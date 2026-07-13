https://sputniknews.uz/20260713/kichik-sayyora-ozbek-olimlar-nom-59002415.html
Икки кичик сайёрага ўзбек олимларининг номи берилди
Икки кичик сайёрага ўзбек олимларининг номи берилди
Sputnik Ўзбекистон
Халқаро астрономия иттифоқи икки астероидга ўзбек олимлари Камолиддин Эргашев ва Отабек Бурхонов номини берди. Уларнинг астероидлар, юлдузлар ва гамма-чақнашлар бўйича илмий ишлари эътироф этилди.
2026-07-13T11:32+0500
2026-07-13T11:32+0500
2026-07-13T11:32+0500
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ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Халқаро астрономия иттифоқининг Кичик жисмлар номенклатураси бўйича ишчи гуруҳи икки кичик сайёра - астероидга ўзбекистонлик олимлар Камолиддин Эргашев ва Отабек Бурхонов номини берди. Бу ҳақда Фанлар академияси матбуот хизмати хабар берди.Эндиликда ушбу осмон жисмлари халқаро астрономик каталогларда (131358) Kamolergashev ва (121339) Otabekburkhonov номлари билан қайд этилади. Янги номлар WGSBN бюллетенининг 6-жилд 11-сонида эълон қилинган.Олим 2007 йилдан Астрономия институтининг астероидлар тадқиқоти гуруҳида ишлаб, уларнинг равшанлик эгри чизиқлари ва физик хусусиятларини, шунингдек, астероид жуфтликлари, кластерлари ҳамда қўшалоқ тизимларини тадқиқ қилиб келмоқда. У 2024 йилда шу йўналишда PhD даражасини олган.Олим астероидлар фотометрияси ва равшанлик эгри чизиқларини ўрганиш билан бирга, ўзгарувчан юлдузлар, гравитацион линзаланган квазарлар ҳамда гамма-чақнашларнинг кейинги оптик кузатувлари бўйича тадқиқотлар олиб борган.Икки астероид ҳам Чехиянинг Ондржеёв обсерваториясида кашф этилган: бири 1999, иккинчиси 2001 йилда.
https://sputniknews.uz/20260223/uzbekistan-olimlar-nasa-mukofot-55885479.html
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коинот, космос, ўзбекистон фанлар академияси , илм-фан, астероид, олимлар, астрономлар, жамият
коинот, космос, ўзбекистон фанлар академияси , илм-фан, астероид, олимлар, астрономлар, жамият
Икки кичик сайёрага ўзбек олимларининг номи берилди
Янги номлар олимларнинг астероидлар фотометрияси, ўзгарувчан юлдузлар ва гамма-чақнашлар бўйича тадқиқотларига берилган халқаро эътироф бўлди.
ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Халқаро астрономия иттифоқининг Кичик жисмлар номенклатураси бўйича ишчи гуруҳи икки кичик сайёра - астероидга ўзбекистонлик олимлар Камолиддин Эргашев ва Отабек Бурхонов номини берди. Бу ҳақда Фанлар академияси матбуот хизмати хабар берди
.
Эндиликда ушбу осмон жисмлари халқаро астрономик каталогларда (131358) Kamolergashev ва (121339) Otabekburkhonov номлари билан қайд этилади. Янги номлар WGSBN бюллетенининг 6-жилд 11-сонида эълон қилинган.
Расмий номлаш изоҳида Камолиддин Эргашевнинг астероидларни ўрганишга қўшган ҳиссаси қайд этилган.
Олим 2007 йилдан Астрономия институтининг астероидлар тадқиқоти гуруҳида ишлаб, уларнинг равшанлик эгри чизиқлари ва физик хусусиятларини, шунингдек, астероид жуфтликлари, кластерлари ҳамда қўшалоқ тизимларини тадқиқ қилиб келмоқда. У 2024 йилда шу йўналишда PhD даражасини олган.
Отабек Бурхоновга бағишланган расмий изоҳда эса унинг 2000 йилдан буён Астрономия институтида олиб бораётган илмий фаолияти эътироф этилган.
Олим астероидлар фотометрияси ва равшанлик эгри чизиқларини ўрганиш билан бирга, ўзгарувчан юлдузлар, гравитацион линзаланган квазарлар ҳамда гамма-чақнашларнинг кейинги оптик кузатувлари бўйича тадқиқотлар олиб борган.
Икки астероид ҳам Чехиянинг Ондржеёв обсерваториясида кашф этилган: бири 1999, иккинчиси 2001 йилда.