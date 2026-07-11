Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260711/ozbekiston-qozogiston-suv-58974881.html
Ўзбекистон ва Қозоғистон трансчегаравий сувларни биргаликда бошқаради
Ўзбекистон ва Қозоғистон трансчегаравий сувларни биргаликда бошқаради
Sputnik Ўзбекистон
Томонлар сув ресурсларини бошқариш бўйича ҳаракатларни мувофиқлаштиради ва ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада ривожлантиради. 11.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-11T15:07+0500
2026-07-11T15:07+0500
жамият
ўзбекистон
қозоғистон
сув
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/563/88/5638888_0:458:2013:1590_1920x0_80_0_0_fa342388c523d1a6f222abdaa9fa796f.jpg
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ўзбекистон билан трансчегаравий сув объектларини биргаликда бошқариш ва улардан оқилона фойдаланиш тўғрисидаги битимни ратификация қилди.Мазкур битим 2025 йил 15 ноябрда Тошкент шаҳрида имзоланган эди.Битим доирасида Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасида трансчегаравий сув объектларини бошқариш бўйича ҳукуматлараро комиссия ташкил этилади. Комиссия умумий сув ресурсларидан фойдаланиш, давлатлараро гидротехника иншоотларини эксплуатация қилиш ва уларнинг хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ масалаларни тизимли равишда кўриб чиқади.Шунингдек, томонлар сув хўжалиги соҳасида ахборот алмашинувини такомиллаштириш, сув ресурсларини бошқариш бўйича ҳаракатларни мувофиқлаштириш ва ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада ривожлантиришни кўзда тутган.Битим трансчегаравий сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, сув танқислиги билан боғлиқ хавфларни камайтириш, эҳтимолий келишмовчиликларнинг олдини олиш ҳамда минтақавий сув ҳамкорлигини мустаҳкамлаш учун муҳим ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.Ўзбекистон ҳукумати билан Қозоғистон ҳукумати ўртасида имзоланган Трансчегаравий сув объектларини биргаликда бошқариш ва оқилона фойдаланиш тўғрисидаги битим Ўзбекистон томонидан тасдиқланган. 2026 йил 6 март куни Ўзбекистон президентининг “Халқаро шартномани тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-88-сон қарори қабул қилинган.Маълумот учун, Ўзбекистон ва Қозоғистон Сирдарё ҳавзасидаги трансчегаравий сув ресурсларидан биргаликда фойдаланади. Мазкур сув ресурслари ҳар икки мамлакатда қишлоқ хўжалиги экинларини суғориш, аҳолини сув билан таъминлаш, электр энергияси ишлаб чиқариш ва экотизимлар барқарорлигини сақлашда муҳим аҳамиятга эга.
https://sputniknews.uz/20260630/amudaryo-suv-zaxiralar-kamayish-58709175.html
ўзбекистон
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/563/88/5638888_0:269:2013:1779_1920x0_80_0_0_335da0517f6bec53c7900775f2de7b79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, қозоғистон, сув
жамият, ўзбекистон, қозоғистон, сув

Ўзбекистон ва Қозоғистон трансчегаравий сувларни биргаликда бошқаради

15:07 11.07.2026
© Sputnik / Борис Ушмайкин / Медиабанкка ўтишСирдарё, архив сурат
Сирдарё, архив сурат - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.07.2026
© Sputnik / Борис Ушмайкин
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Томонлар сув ресурсларини бошқариш бўйича ҳаракатларни мувофиқлаштиради ва ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада ривожлантиради.
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ўзбекистон билан трансчегаравий сув объектларини биргаликда бошқариш ва улардан оқилона фойдаланиш тўғрисидаги битимни ратификация қилди.
Мазкур битим 2025 йил 15 ноябрда Тошкент шаҳрида имзоланган эди.

Ҳужжат икки давлат ўртасида трансчегаравий сув ресурсларидан оқилона ва адолатли фойдаланиш, уларни биргаликда бошқариш ҳамда давлатлараро аҳамиятга эга сув хўжалиги объектларининг ишончли ва хавфсиз эксплуатациясини таъминлашга қаратилган.

Битим доирасида Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасида трансчегаравий сув объектларини бошқариш бўйича ҳукуматлараро комиссия ташкил этилади. Комиссия умумий сув ресурсларидан фойдаланиш, давлатлараро гидротехника иншоотларини эксплуатация қилиш ва уларнинг хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ масалаларни тизимли равишда кўриб чиқади.
Шунингдек, томонлар сув хўжалиги соҳасида ахборот алмашинувини такомиллаштириш, сув ресурсларини бошқариш бўйича ҳаракатларни мувофиқлаштириш ва ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада ривожлантиришни кўзда тутган.
Битим трансчегаравий сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, сув танқислиги билан боғлиқ хавфларни камайтириш, эҳтимолий келишмовчиликларнинг олдини олиш ҳамда минтақавий сув ҳамкорлигини мустаҳкамлаш учун муҳим ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.
Ўзбекистон ҳукумати билан Қозоғистон ҳукумати ўртасида имзоланган Трансчегаравий сув объектларини биргаликда бошқариш ва оқилона фойдаланиш тўғрисидаги битим Ўзбекистон томонидан тасдиқланган. 2026 йил 6 март куни Ўзбекистон президентининг “Халқаро шартномани тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-88-сон қарори қабул қилинган.
Маълумот учун, Ўзбекистон ва Қозоғистон Сирдарё ҳавзасидаги трансчегаравий сув ресурсларидан биргаликда фойдаланади. Мазкур сув ресурслари ҳар икки мамлакатда қишлоқ хўжалиги экинларини суғориш, аҳолини сув билан таъминлаш, электр энергияси ишлаб чиқариш ва экотизимлар барқарорлигини сақлашда муҳим аҳамиятга эга.
Река Сырдарья в районе города Ленинабада - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.06.2026
Эксперт: Амударёда сув захиралари 2050 йилгача 5–10 фоизга камайиши мумкин
30 Июн, 16:14
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0