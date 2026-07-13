https://sputniknews.uz/20260713/sirdaryo-primorye-eksport-loyihalar-muhokama-59001998.html
Сирдарё ва Приморье экспорт ҳамда қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди
Сирдарё ва Приморье экспорт ҳамда қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Приморье Савдо-саноат палатаси Сирдарё вилояти билан экспорт, бизнес-миссиялар ва қўшма лойиҳалар бўйича ҳамкорлик меморандумини имзолашга тайёр. Илгари томонлар тўртта соҳада алоқаларни кенгайтиришни муҳокама қилган.
2026-07-13T13:08+0500
2026-07-13T13:08+0500
2026-07-13T13:08+0500
россия
ҳамкорлик
савдо
савдо-саноат палатаси
экспорт
инвестиция
сирдарё
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0d/59001391_1:0:950:534_1920x0_80_0_0_cbad77e832334495eba652ee175f503b.jpg
ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Ўзбекистоннинг Владивостокдаги бош консули Ҳожиакбар Ваҳобов Россиянинг Приморье ўлкаси Савдо-саноат палатаси президенти Борис Ступницкий билан учрашди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди.Мулоқотда Ўзбекистонда ташқи савдо учун яратилган имкониятлар, хорижий инвесторларга тақдим этилаётган имтиёзлар ҳамда икки ҳудуд ишбилармонлари ўртасидаги алоқаларни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.Учрашув якунида Приморье вакиллари Сирдарё вилояти Савдо-саноат палатаси бошқармаси билан ҳамкорликни йўлга қўйиш ва тегишли меморандумни имзолашга тайёр эканини билдирди.
https://sputniknews.uz/20260705/uzbekistan-primorsky-migrantlar-hamkorlik-58841485.html
сирдарё
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0d/59001391_119:0:831:534_1920x0_80_0_0_da1ebbaadc88713d36afed65c8d3a375.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, ҳамкорлик, савдо, савдо-саноат палатаси, экспорт, инвестиция, сирдарё, ўзбекистон
россия, ҳамкорлик, савдо, савдо-саноат палатаси, экспорт, инвестиция, сирдарё, ўзбекистон
Сирдарё ва Приморье экспорт ҳамда қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди
Музокараларда экспортни кенгайтириш ва Сирдарё вилояти билан қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Ўзбекистоннинг Владивостокдаги бош консули Ҳожиакбар Ваҳобов Россиянинг Приморье ўлкаси Савдо-саноат палатаси президенти Борис Ступницкий билан учрашди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди
.
Мулоқотда Ўзбекистонда ташқи савдо учун яратилган имкониятлар, хорижий инвесторларга тақдим этилаётган имтиёзлар ҳамда икки ҳудуд ишбилармонлари ўртасидаги алоқаларни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.
Томонлар экспорт ҳажмини ошириш, ўзаро бизнес-миссиялар ташкил этиш, тадбиркорлар ўртасида тўғридан-тўғри алоқалар ўрнатиш ва қўшма лойиҳаларни амалга ошириш истиқболларини муҳокама қилди.
Учрашув якунида Приморье вакиллари Сирдарё вилояти Савдо-саноат палатаси бошқармаси билан ҳамкорликни йўлга қўйиш ва тегишли меморандумни имзолашга тайёр эканини билдирди.