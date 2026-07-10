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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260710/peskov-rossiya-58961295.html
Песков: Россия ўз мақсадларига музокаралар йўли билан эришиш учун очиқлигича қолмоқда
Песков: Россия ўз мақсадларига музокаралар йўли билан эришиш учун очиқлигича қолмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Киев истамаётгани сабаб можарони тинч йўл билан ҳал қилишнинг имкони йўқ, шу боис Россия махсус ҳарбий операцияни давом эттирмоқда. 10.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-10T16:29+0500
2026-07-10T16:29+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Россия ўз мақсадларига сиёсий-дипломатик музокаралар йўли билан эришиш учун очиқлигича қолмоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, айни дамда Киев истамаётгани сабаб можарони тинч йўл билан ҳал қилишнинг имкони йўқ, шу боис Россия махсус ҳарбий операцияни давом эттирмоқда.
https://sputniknews.uz/20260710/rossiya-donbass-58952354.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, дмитрий песков
дунёда, дунё янгиликлари, россия, дмитрий песков

Песков: Россия ўз мақсадларига музокаралар йўли билан эришиш учун очиқлигича қолмоқда

16:29 10.07.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев / Медиабанкка ўтишДмитрий Песков
Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Киев истамаётгани сабаб можарони тинч йўл билан ҳал қилишнинг имкони йўқ, шу боис Россия махсус ҳарбий операцияни давом эттирмоқда.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Россия ўз мақсадларига сиёсий-дипломатик музокаралар йўли билан эришиш учун очиқлигича қолмоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.

“Россия ўз мақсадларига сиёсий-дипломатик музокаралар йўли билан эришиш учун очиқ қолишда давом этмоқда. Президент Путин ўз очиқлигини сақламоқда”, - деди Кремль вакили Украина можаросини ҳал этиш ҳақидаги саволга жавоб бераётиб.

Унинг сўзларига кўра, айни дамда Киев истамаётгани сабаб можарони тинч йўл билан ҳал қилишнинг имкони йўқ, шу боис Россия махсус ҳарбий операцияни давом эттирмоқда.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Unherd: Россия қўшинлари бутун Донбассни озод қилишга яқинлашмоқда
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