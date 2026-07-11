https://sputniknews.uz/20260711/toshkent-xalqaro-universitetlar-58971151.html
Тошкентда халқаро университетлар шаҳарчаси ташкил этилади
Тошкентда халқаро университетлар шаҳарчаси ташкил этилади
Sputnik Ўзбекистон
Университетлар шаҳарчасида нуфузли хорижий олийгоҳлар филиалларини жалб қилиш, кампуслар ва талабалар турар жойларини барпо этиш, лицензия талабларини соддалаштириш, грант ва стипендиялар ажратиш, божхона ва солиқ имтиёзларини қўллаш, шунингдек, роялти тўловларининг бир қисмини қоплаб бериш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш топширилди.
2026-07-11T09:41+0500
2026-07-11T09:41+0500
2026-07-11T09:41+0500
жамият
тошкент
университет
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0c/45619411_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ee69a4b63ec0b62fd9086acab95ad55.jpg
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Етакчи хорижий олийгоҳлар жойлашадиган Тошкент халқаро университетлар шаҳарчаситашкил этилади. Бундай таклиф президент Шавкат Мирзиёев нуфузли хорижий университетлар билан академик ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган таклифлар тақдимотида билдирилди.Президент матбуот хизмати хабарига кўра, бунда Қатардаги “Education City”, Бирлашган Араб Амирликларидаги Дубай халқаро академик шаҳри ва Жанубий Кореядаги Инчхон глобал кампуси тажрибасидан фойдаланиш таклиф қилинди.Университетлар шаҳарчасида нуфузли хорижий олийгоҳлар филиалларини жалб қилиш, кампуслар ва талабалар турар жойларини барпо этиш, лицензия талабларини соддалаштириш, грант ва стипендиялар ажратиш, божхона ва солиқ имтиёзларини қўллаш, шунингдек, роялти тўловларининг бир қисмини қоплаб бериш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш топширилди.Асосий мақсад Ўзбекистонни халқаро таълим дастурлари ва стандартлари кенг жорий этилган, минтақадаги етакчи таълим марказига айлантириш экани таъкидланди.
https://sputniknews.uz/20260710/ikkinchi-mutaxassislik-58954699.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0c/45619411_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fcafb80a26868565dc83f1e88ac522a1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, тошкент, университет
жамият, тошкент, университет
Тошкентда халқаро университетлар шаҳарчаси ташкил этилади
Бунинг учун солиқ имтиёзлари, грантлар ва роялти тўловларини қоплаш кўзда тутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Етакчи хорижий олийгоҳлар жойлашадиган Тошкент халқаро университетлар шаҳарчаситашкил этилади. Бундай таклиф президент Шавкат Мирзиёев нуфузли хорижий университетлар билан академик ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган таклифлар тақдимотида билдирилди.
Президент матбуот хизмати хабарига
кўра, бунда Қатардаги “Education City”, Бирлашган Араб Амирликларидаги Дубай халқаро академик шаҳри ва Жанубий Кореядаги Инчхон глобал кампуси тажрибасидан фойдаланиш таклиф қилинди.
Университетлар шаҳарчасида нуфузли хорижий олийгоҳлар филиалларини жалб қилиш, кампуслар ва талабалар турар жойларини барпо этиш, лицензия талабларини соддалаштириш, грант ва стипендиялар ажратиш, божхона ва солиқ имтиёзларини қўллаш, шунингдек, роялти тўловларининг бир қисмини қоплаб бериш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш топширилди.
Асосий мақсад Ўзбекистонни халқаро таълим дастурлари ва стандартлари кенг жорий этилган, минтақадаги етакчи таълим марказига айлантириш экани таъкидланди.