Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260711/toshkent-xalqaro-universitetlar-58971151.html
Тошкентда халқаро университетлар шаҳарчаси ташкил этилади
Тошкентда халқаро университетлар шаҳарчаси ташкил этилади
Sputnik Ўзбекистон
Университетлар шаҳарчасида нуфузли хорижий олийгоҳлар филиалларини жалб қилиш, кампуслар ва талабалар турар жойларини барпо этиш, лицензия талабларини соддалаштириш, грант ва стипендиялар ажратиш, божхона ва солиқ имтиёзларини қўллаш, шунингдек, роялти тўловларининг бир қисмини қоплаб бериш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш топширилди.
2026-07-11T09:41+0500
2026-07-11T09:41+0500
жамият
тошкент
университет
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0c/45619411_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ee69a4b63ec0b62fd9086acab95ad55.jpg
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Етакчи хорижий олийгоҳлар жойлашадиган Тошкент халқаро университетлар шаҳарчаситашкил этилади. Бундай таклиф президент Шавкат Мирзиёев нуфузли хорижий университетлар билан академик ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган таклифлар тақдимотида билдирилди.Президент матбуот хизмати хабарига кўра, бунда Қатардаги “Education City”, Бирлашган Араб Амирликларидаги Дубай халқаро академик шаҳри ва Жанубий Кореядаги Инчхон глобал кампуси тажрибасидан фойдаланиш таклиф қилинди.Университетлар шаҳарчасида нуфузли хорижий олийгоҳлар филиалларини жалб қилиш, кампуслар ва талабалар турар жойларини барпо этиш, лицензия талабларини соддалаштириш, грант ва стипендиялар ажратиш, божхона ва солиқ имтиёзларини қўллаш, шунингдек, роялти тўловларининг бир қисмини қоплаб бериш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш топширилди.Асосий мақсад Ўзбекистонни халқаро таълим дастурлари ва стандартлари кенг жорий этилган, минтақадаги етакчи таълим марказига айлантириш экани таъкидланди.
https://sputniknews.uz/20260710/ikkinchi-mutaxassislik-58954699.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0c/45619411_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fcafb80a26868565dc83f1e88ac522a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, тошкент, университет
жамият, тошкент, университет

Тошкентда халқаро университетлар шаҳарчаси ташкил этилади

09:41 11.07.2026
© РИА Новости / Виталий БелоусовСтуденты в учебной аудитории
Студенты в учебной аудитории - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Oбуна бўлиш
Бунинг учун солиқ имтиёзлари, грантлар ва роялти тўловларини қоплаш кўзда тутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Етакчи хорижий олийгоҳлар жойлашадиган Тошкент халқаро университетлар шаҳарчаситашкил этилади. Бундай таклиф президент Шавкат Мирзиёев нуфузли хорижий университетлар билан академик ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган таклифлар тақдимотида билдирилди.
Президент матбуот хизмати хабарига кўра, бунда Қатардаги “Education City”, Бирлашган Араб Амирликларидаги Дубай халқаро академик шаҳри ва Жанубий Кореядаги Инчхон глобал кампуси тажрибасидан фойдаланиш таклиф қилинди.
Университетлар шаҳарчасида нуфузли хорижий олийгоҳлар филиалларини жалб қилиш, кампуслар ва талабалар турар жойларини барпо этиш, лицензия талабларини соддалаштириш, грант ва стипендиялар ажратиш, божхона ва солиқ имтиёзларини қўллаш, шунингдек, роялти тўловларининг бир қисмини қоплаб бериш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш топширилди.
Асосий мақсад Ўзбекистонни халқаро таълим дастурлари ва стандартлари кенг жорий этилган, минтақадаги етакчи таълим марказига айлантириш экани таъкидланди.
Абитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
Иккинчи мутахассислик учун онлайн аризалар қабул қилиш бошланди
Кеча, 12:43
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0