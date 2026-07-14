https://sputniknews.uz/20260714/voyaga-etmaganlar-muomalaga-layoqatli-elon-qilinishi-59026904.html
Энди айрим вояга етмаганлар тўла муомалага лаёқатли деб эълон қилиниши мумкин
Энди айрим вояга етмаганлар тўла муомалага лаёқатли деб эълон қилиниши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда айрим вояга етмаганларни тўла муомалага лаёқатли деб эълон қилиш тартиби белгиланди. Бунинг учун психологик етуклик, камида уч ойлик иш ёки тадбиркорлик фаолияти ва ижобий ўқиш кўрсаткичлари талаб этилади.
2026-07-14T17:32+0500
2026-07-14T17:32+0500
2026-07-14T17:32+0500
ёшлар
болалар
имтиёз
жамият
янги қонун
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1f/38439433_0:157:2917:1798_1920x0_80_0_0_44122e05264b7ffaa7b23a7571b4b394.jpg
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Ўзбекистонда вояга етмаган шахсни тўла муомалага лаёқатли деб эълон қилиш — эмансипация бўйича давлат хизматини кўрсатиш тартиби белгиланди. Ҳукумат қарори билан тегишли маъмурий регламент тасдиқланди.Унга кўра, аризани Давлат хизматлари маркази, "Инсон" ижтимоий хизматлар маркази ёки ижтимоий ходим орқали, шунингдек, my.gov.uz порталида топшириш мумкин.Вояга етмаган шахс бир нечта шарт асосида тўла муомалага лаёқатли деб эълон қилиниши мумкин. Жумладан, у психологик жиҳатдан етук бўлиши ва ўз хатти-ҳаракатларининг оқибатини англаши лозим.Ижобий қарор қабул қилинса, шахс ҳақидаги маълумотлар автоматик равишда Эмансипация қилинган шахслар реестрига киритилади.Эмансипация вояга етмаган шахсга айрим фуқаролик ҳуқуқларини ота-онаси ёки бошқа қонуний вакилларининг розилигисиз мустақил амалга ошириш имконини беради.
https://sputniknews.uz/20251113/bank-karta-yangi-tartib-53444556.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1f/38439433_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_212c25c5349fe4a53126f35131fde5a7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ёшлар, болалар, имтиёз, жамият, янги қонун, ўзбекистон
ёшлар, болалар, имтиёз, жамият, янги қонун, ўзбекистон
Энди айрим вояга етмаганлар тўла муомалага лаёқатли деб эълон қилиниши мумкин
Бунинг учун улар психологик жиҳатдан етук бўлиши, камида уч ой ишлаши ёки тадбиркорлик билан шуғулланиши ҳамда ўқиш кўрсаткичлари ижобий бўлиши керак.
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Ўзбекистонда вояга етмаган шахсни тўла муомалага лаёқатли деб эълон қилиш — эмансипация бўйича давлат хизматини кўрсатиш тартиби белгиланди. Ҳукумат қарори билан тегишли маъмурий регламент тасдиқланди
.
Унга кўра, аризани Давлат хизматлари маркази, "Инсон" ижтимоий хизматлар маркази ёки ижтимоий ходим орқали, шунингдек, my.gov.uz порталида топшириш мумкин.
Вояга етмаган шахс бир нечта шарт асосида тўла муомалага лаёқатли деб эълон қилиниши мумкин. Жумладан, у психологик жиҳатдан етук бўлиши ва ўз хатти-ҳаракатларининг оқибатини англаши лозим.
Шунингдек, ариза берувчи камида уч ой давомида узлуксиз меҳнат ёки тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланган бўлиши керак. Унинг ўқув фанларини ўзлаштириши ва дарсларга давомати бўйича ҳам ижобий маълумот талаб этилади.
Ижобий қарор қабул қилинса, шахс ҳақидаги маълумотлар автоматик равишда Эмансипация қилинган шахслар реестрига киритилади.
Эмансипация вояга етмаган шахсга айрим фуқаролик ҳуқуқларини ота-онаси ёки бошқа қонуний вакилларининг розилигисиз мустақил амалга ошириш имконини беради.