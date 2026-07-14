https://sputniknews.uz/20260714/uzbekistan-russia-intellektual-mulk-reja-59021305.html
Ўзбекистон ва Россия интеллектуал мулк бўйича қўшма чора-тадбирлар режасини имзолади
Ўзбекистон ва Россия интеллектуал мулк бўйича қўшма чора-тадбирлар режасини имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Россия 2026–2027 йилларга мўлжалланган интеллектуал мулк соҳасидаги чора-тадбирлар режасини имзолади. Томонлар патент экспертизаси, ўқув дастурлари ва рақамли хизматлар бўйича ҳамкорликни кенгайтиради.
2026-07-14T10:56+0500
2026-07-14T10:56+0500
2026-07-14T11:19+0500
ҳамкорлик
адлия вазирлиги
интеллектуал мулк
муаллифлик ҳуқуқи
ўзбекистон
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0e/59021110_0:212:1280:932_1920x0_80_0_0_b19872007999c9c858648e385f832d7f.jpg
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Ўзбекистон ва Россия 2026–2027 йилларга мўлжалланган интеллектуал мулк соҳасидаги қўшма чора-тадбирлар режасини имзолади. Бу ҳақда Адлия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Ҳужжат Швейцариянинг Женева шаҳрида ўтаётган Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилоти Ассамблеяларининг 68-серияси доирасида имзоланди.Учрашувда Ўзбекистон адлия вазири ўринбосари Музраф Икрамов ва Россия Федерал интеллектуал мулк хизмати раҳбари Юрий Зубов иштирок этди.Шунингдек, патент аризаларини тезкор кўриб чиқишга хизмат қилувчи Patent Prosecution Highway — PPH механизмини жорий этиш истиқболлари кўриб чиқилди.Бундан ташқари, интеллектуал мулк соҳасидаги давлат хизматларини такомиллаштириш, рақамли ечимларни ривожлантириш ҳамда бизнес, илмий ва таълим муассасалари, ёш ихтирочиларнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш бўйича ҳамкорликни кенгайтиришга келишилди.
https://sputniknews.uz/20260520/uzbekistan-russia-elektron-hujjatlari-tan-olish-57706516.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0e/59021110_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e8aa60f12905e2c223575ceb6bd55ae8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ҳамкорлик, адлия вазирлиги, интеллектуал мулк, муаллифлик ҳуқуқи, ўзбекистон, россия
ҳамкорлик, адлия вазирлиги, интеллектуал мулк, муаллифлик ҳуқуқи, ўзбекистон, россия
Ўзбекистон ва Россия интеллектуал мулк бўйича қўшма чора-тадбирлар режасини имзолади
10:56 14.07.2026 (янгиланди: 11:19 14.07.2026)
Томонлар патент экспертизаси, мутахассислар тайёрлаш ва рақамли давлат хизматларини ривожлантириш бўйича ҳамкорликни кенгайтиради.
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Ўзбекистон ва Россия 2026–2027 йилларга мўлжалланган интеллектуал мулк соҳасидаги қўшма чора-тадбирлар режасини имзолади. Бу ҳақда Адлия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Ҳужжат Швейцариянинг Женева шаҳрида ўтаётган Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилоти Ассамблеяларининг 68-серияси доирасида имзоланди.
Учрашувда Ўзбекистон адлия вазири ўринбосари Музраф Икрамов ва Россия Федерал интеллектуал мулк хизмати раҳбари Юрий Зубов иштирок этди.
Томонлар патент экспертизаси ва патент иш юритиш бўйича тажриба алмашиш, мутахассислар малакасини ошириш, қўшма ўқув дастурлари, стажировкалар ва семинарлар ташкил этиш масалаларини муҳокама қилди.
Шунингдек, патент аризаларини тезкор кўриб чиқишга хизмат қилувчи Patent Prosecution Highway — PPH механизмини жорий этиш истиқболлари кўриб чиқилди.
Бундан ташқари, интеллектуал мулк соҳасидаги давлат хизматларини такомиллаштириш, рақамли ечимларни ривожлантириш ҳамда бизнес, илмий ва таълим муассасалари, ёш ихтирочиларнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш бўйича ҳамкорликни кенгайтиришга келишилди.