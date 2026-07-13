Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260713/sirdaryo-primorye-eksport-loyihalar-muhokama-59001998.html
Сирдарё ва Приморье экспорт ҳамда қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди
Сирдарё ва Приморье экспорт ҳамда қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Приморье Савдо-саноат палатаси Сирдарё вилояти билан экспорт, бизнес-миссиялар ва қўшма лойиҳалар бўйича ҳамкорлик меморандумини имзолашга тайёр. Илгари томонлар тўртта соҳада алоқаларни кенгайтиришни муҳокама қилган.
2026-07-13T13:08+0500
2026-07-13T13:08+0500
россия
ҳамкорлик
савдо
савдо-саноат палатаси
экспорт
инвестиция
сирдарё
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0d/59001391_1:0:950:534_1920x0_80_0_0_cbad77e832334495eba652ee175f503b.jpg
ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Ўзбекистоннинг Владивостокдаги бош консули Ҳожиакбар Ваҳобов Россиянинг Приморье ўлкаси Савдо-саноат палатаси президенти Борис Ступницкий билан учрашди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди.Мулоқотда Ўзбекистонда ташқи савдо учун яратилган имкониятлар, хорижий инвесторларга тақдим этилаётган имтиёзлар ҳамда икки ҳудуд ишбилармонлари ўртасидаги алоқаларни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.Учрашув якунида Приморье вакиллари Сирдарё вилояти Савдо-саноат палатаси бошқармаси билан ҳамкорликни йўлга қўйиш ва тегишли меморандумни имзолашга тайёр эканини билдирди.
https://sputniknews.uz/20260705/uzbekistan-primorsky-migrantlar-hamkorlik-58841485.html
сирдарё
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0d/59001391_119:0:831:534_1920x0_80_0_0_da1ebbaadc88713d36afed65c8d3a375.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, ҳамкорлик, савдо, савдо-саноат палатаси, экспорт, инвестиция, сирдарё, ўзбекистон
россия, ҳамкорлик, савдо, савдо-саноат палатаси, экспорт, инвестиция, сирдарё, ўзбекистон

Сирдарё ва Приморье экспорт ҳамда қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди

13:08 13.07.2026
© Информационное агентство ДунёВстреча генконсула Х.Вахабова с президентом ТПП Приморского края России Б. Ступницким
Встреча генконсула Х.Вахабова с президентом ТПП Приморского края России Б. Ступницким - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.07.2026
© Информационное агентство Дунё
Oбуна бўлиш
Музокараларда экспортни кенгайтириш ва Сирдарё вилояти билан қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Ўзбекистоннинг Владивостокдаги бош консули Ҳожиакбар Ваҳобов Россиянинг Приморье ўлкаси Савдо-саноат палатаси президенти Борис Ступницкий билан учрашди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди.
Мулоқотда Ўзбекистонда ташқи савдо учун яратилган имкониятлар, хорижий инвесторларга тақдим этилаётган имтиёзлар ҳамда икки ҳудуд ишбилармонлари ўртасидаги алоқаларни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.
Томонлар экспорт ҳажмини ошириш, ўзаро бизнес-миссиялар ташкил этиш, тадбиркорлар ўртасида тўғридан-тўғри алоқалар ўрнатиш ва қўшма лойиҳаларни амалга ошириш истиқболларини муҳокама қилди.
Учрашув якунида Приморье вакиллари Сирдарё вилояти Савдо-саноат палатаси бошқармаси билан ҳамкорликни йўлга қўйиш ва тегишли меморандумни имзолашга тайёр эканини билдирди.
Обсуждены вопросы трудовой миграции между Узбекистаном и Приморским краем России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.07.2026
Ўзбекистон ва Приморск ўлкаси меҳнат мигрантларини тайёрлашда ҳамкорлик қилади
5 Июл, 15:45
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0