https://sputniknews.uz/20260714/bogcha-bolalar-zaharlanish-hukm-59025055.html
Тошкент вилоятида боғча болалари заҳарланиши бўйича 11 кишига ҳукм ўқилди
Тошкент вилоятида боғча болалари заҳарланиши бўйича 11 кишига ҳукм ўқилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент вилоятидаги боғчаларда болалар заҳарланиши бўйича 11 киши айбдор деб топилди. Олти нафари озодликдан маҳрум этилди, яна беш нафарига уч йиллик озодликни чеклаш жазоси тайинланди. Ҳукм Бўка туман судида ўқилди.
2026-07-14T14:53+0500
2026-07-14T14:53+0500
2026-07-14T14:53+0500
мактабгача таълим
боғчалар
заҳарланиш
суд
олий суд
тошкент вилояти
болалар
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/1c/48162729_0:47:800:497_1920x0_80_0_0_6d0b5871f57485d217c99af98795abab.png
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Тошкент вилоятидаги боғчаларда болалар заҳарланиши билан боғлиқ жиноят иши бўйича 11 нафар судланувчига ҳукм ўқилди. Бу ҳақда Олий суд матбуот хизмати хабар берди.Жиноят ишлари бўйича Бўка туман суди уларни Жиноят кодексининг санитария қонунчилиги ёки эпидемияга қарши кураш қоидаларини бузишга оид 257-1-моддаси 1-қисми бўйича айбдор деб топди.Бошқа тўртта компания раҳбари ва “Shark Milk Product” МЧЖ лаборантига 3 йиллик озодликни чеклаш жазоси тайинланди.Судланувчилар муайян ҳуқуқдан ҳам маҳрум қилинди. Ҳукм устидан Тошкент вилоят судига қонунда белгиланган тартибда шикоят бериш ёки протест келтириш мумкин.Аввал хабар берганимиздек, 2025 йил сентябрда Бекобод, Бўка, Оққўрғон, Пискент ва Қуйичирчиқ туманларида боғча тарбияланувчиларининг заҳарланиш ҳолатлари аниқланган ва жиноят иши қўзғатилганди.
https://sputniknews.uz/20250925/tashkent-bogcha-bolalar-zaharlanish-52225942.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/1c/48162729_38:0:763:544_1920x0_80_0_0_27e3b08413eb20fbe481fbef2723e2a7.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мактабгача таълим, боғчалар, заҳарланиш, суд, олий суд, тошкент вилояти, болалар, жамият
мактабгача таълим, боғчалар, заҳарланиш, суд, олий суд, тошкент вилояти, болалар, жамият
Тошкент вилоятида боғча болалари заҳарланиши бўйича 11 кишига ҳукм ўқилди
Олти нафар судланувчи 3 йилдан 3,5 йилгача озодликдан маҳрум этилди, яна беш нафарига уч йиллик озодликни чеклаш жазоси тайинланди.
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Тошкент вилоятидаги боғчаларда болалар заҳарланиши билан боғлиқ жиноят иши бўйича 11 нафар судланувчига ҳукм ўқилди. Бу ҳақда Олий суд матбуот хизмати хабар берди
.
Жиноят ишлари бўйича Бўка туман суди уларни Жиноят кодексининг санитария қонунчилиги ёки эпидемияга қарши кураш қоидаларини бузишга оид 257-1-моддаси 1-қисми бўйича айбдор деб топди.
“Shark Milk Product” МЧЖнинг уч нафар раҳбар ва ходими 3,5 йилга, яна уч нафари эса 3 йилга озодликдан маҳрум қилинди.
Бошқа тўртта компания раҳбари ва “Shark Milk Product” МЧЖ лаборантига 3 йиллик озодликни чеклаш жазоси тайинланди.
Судланувчилар муайян ҳуқуқдан ҳам маҳрум қилинди. Ҳукм устидан Тошкент вилоят судига қонунда белгиланган тартибда шикоят бериш ёки протест келтириш мумкин.
Аввал хабар берганимиздек, 2025 йил сентябрда Бекобод, Бўка, Оққўрғон, Пискент ва Қуйичирчиқ туманларида боғча тарбияланувчиларининг заҳарланиш ҳолатлари аниқланган ва жиноят иши қўзғатилганди.