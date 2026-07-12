https://sputniknews.uz/20260712/zelenskyy-oq-dori-ombor-uylar-joylashtirish-58991774.html
Зеленский Вишневоедаги ўқ-дори омбори уйлар орасида қонунга зид жойлаштирилганини тан олди
Зеленский Вишневоедаги ўқ-дори омбори уйлар орасида қонунга зид жойлаштирилганини тан олди
Sputnik Ўзбекистон
Зеленский Вишневоеда портлаган "Укроборонпром" ўқ-дори омбори турар жойлар яқинида қонунга зид жойлаштирилганини айтди. Икки давлат корхонаси раҳбарлари ва хавфсизликка масъуллар текширилмоқда.
2026-07-12T11:22+0500
2026-07-12T11:22+0500
2026-07-12T11:23+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
владимир зеленский
жиноий жавобгарлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0e/45197622_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_7519a26ee9dbc69bd377029a6fcb2b2c.jpg
ТОШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Украина президенти Владимир Зеленский Киев вилоятининг Вишневое шаҳрида портлаган ўқ-дори омбори турар жойлар яқинида, белгиланган тақиқларга зид равишда жойлаштирилганини маълум қилди, деб хабар берди РИА Новости.Зеленскийнинг 11 июль кечки видеомурожаатида айтишича, Украина Хавфсизлик хизмати раҳбари вазифасини бажарувчи Александр Поклад омборни турар жойлар яқинига жойлаштиришга кимлар рухсат бергани ҳақида ҳисобот тақдим этган.Зеленский 9 июль куни омбор "Укроборонпром" корхоналаридан бирига тегишли эканини тасдиқлаган, воқеа юзасидан жиноий иш очилгани ва ишдан бўшатишлар бўлишини билдирган эди.Воқеа Украинада кескин баҳсларга сабаб бўлди. Олий рада депутати Анна Скороходнинг маълум қилишича, омборда ўқ-дорилар ва ҳаво ҳужумидан мудофаа ракеталари сақланган. У ҳарбий мулкнинг нима учун бир жойда, турар жойлар орасида сақланганини танқид қилди.Депутат Марьяна Безуглая ҳам Вишневоедаги иккиламчи детонацияга ўқ-дори омбори сабаб бўлгани ҳақида пост ёзган, бироқ кейин уни ўчириб ташлаган.6 июль куни Россия ҳужуми пайтида омборда ёнғин ва кетма-кет портлашлар юз берган. Украина манбаларига кўра, Вишневоеда 9 киши ҳалок бўлган, 280 та турар жой шикастланган ва қарийб 500 нафар аҳоли эвакуация қилинган.
https://sputniknews.uz/20260706/russia-ukraine-harbiy-korxonalar-zarba-58852412.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0e/45197622_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_246bf9a0fa4ae9b4e6faf7b192290f3e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, украина, владимир зеленский, жиноий жавобгарлик
дунё янгиликлари, дунёда, украина, владимир зеленский, жиноий жавобгарлик
Зеленский Вишневоедаги ўқ-дори омбори уйлар орасида қонунга зид жойлаштирилганини тан олди
11:22 12.07.2026 (янгиланди: 11:23 12.07.2026)
Украина президенти омбор турар жойлар яқинида қонун ва Ставка қарорига зид равишда жойлаштирилгани, масъуллар эса аниқланганини билдирди.
ТОШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Украина президенти Владимир Зеленский Киев вилоятининг Вишневое шаҳрида портлаган ўқ-дори омбори турар жойлар яқинида, белгиланган тақиқларга зид равишда жойлаштирилганини маълум қилди, деб хабар берди
РИА Новости.
Зеленскийнинг 11 июль кечки видеомурожаатида айтишича, Украина Хавфсизлик хизмати раҳбари вазифасини бажарувчи Александр Поклад омборни турар жойлар яқинига жойлаштиришга кимлар рухсат бергани ҳақида ҳисобот тақдим этган.
Дастлабки маълумотларга кўра, иккита давлат корхонаси раҳбарлари омборни жойлаштиришда қонун талаблари, Олий бош қўмондон ставкаси қарори ва хизмат йўриқномаларига амал қилмаган. Корхоналарнинг хавфсизлик учун масъул раҳбар ўринбосарлари фаолияти ҳам текширилмоқда.
Зеленский 9 июль куни омбор "Укроборонпром" корхоналаридан бирига тегишли эканини тасдиқлаган, воқеа юзасидан жиноий иш очилгани ва ишдан бўшатишлар бўлишини билдирган эди.
Воқеа Украинада кескин баҳсларга сабаб бўлди. Олий рада депутати Анна Скороходнинг маълум қилишича, омборда ўқ-дорилар ва ҳаво ҳужумидан мудофаа ракеталари сақланган. У ҳарбий мулкнинг нима учун бир жойда, турар жойлар орасида сақланганини танқид қилди.
Депутат Марьяна Безуглая ҳам Вишневоедаги иккиламчи детонацияга ўқ-дори омбори сабаб бўлгани ҳақида пост ёзган, бироқ кейин уни ўчириб ташлаган.
6 июль куни Россия ҳужуми пайтида омборда ёнғин ва кетма-кет портлашлар юз берган. Украина манбаларига кўра, Вишневоеда 9 киши ҳалок бўлган, 280 та турар жой шикастланган ва қарийб 500 нафар аҳоли эвакуация қилинган.