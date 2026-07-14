https://sputniknews.uz/20260714/uzbekistan-siberia-festival-59019318.html
Ўзбекистон Сибирдаги йирик гастрономик фестивалда илк бор қатнашди
Ўзбекистон Сибирдаги йирик гастрономик фестивалда илк бор қатнашди
Sputnik Ўзбекистон
Новосибирскдаги “В Сибири — есть!” фестивалида Ўзбекистон хорижий давлатлар орасида ягона иштирокчи бўлди. Миллий павильонда меҳмонларга туризм салоҳияти, ўзбек таомлари, ҳунармандчилик ва маданий мерос намойиш этилди.
2026-07-14T10:03+0500
2026-07-14T10:03+0500
2026-07-14T10:10+0500
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фестивал
туризм
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ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Ўзбекистон Новосибирск шаҳрида ўтказилган “В Сибири — есть!” халқаро гастрономик ва туристик фестивалида илк бор иштирок этди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди.Миллий услубда безатилган фестивалдаги Ўзбекистон павильонида мамлакат тарихи ва маданий мероси, ўзбек таомлари, ҳунармандчилик анъаналари, шунингдек, оммабоп ва замонавий сайёҳлик йўналишлари намойиш этилди.“В Сибири — есть!” ҳар йили Новосибирскда ўтказилади. Сибирь минтақасидаги йирик гастрономик ва туристик тадбирлардан бири бўлган фестиваль туризм вакиллари, миллий маҳсулот ишлаб чиқарувчилар ҳамда минглаб меҳмонларни бир майдонга жамлайди.Ўзбекистоннинг фестивалдаги иштироки Сибирь аҳолиси орасида мамлакат сайёҳлик йўналишларини танитиш ва маданий алоқаларни кенгайтиришга қаратилган.
https://sputniknews.uz/20260524/moscow-uzbekistan-sayohat-bayram-57823059.html
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россия, новосибирск, фестивал, туризм, ҳунармандлар, ўзбекистон
россия, новосибирск, фестивал, туризм, ҳунармандлар, ўзбекистон
Ўзбекистон Сибирдаги йирик гастрономик фестивалда илк бор қатнашди
10:03 14.07.2026 (янгиланди: 10:10 14.07.2026)
Новосибирскдаги фестивалда Ўзбекистоннинг туризм салоҳияти, миллий таомлари, ҳунармандчилик анъаналари ва маданий мероси намойиш этилди.
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Ўзбекистон Новосибирск шаҳрида ўтказилган “В Сибири — есть!” халқаро гастрономик ва туристик фестивалида илк бор иштирок этди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди
.
Миллий услубда безатилган фестивалдаги Ўзбекистон павильонида мамлакат тарихи ва маданий мероси, ўзбек таомлари, ҳунармандчилик анъаналари, шунингдек, оммабоп ва замонавий сайёҳлик йўналишлари намойиш этилди.
Фестиваль меҳмонларига Ўзбекистон бўйлаб саёҳат йўналишлари ҳақида маълумот берилди ва туризм салоҳиятини тарғиб қилувчи материаллар тарқатилди.
“В Сибири — есть!” ҳар йили Новосибирскда ўтказилади. Сибирь минтақасидаги йирик гастрономик ва туристик тадбирлардан бири бўлган фестиваль туризм вакиллари, миллий маҳсулот ишлаб чиқарувчилар ҳамда минглаб меҳмонларни бир майдонга жамлайди.
Ўзбекистоннинг фестивалдаги иштироки Сибирь аҳолиси орасида мамлакат сайёҳлик йўналишларини танитиш ва маданий алоқаларни кенгайтиришга қаратилган.