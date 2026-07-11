https://sputniknews.uz/20260711/rossiya-58974254.html
Россия ҳарбийлари Чернигов вилоятида УҚКнинг темир йўл локомотивини яксон қилди
Россия ҳарбийлари Чернигов вилоятида УҚКнинг темир йўл локомотивини яксон қилди
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Зарба “Герань-2 Сикер” билан берилган. 11.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-11T14:10+0500
2026-07-11T14:10+0500
2026-07-11T14:10+0500
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ТОШКЕНТ, 11июл — Sputnik. Россия қўшинлари Чернигов вилоятида Укриана Қуролли кучларининг темир йўл локомотивини яксон қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Локомотив “Герань-2 Сикер” учувчисиз учиш аппарати ёрдамида йўқ қилинган.Аниқлик киритилишича, нишоннинг яксон этилиши объектив назорат билан қайд этилган.
https://sputniknews.uz/20260706/russia-ukraine-harbiy-korxonalar-zarba-58852412.html
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Кадры ударов по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника в городе Сновск
Sputnik Ўзбекистон
Кадры ударов по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника в городе Сновск
2026-07-11T14:10+0500
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина, россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина, россия мудофаа вазирлиги
Россия ҳарбийлари Чернигов вилоятида УҚКнинг темир йўл локомотивини яксон қилди
Зарба “Герань-2 Сикер” билан берилган.
ТОШКЕНТ, 11июл — Sputnik. Россия қўшинлари Чернигов вилоятида Укриана Қуролли кучларининг темир йўл локомотивини яксон қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Локомотив “Герань-2 Сикер” учувчисиз учиш аппарати ёрдамида йўқ қилинган.
Аниқлик киритилишича, нишоннинг яксон этилиши объектив назорат билан қайд этилган.