Ўзбекистонда банк карталари турлари янгиланди: бизнес ва ижтимоий карталар жорий этилди, 14 ёшдан вояга етмаганларга карта очиш мумкин бўлди, корпоратив тўловлар соддалаштирилди.
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда фойдаланувчи субъектларга кўра банк карталарининг турлари кенгайтирилди. Адлия вазирлиги тегишли Буйруқни давлат рўйхатидан ўтказди.Янги тартибга кўра:Эндиликда 14–18 ёшдаги вояга етмаган шахслар ўзлари мустақил равишда, 14 ёшгача бўлган вояга етмаганлар эса ота-онасидан бири ёки қонуний вакилининг ёзма розилиги асосида тижорат банкларида банк картасини очишлари мумкин бўлади.Бундан ташқари, мазкур ҳужжат билан юридик шахслар учун ичимлик ва оқова сув хизматлари учун тўловларни корпоратив банк карталари орқали тўлаш имконияти яратилди.
Банк картасида янги тартиб: ЯТТ, ўзини банд қилган, вояга етмаганлар имкониятлари кенгайди
Янги тартиб ўзини ўзи банд қилганлар ва якка тадбиркорларга маблағларини бошқариш, юридик шахсларга тўловлар қилиш, вояга етмаганларга эса банк карта очишда қўшимча имкониятлар яратади
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik.
Ўзбекистонда фойдаланувчи субъектларга кўра банк карталарининг турлари кенгайтирилди. Адлия вазирлиги тегишли Буйруқни давлат рўйхатидан ўтказди
Бизнес банк картаси – якка тартибдаги тадбиркор ёки ўзини ўзи банд қилган шахсга ўз ҳисобварағидаги маблағларни бошқариш имконини беради.
Ижтимоий банк картаси – ижтимоий ва бошқа тўловлардан тушган маблағларни бошқариш учун мўлжалланган.
Шунингдек, олдиндан эмиссия қилинадиган шахсий банк карталарини чиқариш ва уларни мобил иловалар орқали фойдаланувчини идентификация қилган ҳолда активлаштириш тартиби белгиланди.
Эндиликда 14–18 ёшдаги вояга етмаган шахслар ўзлари мустақил равишда, 14 ёшгача бўлган вояга етмаганлар эса ота-онасидан бири ёки қонуний вакилининг ёзма розилиги асосида тижорат банкларида банк картасини очишлари мумкин бўлади.
Бундан ташқари, мазкур ҳужжат билан юридик шахслар учун ичимлик ва оқова сув хизматлари учун тўловларни корпоратив банк карталари орқали тўлаш имконияти яратилди.