https://sputniknews.uz/20260714/rektorlar-maktab-tanlov-qabul-59023535.html
"Ректорлар мактаби"га номзодлар тўрт босқичли танлов орқали қабул қилинади
"Ректорлар мактаби"га номзодлар тўрт босқичли танлов орқали қабул қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Давлат ОТМлари ректори лавозимига номзодлар “Ректорлар мактаби”га тўрт босқичли танлов орқали қабул қилинади. Дастур учун магистр даражаси, беш йиллик тажриба ва икки йил раҳбарлик стажи талаб этилади.
2026-07-14T13:17+0500
2026-07-14T13:17+0500
2026-07-14T13:17+0500
таълим
олий таълим муассасалари
отм
танлов
ўзбекистон
янги ўзбекистон
янги қонун
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/11/21385308_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4bf97433c21c12ffd33af715c641b64c.jpg
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Адлия вазирлиги “Янги Ўзбекистон” университетида давлат олий таълим ташкилотлари раҳбарлигига номзодларни тайёрлаш бўйича “Ректорлар мактаби” дастурига қабул тартибини белгиловчи низомни давлат рўйхатидан ўтказди.Ҳужжатга кўра, дастурда ўқиш учун номзод 30 ёшга тўлган, камида магистр даражасига ҳамда олий таълим соҳасида камида беш йиллик иш тажрибасига эга бўлиши керак. Шунингдек, у камида икки йил раҳбарлик лавозимида ишлаган бўлиши талаб этилади.Тест, психологик баҳолаш ва суҳбат натижалари бўйича номзодларнинг умумий рейтинги шакллантирилади. Энг юқори балл тўплаганлар қабул квотаси доирасида ўқишга тавсия этилади.Низомда ҳужжатларни топшириш, баҳолаш мезонлари, натижаларни эълон қилиш ва апелляция бериш тартиби ҳам белгиланган.Аввалроқ қабул қилинган ҳукумат қарорига мувофиқ, давлат ОТМлари ректори ёки директори лавозимига номзодлар “Ректорлар мактаби”ни муваффақиятли тамомлаб, махсус кадрлар захирасига киритилган шахслар орасидан танланади.
https://sputniknews.uz/20250808/oliy-talimni-ozgarishlar-51132550.html
ўзбекистон
янги ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/11/21385308_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f04cb87adaa4fd05fd760b504025e3e4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
таълим, олий таълим муассасалари, отм, танлов, ўзбекистон, янги ўзбекистон, янги қонун, жамият
таълим, олий таълим муассасалари, отм, танлов, ўзбекистон, янги ўзбекистон, янги қонун, жамият
"Ректорлар мактаби"га номзодлар тўрт босқичли танлов орқали қабул қилинади
Давлат ОТМлари раҳбарлари дастурни тамомлаб, махсус захирага киритилганлар орасидан танланади.
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Адлия вазирлиги “Янги Ўзбекистон” университетида давлат олий таълим ташкилотлари раҳбарлигига номзодларни тайёрлаш бўйича “Ректорлар мактаби” дастурига қабул тартибини белгиловчи низомни давлат рўйхатидан ўтказди
.
Ҳужжатга кўра, дастурда ўқиш учун номзод 30 ёшга тўлган, камида магистр даражасига ҳамда олий таълим соҳасида камида беш йиллик иш тажрибасига эга бўлиши керак. Шунингдек, у камида икки йил раҳбарлик лавозимида ишлаган бўлиши талаб этилади.
Номзодлар очиқ танлов асосида қабул қилинади. Саралаш жараёни ҳужжатларни қабул қилиш ва ўрганиш, тест синовлари, психологик баҳолаш ҳамда суҳбатдан иборат тўрт босқичда ўтказилади.
Тест, психологик баҳолаш ва суҳбат натижалари бўйича номзодларнинг умумий рейтинги шакллантирилади. Энг юқори балл тўплаганлар қабул квотаси доирасида ўқишга тавсия этилади.
Низомда ҳужжатларни топшириш, баҳолаш мезонлари, натижаларни эълон қилиш ва апелляция бериш тартиби ҳам белгиланган.
Аввалроқ қабул қилинган ҳукумат қарорига мувофиқ, давлат ОТМлари ректори ёки директори лавозимига номзодлар “Ректорлар мактаби”ни муваффақиятли тамомлаб, махсус кадрлар захирасига киритилган шахслар орасидан танланади.