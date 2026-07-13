https://sputniknews.uz/20260713/abiturient-kirish-testlar-59009945.html
Абитуриентлар диққатига: кириш тестлари 14 июлдан бошланади
Абитуриентлар диққатига: кириш тестлари 14 июлдан бошланади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 2026/2027 ўқув йили учун кириш тестлари 14–23 июль кунлари икки сменада ўтказилади. Онлайн рўйхатдан ўтган абитуриентларга "Абитуриент рухсатномаси" my.uzbmb.uz сайти орқали тақдим этилмоқда. Талабгорлар рухсатномани шахсий кабинетидан юклаб олиб, чоп этиб қўйиши зарур.
2026-07-13T16:31+0500
2026-07-13T16:31+0500
2026-07-13T16:31+0500
таълим
отм
олий таълим муассасалари
имтиҳон
абитуриент
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37490071_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2882b9e5aa03e4172b54c1319c70cd77.jpg
ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. 2026/2027 ўқув йилида давлат олий ва касбий таълим муассасаларига ўқишга кириш тест синовлари 14 июлдан 23 июлга қадар ўтказилади. Бу ҳақда Билимни баҳолаш агентлиги матбуот хизмати хабар берди.Тест синовлари 10 кун давомида ҳар куни икки сменада ташкил этилади. Биринчи смена соат 08:00 да, иккинчи смена эса соат 15:00 да бошланади.Абитуриентлар тест бошланишидан камида бир ярим соат олдин рухсатномада кўрсатилган ҳудудга етиб келиши лозим. Демак, биринчи сменадагилар соат 06:30 гача, иккинчи сменадагилар эса соат 13:30 гача белгиланган жойда бўлиши керак.Абитуриент рухсатномада кўрсатилган бино, сана ва сменада тест синовида иштирок этади. Бошқа ҳудуд, кун ёки сменада имтиҳон топширишга рухсат берилмайди.Тест синовига кириш учун паспорт ёки ID-картанинг асли ҳамда "Абитуриент рухсатномаси" талаб этилади.Паспорт нусхаси ёки бошқа ҳужжат билан келган, шунингдек, белгиланган вақтдан кечиккан абитуриентлар тест синовига киритилмайди.
https://sputniknews.uz/20260710/ikkinchi-mutaxassislik-58954699.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37490071_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_16a5f0cdc6dc7bc5c6788f6c04bf7398.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
таълим, отм, олий таълим муассасалари, имтиҳон, абитуриент, жамият
таълим, отм, олий таълим муассасалари, имтиҳон, абитуриент, жамият
Абитуриентлар диққатига: кириш тестлари 14 июлдан бошланади
Синовларда 664 мингдан ортиқ абитуриент иштирок этади. Улар паспорт асли ва чоп этилган рухсатнома билан тест ҳудудига камида 1,5 соат олдин келиши керак.
ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
2026/2027 ўқув йилида давлат олий ва касбий таълим муассасаларига ўқишга кириш тест синовлари 14 июлдан 23 июлга қадар ўтказилади. Бу ҳақда Билимни баҳолаш агентлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Тест синовлари 10 кун давомида ҳар куни икки сменада ташкил этилади. Биринчи смена соат 08:00 да, иккинчи смена эса соат 15:00 да бошланади.
Абитуриентлар тест бошланишидан камида бир ярим соат олдин рухсатномада кўрсатилган ҳудудга етиб келиши лозим. Демак, биринчи сменадагилар соат 06:30 гача, иккинчи сменадагилар эса соат 13:30 гача белгиланган жойда бўлиши керак.
Онлайн рўйхатдан ўтган абитуриентларга "Абитуриент рухсатномаси" my.uzbmb.uz сайти орқали тақдим этилмоқда. Талабгорлар рухсатномани шахсий кабинетидан юклаб олиб, чоп этиб қўйиши зарур.
Абитуриент рухсатномада кўрсатилган бино, сана ва сменада тест синовида иштирок этади. Бошқа ҳудуд, кун ёки сменада имтиҳон топширишга рухсат берилмайди.
Тест синовига кириш учун паспорт ёки ID-картанинг асли ҳамда "Абитуриент рухсатномаси" талаб этилади.
Паспорт нусхаси ёки бошқа ҳужжат билан келган, шунингдек, белгиланган вақтдан кечиккан абитуриентлар тест синовига киритилмайди.