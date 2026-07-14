https://sputniknews.uz/20260714/uzbekistan-ishlab-chiqaruvchilar-belarus-birja-59017512.html
Ўзбекистонлик ишлаб чиқарувчилар учун Беларусь биржасига кириш енгиллашади
Ўзбекистонлик ишлаб чиқарувчилар учун Беларусь биржасига кириш енгиллашади
Sputnik Ўзбекистон
Беларусь ва Ўзбекистон ишлаб чиқарувчиларнинг электрон харид платформаларига киришини енгиллаштиришни режалаштирмоқда. Ярим йилда ўзбекистонлик иштирокчилар битимлари 66 млн доллардан ошди.
2026-07-14T09:19+0500
2026-07-14T09:19+0500
2026-07-14T10:01+0500
ҳамкорлик
савдо
тадбиркор
биржа
ўзбекистон товар хом-ашё биржаси
беларусь
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0e/59017126_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_076f713494488324241d64b6e6062df5.jpg
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Беларусь ва Ўзбекистон икки давлат товар ишлаб чиқарувчиларини давлат ва корпоратив харидларга кенгроқ жалб этишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Беларусь универсал товар биржаси матбуот хизмати хабар берди.Томонлар Беларусь ва Ўзбекистондаги электрон харид платформаларига ўзаро киришни соддалаштириш, нархлар тўғрисидаги маълумотлар ҳамда рақамли технологияларни жорий этиш тажрибасини мунтазам алмашиш имкониятларини ишлаб чиқади.Масала Ўзбекистон Лойиҳалар ва харидлар самарадорлигини ошириш маркази директори Нажмиддинхўжа Шарипов ва “Технопарк” МЧЖ бош директори Сарвар Аҳадовнинг Беларусь универсал товар биржаси марказий офисига ташрифи чоғида муҳокама қилинди.БУТБ раҳбари Александр Осмоловский биржа Ўзбекистон республика товар-хомашё биржаси билан ахборот ва тажриба алмашиш, биржа таълими ҳамда брокерларни ўзаро аккредитация қилиш йўналишларида ҳамкорлик қилаётганини билдирди.Ҳозирда Ўзбекистон, Беларусь, Россия, Қозоғистон ва Қирғизистон биржалари трансчегаравий савдода асосий товарлар нархи бўйича халқаро индикаторлар тизимини яратмоқда.Қайд этилишича, 2026 йилнинг биринчи ярмида БУТБ савдоларида ўзбекистонлик иштирокчилар тузган битимлар ҳажми 66 миллион доллардан ошди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 21 фоизга кўп.
https://sputniknews.uz/20260713/tadbirkor-belarus-mahsulot-ozbekistan-eksport-59012400.html
беларусь
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0e/59017126_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_32815c8e4f6a4bc04bdf3c4b3e54fa43.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ҳамкорлик, савдо, тадбиркор, биржа, ўзбекистон товар хом-ашё биржаси, беларусь, ўзбекистон
ҳамкорлик, савдо, тадбиркор, биржа, ўзбекистон товар хом-ашё биржаси, беларусь, ўзбекистон
Ўзбекистонлик ишлаб чиқарувчилар учун Беларусь биржасига кириш енгиллашади
09:19 14.07.2026 (янгиланди: 10:01 14.07.2026)
Томонлар икки мамлакат товар ишлаб чиқарувчиларининг электрон харид платформаларига киришини енгиллаштириш имкониятларини кўриб чиқмоқда.
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Беларусь ва Ўзбекистон икки давлат товар ишлаб чиқарувчиларини давлат ва корпоратив харидларга кенгроқ жалб этишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Беларусь универсал товар биржаси матбуот хизмати хабар берди
.
Томонлар Беларусь ва Ўзбекистондаги электрон харид платформаларига ўзаро киришни соддалаштириш, нархлар тўғрисидаги маълумотлар ҳамда рақамли технологияларни жорий этиш тажрибасини мунтазам алмашиш имкониятларини ишлаб чиқади.
Масала Ўзбекистон Лойиҳалар ва харидлар самарадорлигини ошириш маркази директори Нажмиддинхўжа Шарипов ва “Технопарк” МЧЖ бош директори Сарвар Аҳадовнинг Беларусь универсал товар биржаси марказий офисига ташрифи чоғида муҳокама қилинди.
Шариповнинг таъкидлашича, харидлар соҳасидаги ҳамкорлик ишбилармонлик алоқаларини мустаҳкамлаш, ўзаро савдони ошириш ва юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотлар улушини кўпайтиришга хизмат қилади.
БУТБ раҳбари Александр Осмоловский биржа Ўзбекистон республика товар-хомашё биржаси билан ахборот ва тажриба алмашиш, биржа таълими ҳамда брокерларни ўзаро аккредитация қилиш йўналишларида ҳамкорлик қилаётганини билдирди.
Ҳозирда Ўзбекистон, Беларусь, Россия, Қозоғистон ва Қирғизистон биржалари трансчегаравий савдода асосий товарлар нархи бўйича халқаро индикаторлар тизимини яратмоқда.
Қайд этилишича, 2026 йилнинг биринчи ярмида БУТБ савдоларида ўзбекистонлик иштирокчилар тузган битимлар ҳажми 66 миллион доллардан ошди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 21 фоизга кўп.