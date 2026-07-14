https://sputniknews.uz/20260714/bishkek-eaeu-energetika-forum-59028259.html
Бишкекда ЕОИИ иштирокида қайта тикланувчи энергетика форуми ўтказилади
Бишкекда ЕОИИ иштирокида қайта тикланувчи энергетика форуми ўтказилади
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК, GEIDCO ва Қирғизистон Энергетика вазирлиги сентябрда Бишкекда барқарор энергетика форумини ўтказади. Унда тоза энергия, электр тармоқларини янгилаш ва мутахассислар тайёрлаш муҳокама қилинади.
2026-07-14T17:58+0500
2026-07-14T17:58+0500
2026-07-14T17:58+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
энергетика
яшил энергия
еик
ҳамкорлик
иқтисод
марказий осиё
қирғизистон
электр энергияси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1a/45854353_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_464ea52d17c04c584a7b430e4642fbaf.jpg
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК), Қирғизистон Энергетика вазирлиги ҳамда Глобал энергетик бирлашмани ривожлантириш ва ҳамкорлик ташкилоти — GEIDCO сентябрь ойида Бишкекда барқарор энергетика бўйича халқаро форум ўтказади. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Форумда қайта тикланувчи ва бошқа тоза энергия манбаларини ривожлантириш, энергия самарадорлигини ошириш, электр тармоқларини модернизация қилиш ҳамда трансчегаравий энергетик ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилиниши кутилмоқда.ЕИК ва GEIDCO қайта тикланувчи энергетика соҳасида мутахассисларни тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш учун тренинглар ташкил этиш ҳамда консультация ёрдамини йўлга қўйиш имкониятларини ҳам кўриб чиқди.ЕИК энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошевнинг таъкидлашича, ЕОИИ давлатлари сўнгги йилларда қайта тикланувчи энергия ва энергия тежамкорлиги соҳасида сезиларли натижаларга эришган. Иттифоқ анъанавий ва муқобил энергия манбалари ўртасида иқтисодий жиҳатдан мақбул мувозанатни таъминлашни мақсад қилган.Қайта тикланувчи энергетикани ривожлантириш ЕОИИнинг 2030 йилгача ва 2045 йилгача мўлжалланган стратегик ҳужжатларида устувор йўналиш сифатида белгиланган.
https://sputniknews.uz/20260428/eaeu-energetika-xavfsizlik-energetika-muhokama-57201010.html
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1a/45854353_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12aca1b0a86a8e4cb77dfc26539d300b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, энергетика, яшил энергия, еик, ҳамкорлик, иқтисод, марказий осиё, қирғизистон, электр энергияси
еоии, энергетика, яшил энергия, еик, ҳамкорлик, иқтисод, марказий осиё, қирғизистон, электр энергияси
Бишкекда ЕОИИ иштирокида қайта тикланувчи энергетика форуми ўтказилади
Форумда тоза энергия манбаларини ривожлантириш, электр тармоқларини модернизация қилиш ва трансчегаравий ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинади
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК), Қирғизистон Энергетика вазирлиги ҳамда Глобал энергетик бирлашмани ривожлантириш ва ҳамкорлик ташкилоти — GEIDCO сентябрь ойида Бишкекда барқарор энергетика бўйича халқаро форум ўтказади. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди
.
Форумда қайта тикланувчи ва бошқа тоза энергия манбаларини ривожлантириш, энергия самарадорлигини ошириш, электр тармоқларини модернизация қилиш ҳамда трансчегаравий энергетик ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилиниши кутилмоқда.
ЕИК маълумотига кўра, Марказий Осиё давлатлари қайта тикланувчи энергетикани ривожлантириш учун катта салоҳиятга эга. Бироқ бунинг учун электр тармоқларини янгилаш, энергия сақлаш тизимларини жорий этиш ва давлатлар ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш зарур.
ЕИК ва GEIDCO қайта тикланувчи энергетика соҳасида мутахассисларни тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш учун тренинглар ташкил этиш ҳамда консультация ёрдамини йўлга қўйиш имкониятларини ҳам кўриб чиқди.
ЕИК энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошевнинг таъкидлашича, ЕОИИ давлатлари сўнгги йилларда қайта тикланувчи энергия ва энергия тежамкорлиги соҳасида сезиларли натижаларга эришган. Иттифоқ анъанавий ва муқобил энергия манбалари ўртасида иқтисодий жиҳатдан мақбул мувозанатни таъминлашни мақсад қилган.
Қайта тикланувчи энергетикани ривожлантириш ЕОИИнинг 2030 йилгача ва 2045 йилгача мўлжалланган стратегик ҳужжатларида устувор йўналиш сифатида белгиланган.