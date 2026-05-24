Москвада болалар учун “Ўзбекистон бўйлаб саёҳат” байрами ўтди
Москванинг 850 йиллик боғида “Ўзбекистон бўйлаб саёҳат” хайрия-маданий байрами ўтди. Меҳмонлар ўзбек рақслари, миллий таомлар, ҳунармандчилик ва туризм имкониятлари билан танишди.
ТОШКЕНТ, 24 май – Sputnik. 2026 йил 23 май куни Москванинг 850 йиллик боғида “Ўзбекистон бўйлаб саёҳат” хайрия-маданий байрами бўлиб ўтди. Тадбир Ўзбекистоннинг Россиядаги элчихонаси томонидан ташкил этилди. Бу ҳақда элчихона матбуот хизмати хабар берди.Байрам имконияти чекланган болаларни қўллаб-қувватлаш, маданиятлараро мулоқотни ривожлантириш ҳамда Ўзбекистоннинг тарихий-маданий ва сайёҳлик салоҳиятини тарғиб қилишга қаратилди. Унда ногиронлиги бўлган болаларни тарбиялаётган 60 га яқин оила иштирок этди.Тадбир доирасида Ўзбекистоннинг қадимий шаҳарлари, меъморий обидалари, миллий ҳунармандчилиги ва туризм имкониятларига бағишланган кўргазма ҳам ташкил қилинди. Болалар учун маҳорат дарслари, ижодий машғулотлар, анимацион шоулар, интерактив ўйинлар ва танловлар ўтказилди.Байрамнинг асосий воқеаларидан бири анъанавий ўзбек паловининг тайёрланиши бўлди. Ташкилотчиларга кўра, мазкур хайрия акцияси Ўзбекистон ва Россия халқлари ўртасидаги гуманитар ва маданий алоқаларни мустаҳкамлашга хизмат қилади.
ўзбекистон, элчихона, россия, ногиронлиги бўлган шахслар, ногирон, лазги, палов, оммавий тадбир

Ўзбекистон элчихонаси ва DOBROFEI маркази ҳамкорлигида ўтган тадбирда ногиронлиги бўлган болаларни тарбиялаётган 60 га яқин оила иштирок этди.
