар машина, жумладан, АҚШда ишлаб чиқарилган М113 зирҳли транспортёри, 13 та автомобиль ва тўртта артиллерия қуролини йўқотган.“Марказ” гуруҳи тактик ҳолатини яхшилаган. Украина тузилмаларининг шахсий таркибдаги йўқотишларидан ташқари, учта зирҳли жанговар машинаси ва учта автомобили йўқ қилинган.“Шарқ” гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига кириб борган. Украина томони учта зирҳли жанговар машина, 15 та автомобиль, “Бастион” реактив залп ўт очиш тизимининг жанговар машинаси ва дала артиллерия қуролини йўқотган.“Днепр” гуруҳи 12 та автомобиль, “Богдан” ўзиюрар артиллерия қурилмаси, экипажсиз катер ва учта радиоэлектрон кураш станциясини йўқ қилган.Россия Мудофаа вазирлиги барча йўналишларда Украина Қуролли кучларининг шахсий таркиб бўйича ҳам йўқотишларга учраганини маълум қилди. Россия Қуролли Кучлари тунда Украина Қуролли кучлари фойдаланадиган логистика марказлари, ёқилғи-энергетика ва транспорт инфратузилмаси объектлари ҳамда узоқ масофали дронлар сақланадиган жойларга ҳамда порт инфратузилмасига гуруҳли зарбалар берган.Вазирлик маълумотига кўра:— “Одесса” портида порт инфратузилмаси объектлари ҳамда дрон ишлаб чиқариш ва йиғиш бўйича иккита цех зарарланган;— “Черноморск” портида Украина Қуролли кучлари учун юк етказиб бераётган контейнер ташувчи ва қуруқ юк кемаси шикастланган;— “Днепр-Бугский” портида УҚК учун юк олиб келган иккита қуруқ юк кемаси юк тушириш вақтида зарарланган.
https://sputniknews.uz/20260713/ukraine-parom-konteynerovoz-zarba-59013326.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53382520_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_2b183c8a4ce3a06104030e25efb5e01f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги
Россия Мудофаа вазирлиги УҚКнинг техника ва шахсий таркибдаги йўқотишларини маълум қилди
Россия Мудофаа вазирлиги 15 июль куни Украина қўшинларининг порт, логистика ва ҳарбий инфратузилма объектларига зарбалар берилганини хабар қилди.
ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
Россия Қуролли Кучлари махсус ҳарбий операцияни давом эттирмоқда, деб хабар қилди
Россия Мудофаа вазирлиги.
Маълумотга кўра, “Шимол” қўшинлар гуруҳи тактик ҳолатини яхшилаган. Украина Қуролли кучлари шахсий таркибдан ташқари, жанговар зирҳли машина, 11 та автомобиль, дала артиллерия қуроли ва зенит-ракета комплексини йўқотган.
“Ғарб” гуруҳи янада қулай марра ва позицияларни эгаллаган. УҚК учта зирҳли жанговар машина, жумладан, АҚШда ишлаб чиқарилган М113 зирҳли транспортёри, 13 та автомобиль ва тўртта артиллерия қуролини йўқотган.
“Марказ” гуруҳи тактик ҳолатини яхшилаган. Украина тузилмаларининг шахсий таркибдаги йўқотишларидан ташқари, учта зирҳли жанговар машинаси ва учта автомобили йўқ қилинган.
“Шарқ” гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига кириб борган. Украина томони учта зирҳли жанговар машина, 15 та автомобиль, “Бастион” реактив залп ўт очиш тизимининг жанговар машинаси ва дала артиллерия қуролини йўқотган.
“Днепр” гуруҳи 12 та автомобиль, “Богдан” ўзиюрар артиллерия қурилмаси, экипажсиз катер ва учта радиоэлектрон кураш станциясини йўқ қилган.
Россия Мудофаа вазирлиги барча йўналишларда Украина Қуролли кучларининг шахсий таркиб бўйича ҳам йўқотишларга учраганини маълум қилди.
Ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари саккизта бошқариладиган авиация бомбаси ва 558 та самолёт типидаги дронни уриб туширган. Қора денгиз флоти кучлари эса УҚКнинг тўртта экипажсиз катерини йўқ қилган.
Россия Қуролли Кучлари тунда Украина Қуролли кучлари фойдаланадиган логистика марказлари, ёқилғи-энергетика ва транспорт инфратузилмаси объектлари ҳамда узоқ масофали дронлар сақланадиган жойларга ҳамда порт инфратузилмасига гуруҳли зарбалар берган.
Вазирлик маълумотига кўра:
— “Одесса” портида порт инфратузилмаси объектлари ҳамда дрон ишлаб чиқариш ва йиғиш бўйича иккита цех зарарланган;
— “Черноморск” портида Украина Қуролли кучлари учун юк етказиб бераётган контейнер ташувчи ва қуруқ юк кемаси шикастланган;
— “Днепр-Бугский” портида УҚК учун юк олиб келган иккита қуруқ юк кемаси юк тушириш вақтида зарарланган.