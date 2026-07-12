https://sputniknews.uz/20260712/toshkentda-nega-kuyindi-hidi-sezildi--rasmiy-izoh-58993980.html
Тошкентда нега куйинди ҳиди сезилди — расмий изоҳ
Тошкентда нега куйинди ҳиди сезилди — расмий изоҳ
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентнинг бир қатор туманларида сезилган куйинди ҳиди Оҳангарон полигонидаги ёнғин ва ички туташ билан изоҳланди. Соат 19:00 дан кейин кучайган шамол тутун ва майда заррачаларни пойтахт томон олиб келган.
2026-07-12T13:34+0500
2026-07-12T13:34+0500
2026-07-12T13:34+0500
давлат экология қўмитаси
экология
чиқиндихона
тошкент
оҳангарон тумани
тошкент об-ҳаво
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0c/58993801_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_38e6a4be9174f70b549023dab5d8ee79.jpg
ТОШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. 11 июль кечқурун Тошкентнинг турли ҳудудларида сезилган куйинди ҳиди Оҳангарон туманидаги "Махсустранс" маиший чиқиндилар полигонида юз берган ёнғин ва чиқиндиларнинг ички туташи билан изоҳланди.Аҳоли Яшнобод, Бектемир, Яккасарой, Шайхонтоҳур туманлари ҳамда пойтахт марказида тутун ва куйинди ҳидини сезганини маълум қилди.Экология мутахассислари ҳолатни шамол йўналишининг ўзгариши билан боғлади. Кечгача деярли шамол бўлмаган, соат 19:00 дан кейин эса жануби-шарқдан Тошкент томон шамол кучайган.Натижада полигондан чиққан тутун пойтахт томон тарқалган. Айни вақтда ҳаво мониторинги станцияларида PM₂.₅ ва PM₁₀ майда заррачалари миқдори ошгани қайд этилган.Дастлабки маълумотларга кўра, Тошкентдаги куйинди ҳидига полигондаги туташ ва шамолнинг пойтахт томон ўзгариши сабаб бўлган.
https://sputniknews.uz/20260706/tashkent-oqova-suv-salar-oqizilish-58856645.html
оҳангарон тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0c/58993801_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d42e87f3f73ae1fe29dd52b712c6e5b6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
давлат экология қўмитаси , экология , чиқиндихона, тошкент, оҳангарон тумани, тошкент об-ҳаво
давлат экология қўмитаси , экология , чиқиндихона, тошкент, оҳангарон тумани, тошкент об-ҳаво
Тошкентда нега куйинди ҳиди сезилди — расмий изоҳ
11 июль кечқурун пойтахтнинг бир қатор туманларида сезилган куйинди ҳиди Оҳангарон полигонидаги туташ ва шамол йўналишининг ўзгариши билан боғланди.
ТОШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. 11 июль кечқурун Тошкентнинг турли ҳудудларида сезилган куйинди ҳиди Оҳангарон туманидаги "Махсустранс" маиший чиқиндилар полигонида юз берган ёнғин ва чиқиндиларнинг ички туташи билан изоҳланди.
Аҳоли Яшнобод, Бектемир, Яккасарой, Шайхонтоҳур туманлари ҳамда пойтахт марказида тутун ва куйинди ҳидини сезганини маълум қилди.
Чиқиндиларни бошқариш агентлигига кўра, полигондаги очиқ аланга ўчирилган. Бироқ чиқиндиларнинг айрим қатламларида ички туташ давом этиб, ҳавога тутун ва майда заррачалар ажралган. Ҳозир полигонда рекультивация ва ёнган ҳудудларни тупроқ билан қоплаш ишлари олиб борилмоқда.
Экология мутахассислари ҳолатни шамол йўналишининг ўзгариши билан боғлади. Кечгача деярли шамол бўлмаган, соат 19:00 дан кейин эса жануби-шарқдан Тошкент томон шамол кучайган.
Натижада полигондан чиққан тутун пойтахт томон тарқалган. Айни вақтда ҳаво мониторинги станцияларида PM₂.₅ ва PM₁₀ майда заррачалари миқдори ошгани қайд этилган.
Дастлабки маълумотларга кўра, Тошкентдаги куйинди ҳидига полигондаги туташ ва шамолнинг пойтахт томон ўзгариши сабаб бўлган.