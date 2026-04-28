Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260428/eaeu-energetika-xavfsizlik-energetika-muhokama-57201010.html
Остонада ЕОИИ энергетика хавфсизлиги ва “яшил” энергетика масалалари муҳокама қилинади
Остонада ЕОИИ энергетика хавфсизлиги ва “яшил” энергетика масалалари муҳокама қилинади
Астанада ўтадиган Евроосиё иқтисодий форумида ЕОИИ энергетика интеграцияси, энергия ресурслари савдоси, “яшил” энергетика, атом, водород ва соҳада сунъий интеллектдан фойдаланиш масалалари муҳокама қилинади.
2026-04-28T19:20+0500
2026-04-28T19:20+0500
ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Остонада бўлиб ўтадиган Евроосиё иқтисодий форумида ЕОИИ доирасида энергетика интеграциясини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинади."Евроосиё энергетика интеграцияси. Ҳаракат вектори" мавзусидаги давра суҳбатида ЕИК энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев иштирок этади. Форум сайти маълумотига кўра, сессияда ЕОИИ энергетика хавфсизлиги, энергия ресурслари бозорлари ва барқарор таъминот масалалари кўриб чиқилади.Муҳокамаларда қуйидаги йўналишларга алоҳида эътибор қаратилади:Сессия якунида Қозоғистон электр энергияси ва қуввати бозори оператори, Санкт-Петербург халқаро товар-хомашё биржаси ҳамда Беларусь универсал товар биржаси ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланиши режалаштирилган.
еоии, еик, иқтисод, остона, форум

Остонада ЕОИИ энергетика хавфсизлиги ва “яшил” энергетика масалалари муҳокама қилинади

Сессия якунида Қозоғистон электр энергияси ва қуввати бозори оператори, Санкт-Петербург халқаро товар-хомашё биржаси ҳамда Беларусь универсал товар биржаси ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланади.
ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Остонада бўлиб ўтадиган Евроосиё иқтисодий форумида ЕОИИ доирасида энергетика интеграциясини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинади.
“Евроосиё энергетика интеграцияси. Ҳаракат вектори” мавзусидаги давра суҳбатида ЕИК энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев иштирок этади. Форум сайти маълумотига кўра, сессияда ЕОИИ энергетика хавфсизлиги, энергия ресурслари бозорлари ва барқарор таъминот масалалари кўриб чиқилади.
Муҳокамаларда қуйидаги йўналишларга алоҳида эътибор қаратилади:
энергия ресурслари биржа савдоси архитектураси ва ягона Евроосиё нарх индикаторини шакллантириш;
биржа қоидалари, клиринг ва кафолатли таъминот тизимларини яқинлаштириш;
энергия ресурслари нархларининг конвергенцияси;
қайта тикланадиган энергия манбалари, атом ва водороднинг “яшил” энергетикадаги ўрни;
ёқилғи-энергетика комплексларини рақамлаштириш ва сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланиш;
энергия ресурслари савдосида маълумот алмашинуви ва электрон ҳужжат айланиши бўйича ягона ёндашувлар;
энергетика маълумотларини сақлаш бўйича миллий талаблар ва уларни трансчегаравий алмашиш зарурати ўртасидаги мувозанат.
Панель сессиясида ЕОИИга аъзо давлатлар давлат органлари ва умумий электр энергияси бозорида марказлашган савдо операторлари сифатида белгиланган савдо майдончалари раҳбарлари иштирок этиши кутилмоқда.
Сессия якунида Қозоғистон электр энергияси ва қуввати бозори оператори, Санкт-Петербург халқаро товар-хомашё биржаси ҳамда Беларусь универсал товар биржаси ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланиши режалаштирилган.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

