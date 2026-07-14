https://sputniknews.uz/20260714/uzbekistan-sayyoh-davlatlar-59031019.html
Топ-5 мамлакат: Ўзбекистонга энг кўп сайёҳ қаердан келмоқда
Топ-5 мамлакат: Ўзбекистонга энг кўп сайёҳ қаердан келмоқда
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг биринчи ярмида Ўзбекистонга 6,5 миллиондан ортиқ хорижий сайёҳ келди. Биринчи бешликка Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон, Россия ва Афғонистон кирди. Чегарадош бўлмаган давлатлар орасида Россия етакчи.
2026-07-14T18:56+0500
2026-07-14T18:56+0500
2026-07-14T18:56+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
туризм
сайёҳлар
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0e/59019469_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ea9156191376342f8791e684791e9ab2.png
Ўзбекистонга 2026 йилнинг январь–июнь ойларида туристик мақсадларда 6,5 миллион нафардан ортиқ хорижий фуқаро ташриф буюрди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.Кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 1,3 миллион нафарга ёки 24,9 фоизга ошган.Жорий йилнинг дастлабки олти ойида Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар Қирғизистондан келган. Кейинги ўринларни Қозоғистон, Тожикистон, Россия ва Афғонистон эгаллаган.Шу тариқа, биринчи бешликдан тўрттаси Ўзбекистон билан чегарадош давлатлар ҳиссасига тўғри келди. Чегарадош мамлакатларни ҳисобга олмаганда эса Россия сайёҳлар сони бўйича етакчилик қилди.Қайси давлатдан қанча сайёҳ келгани ҳақида батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0e/59019469_198:0:1158:720_1920x0_80_0_0_defa92fd13a24a0893fc2bfb444f3e60.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , туризм, сайёҳлар, россия, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , туризм, сайёҳлар, россия, инфографика
Топ-5 мамлакат: Ўзбекистонга энг кўп сайёҳ қаердан келмоқда
Чегарадош давлатларни ҳисобга олмаганда, Ўзбекистонга энг кўп сайёҳ анъанавий равишда Россиядан ташриф буюрган.
Ўзбекистонга 2026 йилнинг январь–июнь ойларида туристик мақсадларда 6,5 миллион нафардан ортиқ хорижий фуқаро ташриф буюрди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 1,3 миллион нафарга ёки 24,9 фоизга ошган.
Жорий йилнинг дастлабки олти ойида Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар Қирғизистондан келган. Кейинги ўринларни Қозоғистон, Тожикистон, Россия ва Афғонистон эгаллаган.
Шу тариқа, биринчи бешликдан тўрттаси Ўзбекистон билан чегарадош давлатлар ҳиссасига тўғри келди. Чегарадош мамлакатларни ҳисобга олмаганда эса Россия сайёҳлар сони бўйича етакчилик қилди.
Қайси давлатдан қанча сайёҳ келгани ҳақида батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.