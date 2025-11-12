Банк ҳисобварақларини юритишда ўзгаришлар содир бўлди - янги қарор

Ўзбекистон
Адлия вазирлиги банк ҳисобварақларини очиш тартибига ўзгаришлар киритди. Энди мижозлар электрон ҳужжатлар орқали, норезидентлар масофадан туриб, вояга етмаганлар эса қонуний вакил ёрдамида ҳисоб очиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда банк ҳисобварақларини очиш тартиби янгиланди — эндиликда мижозлар электрон ҳужжатлар орқали ҳисоб очиши, норезидентлар эса масофадан туриб операция амалга ошириши мумкин.Адлия вазирлигида рўйхатдан ўтказилган янги қарор билан тегишли йўриқномага қўшимча ва ўзгаришлар киритилди. Жумладан:
Эскроу ҳисобварақлари - электрон тижорат, онлайн савдо майдончалари орқали маҳсулотлар харид қилиш, улушли шартномалар ва бошқа битимларда қўлланилади.
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда банк ҳисобварақларини очиш тартиби янгиланди — эндиликда мижозлар электрон ҳужжатлар орқали ҳисоб очиши, норезидентлар эса масофадан туриб операция амалга ошириши мумкин.

Адлия вазирлигида рўйхатдан ўтказилган янги қарор билан тегишли йўриқномага қўшимча ва ўзгаришлар киритилди. Жумладан:
Банк ҳисобварақларини очиш учун мижозлар шахсни тасдиқловчи ҳужжат ёки ўзини ўзи банд қилган жисмоний шахс ҳақидаги маълумотноманинг my.gov.uz ёки “Ижтимоий карта” иловаси орқали берилган электрон шаклини тақдим этиши мумкин;
Норезидентлар, агар илгари шу банкда ҳисобварақ очган бўлса, янги ҳисобварақни масофадан туриб очиши мумкин;
14 ёшгача бўлган болаларга ота-она ёки қонуний вакил томонидан миллий ёки чет эл валютасида депозит ва металл ҳисобварақлар очиш мумкин;
14 ёшдан 18 ёшгача бўлган вояга етмаганлар эса ушбу ҳисобварақларни мустақил очиш ҳуқуқига эга бўлади.
