https://sputniknews.uz/20260712/russia-odesa-port-harbiy-obektlar-zarba-58996042.html
Россия Одесса ва Черноморск портларидаги ҳарбий объектларга зарба берди
Россия Одесса ва Черноморск портларидаги ҳарбий объектларга зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Қуролли кучлари Одесса ва Черноморск портларидаги ҳарбий юклар сақланган объектлар, логистика маркази, ёқилғи резервуарлари, иккита қуруқ юк кемаси, денгиз пароми ва патруль катерига зарба берди.
2026-07-12T17:45+0500
2026-07-12T17:45+0500
2026-07-12T17:45+0500
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ТОШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Россия Қуролли кучлари 12 июлга ўтар кечаси Одесса ва Черноморск портларидаги объектларга юқори аниқликдаги узоқ масофали қуроллар ҳамда зарба берувчи дронлар билан гуруҳли зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотига кўра, Одесса портида ҳарбий юкларни тушириш ва сақлаш учун фойдаланилган инфратузилма объектлари ҳамда "Одтранс" транспорт компаниясининг логистика марказига зарба берилди.Бундан ташқари, Украина Қуролли кучлари учун юк етказиб берган иккита қуруқ юк кемаси, денгиз пароми ва уларни қўриқлаган патруль катерига зарба берилди.Россия Мудофаа вазирлиги зарбалардан мақсад Қора денгиз ҳудудида Украинага қурол-яроғ ва ҳарбий техникалар етказиб бериш имкониятларини камайтириш бўлганини билдирди.
https://sputniknews.uz/20260711/rossiya-58974254.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, одесса, украина
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, одесса, украина
Россия Одесса ва Черноморск портларидаги ҳарбий объектларга зарба берди
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, зарбалар порт объектлари, иккита қуруқ юк кемаси, денгиз пароми ва патруль катерига берилди.
ТОШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари 12 июлга ўтар кечаси Одесса ва Черноморск портларидаги объектларга юқори аниқликдаги узоқ масофали қуроллар ҳамда зарба берувчи дронлар билан гуруҳли зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Вазирлик маълумотига кўра, Одесса портида ҳарбий юкларни тушириш ва сақлаш учун фойдаланилган инфратузилма объектлари ҳамда "Одтранс" транспорт компаниясининг логистика марказига зарба берилди.
Черноморск портида эса ҳарбий юкларни қабул қилиш ва сақлашга мўлжалланган қайта юклаш маркази, шунингдек, ёқилғи-мойлаш материаллари сақланган резервуарлар нишонга олинди.
Бундан ташқари, Украина Қуролли кучлари учун юк етказиб берган иккита қуруқ юк кемаси, денгиз пароми ва уларни қўриқлаган патруль катерига зарба берилди.
Россия Мудофаа вазирлиги зарбалардан мақсад Қора денгиз ҳудудида Украинага қурол-яроғ ва ҳарбий техникалар етказиб бериш имкониятларини камайтириш бўлганини билдирди.