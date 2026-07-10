https://sputniknews.uz/20260710/peskov-rossiya-58961295.html
Песков: Россия ўз мақсадларига музокаралар йўли билан эришиш учун очиқлигича қолмоқда
Песков: Россия ўз мақсадларига музокаралар йўли билан эришиш учун очиқлигича қолмоқда
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Киев истамаётгани сабаб можарони тинч йўл билан ҳал қилишнинг имкони йўқ, шу боис Россия махсус ҳарбий операцияни давом эттирмоқда. 10.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-10T16:29+0500
2026-07-10T16:29+0500
2026-07-10T16:29+0500
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ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Россия ўз мақсадларига сиёсий-дипломатик музокаралар йўли билан эришиш учун очиқлигича қолмоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, айни дамда Киев истамаётгани сабаб можарони тинч йўл билан ҳал қилишнинг имкони йўқ, шу боис Россия махсус ҳарбий операцияни давом эттирмоқда.
https://sputniknews.uz/20260710/rossiya-donbass-58952354.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, дмитрий песков
дунёда, дунё янгиликлари, россия, дмитрий песков
Песков: Россия ўз мақсадларига музокаралар йўли билан эришиш учун очиқлигича қолмоқда
Киев истамаётгани сабаб можарони тинч йўл билан ҳал қилишнинг имкони йўқ, шу боис Россия махсус ҳарбий операцияни давом эттирмоқда.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Россия ўз мақсадларига сиёсий-дипломатик музокаралар йўли билан эришиш учун очиқлигича қолмоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Россия ўз мақсадларига сиёсий-дипломатик музокаралар йўли билан эришиш учун очиқ қолишда давом этмоқда. Президент Путин ўз очиқлигини сақламоқда”, - деди Кремль вакили Украина можаросини ҳал этиш ҳақидаги саволга жавоб бераётиб.
Унинг сўзларига кўра, айни дамда Киев истамаётгани сабаб можарони тинч йўл билан ҳал қилишнинг имкони йўқ, шу боис Россия махсус ҳарбий операцияни давом эттирмоқда.