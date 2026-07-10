Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260710/yagona-integratsiyalashgan-raqamli-platforma-58947080.html
Давлат бошқарувининг ягона интеграциялашган рақамли платформаси жорий этилмоқда
Давлат бошқарувининг ягона интеграциялашган рақамли платформаси жорий этилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
2027 йил 1 январдан давлат органлари томонидан давлат хизматларини кўрсатиш платформадан фойдаланган ҳолда электрон шаклда амалга оширилади. 10.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-10T10:54+0500
2026-07-10T10:54+0500
жамият
ўзбекистон
рақамли технологиялар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52685714_2:0:1630:916_1920x0_80_0_0_bb32b2df0ffc057e1c80352e4a2a3ff8.png
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. “Рақамли ҳукумат” тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги президент қарори қабул қилинди. Қарорга кўра, қуйидагилар Ягона интеграциялашган рақамли платформани жорий этишнинг асосий мақсадли кўрсаткичлари этиб белгиланди, жумладан: - 2028 йил якунига қадар давлат органларининг камида 5 мингта маъмурийфункциясини рақамлаштириш; - давлат ахборот тизимларини ишлаб чиқиш ва эксплуатация қилиш харажатларини камида 30 фоизга қисқартириш ва бошқалар.Платформа қуйидагиларни таъминлашга хизмат қилувчи “Рақамли ҳукумат” тизимининг технологик элементи ҳисобланади: - давлат ахборот тизимларини яратиш, ривожлантириш, қўллаб-қувватлаш ва уларнинг киберхавфсизлигини таъминлашда ягона архитектура, стандартлар, технологик ва ташкилий ёндашувларни қўллаш; - қайта фойдаланиладиган рақамли компонентлар ва сервислардан фойдаланиш орқали давлат ахборот тизимларини ишлаб чиқишни тезлаштириш, стандартлаштириш ва харажатларни қисқартириш ва бошқалар. 2027 йил 1 январдан давлат органлари томонидан ички ҳужжат айланмаси, қарорлар қабул қилиш ва келишиш ҳамда давлат хизматларини кўрсатиш платформа ва унинг рақамли компонентларидан фойдаланган ҳолда электрон шаклда амалга оширилади. Платформа доирасида давлат органлари ва ташкилотларининг ахборот тизимлари ўртасида маълумот алмашинувини осонлаштириш мақсадида очиқ интеграция (Open API) тамойили жорий қилинади.
https://sputniknews.uz/20260707/internet-navigatsiya-startap-raqamlashtirish-takliflar-58881806.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52685714_409:0:1630:916_1920x0_80_0_0_46394cb2b23b98bb1116483576ef610b.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, рақамли технологиялар
жамият, ўзбекистон, рақамли технологиялар

Давлат бошқарувининг ягона интеграциялашган рақамли платформаси жорий этилмоқда

10:54 10.07.2026
© Getty Images / tanit boonruenИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
© Getty Images / tanit boonruen
Oбуна бўлиш
2027 йил 1 январдан давлат органлари томонидан давлат хизматларини кўрсатиш платформадан фойдаланган ҳолда электрон шаклда амалга оширилади.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. “Рақамли ҳукумат” тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги президент қарори қабул қилинди.

Қарорга кўра, қуйидагилар Ягона интеграциялашган рақамли платформани жорий этишнинг асосий мақсадли кўрсаткичлари этиб белгиланди, жумладан:

- 2028 йил якунига қадар давлат органларининг камида 5 мингта маъмурийфункциясини рақамлаштириш;

- давлат ахборот тизимларини ишлаб чиқиш ва эксплуатация қилиш харажатларини камида 30 фоизга қисқартириш ва бошқалар.
Платформа қуйидагиларни таъминлашга хизмат қилувчи “Рақамли ҳукумат” тизимининг технологик элементи ҳисобланади:

- давлат ахборот тизимларини яратиш, ривожлантириш, қўллаб-қувватлаш ва уларнинг киберхавфсизлигини таъминлашда ягона архитектура, стандартлар, технологик ва ташкилий ёндашувларни қўллаш;

- қайта фойдаланиладиган рақамли компонентлар ва сервислардан фойдаланиш орқали давлат ахборот тизимларини ишлаб чиқишни тезлаштириш, стандартлаштириш ва харажатларни қисқартириш ва бошқалар.

2027 йил 1 январдан давлат органлари томонидан ички ҳужжат айланмаси, қарорлар қабул қилиш ва келишиш ҳамда давлат хизматларини кўрсатиш платформа ва унинг рақамли компонентларидан фойдаланган ҳолда электрон шаклда амалга оширилади.

Платформа доирасида давлат органлари ва ташкилотларининг ахборот тизимлари ўртасида маълумот алмашинувини осонлаштириш мақсадида очиқ интеграция (Open API) тамойили жорий қилинади.
Мирзиёев ознакомился с презентацией по единой цифровой платформе государственного управления - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.07.2026
Рақамли платформа, миллий навигация: рақамлаштириш бўйича янги таклифлар маъқулланди
7 Июл, 16:03
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0