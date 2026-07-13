https://sputniknews.uz/20260713/ukraine-parom-konteynerovoz-zarba-59013326.html
Черноморскда Украина армияси учун юк ташиган икки паром ва контейнеровозга зарба берилди
Черноморскда Украина армияси учун юк ташиган икки паром ва контейнеровозга зарба берилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Черноморск портида икки RO-RO пароми, контейнеровоз, "Шостка" кемаси ва сузувчи докка зарба берилганини билдирди. Ёқилғи объектлари ва ўқ-дори омбори ҳам шикастлангани айтилди.
2026-07-13T18:38+0500
2026-07-13T18:38+0500
2026-07-13T18:38+0500
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ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Россия Қуролли кучлари 13 июлга ўтар кечаси Черноморск портида икки RO-RO туридаги денгиз пароми, контейнер ташувчи кема, 416-лойиҳали "Шостка" кемаси ва сузувчи докка зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотига кўра, ҳужумда юқори аниқликдаги узоқ масофали ҳаво қуроллари ва зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлар қўлланилган. Шунингдек, ҳарбий юклар ҳамда ёқилғи-мойлаш материалларини тушириш ва сақлаш учун фойдаланиладиган порт инфратузилмаси объектлари нишонга олинган.Мудофаа вазирлиги икки RO-RO пароми ва контейнеровоз Украина Қуролли кучлари учун юк ташишда фойдаланилганини таъкидлади. Шунингдек, 416-лойиҳали "Шостка" кемаси ҳамда автоном сув ости аппаратларини сақлаш ва сувга тушириш учун мўлжалланган сузувчи док нишонга олинган.Вазирлик 12 июль куни ҳам Черноморск портида бошқа кемалар ва инфратузилма объектларига зарба берилганини хабар қилган эди. 13 июлдаги янги маълумотда эса икки RO-RO пароми, контейнеровоз, "Шостка" кемаси ва сузувчи док алоҳида қайд этилди.
https://sputniknews.uz/20260712/russia-odesa-port-harbiy-obektlar-zarba-58996042.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, қора денгиз
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, қора денгиз
Черноморскда Украина армияси учун юк ташиган икки паром ва контейнеровозга зарба берилди
Россия Қуролли кучлари Черноморск портидаги икки паром, контейнеровоз ва ҳарбий мақсадларда фойдаланилган инфратузилма объектларига зарба берди.
ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари 13 июлга ўтар кечаси Черноморск портида икки RO-RO туридаги денгиз пароми, контейнер ташувчи кема, 416-лойиҳали "Шостка" кемаси ва сузувчи докка зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Вазирлик маълумотига кўра, ҳужумда юқори аниқликдаги узоқ масофали ҳаво қуроллари ва зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлар қўлланилган. Шунингдек, ҳарбий юклар ҳамда ёқилғи-мойлаш материалларини тушириш ва сақлаш учун фойдаланиладиган порт инфратузилмаси объектлари нишонга олинган.
Зарбалар натижасида ёқилғи сақлаш резервуарлари, қуйиш эстакадалари ва насос станцияси, ўқ-дори ҳамда ракета қуроллари омбори, шунингдек, контейнерларга ишлов бериш пунктига зарар етказилган.
Мудофаа вазирлиги икки RO-RO пароми ва контейнеровоз Украина Қуролли кучлари учун юк ташишда фойдаланилганини таъкидлади. Шунингдек, 416-лойиҳали "Шостка" кемаси ҳамда автоном сув ости аппаратларини сақлаш ва сувга тушириш учун мўлжалланган сузувчи док нишонга олинган.
Вазирлик 12 июль куни ҳам Черноморск портида бошқа кемалар ва инфратузилма объектларига зарба берилганини хабар қилган
эди. 13 июлдаги янги маълумотда эса икки RO-RO пароми, контейнеровоз, "Шостка" кемаси ва сузувчи док алоҳида қайд этилди.