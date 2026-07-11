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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260711/rossiya-58974254.html
Россия ҳарбийлари Чернигов вилоятида УҚКнинг темир йўл локомотивини яксон қилди
Россия ҳарбийлари Чернигов вилоятида УҚКнинг темир йўл локомотивини яксон қилди
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Зарба “Герань-2 Сикер” билан берилган. 11.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-11T14:10+0500
2026-07-11T14:10+0500
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ТОШКЕНТ, 11июл — Sputnik. Россия қўшинлари Чернигов вилоятида Укриана Қуролли кучларининг темир йўл локомотивини яксон қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Локомотив “Герань-2 Сикер” учувчисиз учиш аппарати ёрдамида йўқ қилинган.Аниқлик киритилишича, нишоннинг яксон этилиши объектив назорат билан қайд этилган.
https://sputniknews.uz/20260706/russia-ukraine-harbiy-korxonalar-zarba-58852412.html
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Кадры ударов по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника в городе Сновск
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Кадры ударов по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника в городе Сновск
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина, россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина, россия мудофаа вазирлиги

Россия ҳарбийлари Чернигов вилоятида УҚКнинг темир йўл локомотивини яксон қилди

14:10 11.07.2026
© Минобороны РФ
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Зарба “Герань-2 Сикер” билан берилган.
ТОШКЕНТ, 11июл — Sputnik. Россия қўшинлари Чернигов вилоятида Укриана Қуролли кучларининг темир йўл локомотивини яксон қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Локомотив “Герань-2 Сикер” учувчисиз учиш аппарати ёрдамида йўқ қилинган.
Аниқлик киритилишича, нишоннинг яксон этилиши объектив назорат билан қайд этилган.
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности Украины - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.07.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Қуролли кучлари Украинадаги ҳарбий-саноат корхоналарига зарба берди
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