https://sputniknews.uz/20260713/metro-tashkent-poezd-olib-kelinish-58999372.html
Метрода қатнов оралиғи қисқартирилади — Тошкентга яна 3 та поезд олиб келинди
Метрода қатнов оралиғи қисқартирилади — Тошкентга яна 3 та поезд олиб келинди
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Тошкент метрополитенига совутиш ва иситиш тизимлари билан жиҳозланган яна 3 та замонавий поезд олиб келинди. 2026 йил охиригача пойтахт метросига яна 11 та ҳаракат таркиби етказилади.
2026-07-13T10:01+0500
2026-07-13T10:01+0500
2026-07-13T10:07+0500
метро
қатнов
жамият
жамоат транспорти
ўзбекистон
тошкент
пойтахт
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ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Тошкент метросига яна учта замонавий ҳаракат таркиби олиб келинди. Бу ҳақда "Тошкент метрополитени" ДУК матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, янги поездлар ёзнинг иссиқ кунларида салонни самарали совутиш, қиш мавсумида эса иситиш тизимлари билан жиҳозланган. Бу йўловчилар учун янада қулай ва шинам сафар шароитини яратади.Таъкидланишича, замонавий поездлар сонининг кўпайиши метрополитеннинг ташиш қувватини ошириш, ҳаракат жадвали барқарорлигини таъминлаш ва ортиб бораётган йўловчилар оқимига сифатли хизмат кўрсатишга ҳам ёрдам беради. Хабарда 2026 йил якунига қадар Тошкент метрополитенига яна 11 та замонавий ҳаракат таркибини олиб келиш режалаштирилгани қўшимча қилинган.
https://sputniknews.uz/20260526/metro-yonalish-loyiha-57869806.html
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метро, қатнов, жамият, жамоат транспорти, ўзбекистон, тошкент, пойтахт
метро, қатнов, жамият, жамоат транспорти, ўзбекистон, тошкент, пойтахт
Метрода қатнов оралиғи қисқартирилади — Тошкентга яна 3 та поезд олиб келинди
10:01 13.07.2026 (янгиланди: 10:07 13.07.2026)
Янги поездлар совутиш ва иситиш тизимлари билан жиҳозланган. Уларнинг йўналишларга чиқарилиши метро ҳаракати оралиғини қисқартириш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Тошкент метросига яна учта замонавий ҳаракат таркиби олиб келинди. Бу ҳақда "Тошкент метрополитени" ДУК матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, янги поездлар ёзнинг иссиқ кунларида салонни самарали совутиш, қиш мавсумида эса иситиш тизимлари билан жиҳозланган. Бу йўловчилар учун янада қулай ва шинам сафар шароитини яратади.
Ҳаракат таркиблари босқичма-босқич фойдаланишга топширилади. Бу поездлар ҳаракати интервалини қисқартириш, йўловчиларга кўрсатилаётган хизмат сифатини ошириш ҳамда узоқ йиллардан бери фойдаланиб келинаётган эски поездларни замонавийлари билан алмаштириш имконини беради.
Таъкидланишича, замонавий поездлар сонининг кўпайиши метрополитеннинг ташиш қувватини ошириш, ҳаракат жадвали барқарорлигини таъминлаш ва ортиб бораётган йўловчилар оқимига сифатли хизмат кўрсатишга ҳам ёрдам беради.
Хабарда 2026 йил якунига қадар Тошкент метрополитенига яна 11 та замонавий ҳаракат таркибини олиб келиш режалаштирилгани қўшимча қилинган.