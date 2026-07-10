Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260710/ozbekiston--belarus-58950757.html
Минскда Ўзбекистон – Беларусь дўстлиги хиёбони очилди
Минскда Ўзбекистон – Беларусь дўстлиги хиёбони очилди
Sputnik Ўзбекистон
Таъкидланишича, бу хиёбон Ўзбекистон ва Беларуснинг кўп қиррали ҳамкорлигининг ёрқин тимсоли бўлиб хизмат қилади. 10.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-10T11:42+0500
2026-07-10T12:45+0500
сиёсат
ўзбекистон
беларусь
бахтиёр саидов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0a/58947642_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_4c81873413d8f3bbd4de3f697cd34b4e.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Минск шаҳридаги Тошкент кўчасида Ўзбекистон – Беларусь дўстлиги хиёбони очилди. Бу ҳақда Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов маълум қилди.Саидов бу дўстлик хиёбони Ўзбекистон ва Беларус халқларини боғлаб турган мустаҳкам ришталар, самимий муносабатлар ҳамда кўп қиррали ҳамкорликнинг ёрқин тимсоли бўлиб хизмат қилишига ишонч билдирди.Эслатамиз, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 8-9 июль кунлари расмий ташриф билан Беларусда бўлди. Ташриф давомида икки мамлакат ўртасида Стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги декларация имзоланди. Жумладан, Ўзбекистонда биринчи атом электр станцияси ва турдош инфратузилмани қуришда Беларусь тажрибасини қўллаш юзасидан келишувга эришилди.Томонлар 2030 йилга бориб ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 2 миллиард долларга етказиш ниятида. 2025 йил якунларига кўра, мамлакатлар ўртасидаги савдо ҳажми 1 миллиард долларга яқинлашди ва бу икки томонлама муносабатлар тарихидаги энг юқори кўрсаткич бўлди.
ўзбекистон
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0a/58947642_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_76dc5162c3b9c43e6b6fc2da489157bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, ўзбекистон, беларусь, бахтиёр саидов
сиёсат, ўзбекистон, беларусь, бахтиёр саидов

Минскда Ўзбекистон – Беларусь дўстлиги хиёбони очилди

11:42 10.07.2026 (янгиланди: 12:45 10.07.2026)
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовВ Минске открылась Аллея дружбы Беларусь–Узбекистан.
В Минске открылась Аллея дружбы Беларусь–Узбекистан. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Oбуна бўлиш
Таъкидланишича, бу хиёбон Ўзбекистон ва Беларуснинг кўп қиррали ҳамкорлигининг ёрқин тимсоли бўлиб хизмат қилади.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Минск шаҳридаги Тошкент кўчасида Ўзбекистон – Беларусь дўстлиги хиёбони очилди. Бу ҳақда Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов маълум қилди.
“Ҳамкасбим, Беларус Республикаси ташқи ишлар вазири Максим Риженков билан биргаликда мамлакатларимиз ўртасидаги абадий дўстлик, ўзаро ҳурмат, ишонч ва стратегик шериклик муносабатларининг рамзи сифатида дарахт кўчатларини экдик”, - дея ёзди вазир ўзининг Telegram-каналида.
Саидов бу дўстлик хиёбони Ўзбекистон ва Беларус халқларини боғлаб турган мустаҳкам ришталар, самимий муносабатлар ҳамда кўп қиррали ҳамкорликнинг ёрқин тимсоли бўлиб хизмат қилишига ишонч билдирди.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовВ Минске открылась Аллея дружбы Беларусь–Узбекистан.
В Минске открылась Аллея дружбы Беларусь–Узбекистан. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
В Минске открылась Аллея дружбы Беларусь–Узбекистан.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Эслатамиз, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 8-9 июль кунлари расмий ташриф билан Беларусда бўлди. Ташриф давомида икки мамлакат ўртасида Стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги декларация имзоланди. Жумладан, Ўзбекистонда биринчи атом электр станцияси ва турдош инфратузилмани қуришда Беларусь тажрибасини қўллаш юзасидан келишувга эришилди.
Томонлар 2030 йилга бориб ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 2 миллиард долларга етказиш ниятида. 2025 йил якунларига кўра, мамлакатлар ўртасидаги савдо ҳажми 1 миллиард долларга яқинлашди ва бу икки томонлама муносабатлар тарихидаги энг юқори кўрсаткич бўлди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0