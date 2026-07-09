https://sputniknews.uz/20260709/uzbekistan-belarus-strategik-sheriklik-deklaratsiya-58932780.html
Ўзбекистон ва Беларусь стратегик шериклик декларациясини имзолади
Ўзбекистон ва Беларусь стратегик шериклик декларациясини имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Беларусь президентлари стратегик шериклик декларациясини имзолади. Музокаралар якунида 2026–2030 йилларга мўлжалланган йўл харитаси ва бир қатор соҳавий ҳужжатлар тасдиқланди.
2026-07-09T16:39+0500
2026-07-09T16:39+0500
2026-07-09T16:56+0500
ҳамкорлик
минск
савдо
сиёсат
беларусь
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
александр лукашенко
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/09/58932613_3:0:867:486_1920x0_80_0_0_ee2cc65ab8dbbc2d09a6df9c36dc96af.jpg
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Ўзбекистон ва Беларусь стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги декларацияни имзолади. Бу ҳақда Беларуснинг БЕЛТА давлат ахборот агентлиги хабар берди.Ҳужжат Шавкат Мирзиёев ва Александр Лукашенконинг Минскдаги музокаралари якунида қабул қилинди.Беларусь президентининг айтишича, давлат раҳбарлари тор доирадаги суҳбатда икки мамлакат учун муҳим йўналишлар бўйича ҳамкорликка “мутлақо янги ёндашув” ҳақида келишиб олган.Унинг сўзларига кўра, ҳужжатда аниқ вазифалар, масъуллар ва муддатлар белгиланган. Йўл харитасида саноат кооперациясига алоҳида ўрин берилган. Лукашенко бу йўналиш Ўзбекистоннинг технологик суверенитетига салмоқли ҳисса қўшишини таъкидлади.Шунингдек, музокаралар якунида 2026–2030 йилларда савдо-иқтисодий ва ижтимоий-гуманитар ҳамкорликни ривожлантириш бўйича йўл харитаси тасдиқланди. Ҳужжатлар билан Ўзбекистон ва Беларусь бош вазирлари ўринбосарлари Жамшид Ходжаев ҳамда Юрий Шулейко алмашди.Ҳужжат саноат, қишлоқ хўжалиги, транспорт-логистика ва ҳудудлараро ҳамкорлик йўналишларида алоқаларни чуқурлаштиришни ҳам назарда тутади.Лукашенко йўл харитасида қўшма корхоналар ташкил этиш бўйича аниқ қадамлар белгиланганини қайд этди. Музокаралар якунида меҳнат ва ижтимоий ҳимоя, молия, қишлоқ хўжалиги, илмий-техникавий ҳамкорлик, фундаментал ва стратегик тадқиқотлар соҳаларида ҳам меморандумлар алмашилди.Шавкат Мирзиёев музокаралар чоғида Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳамкорликнинг ҳозирги даражасини “тарихий лаҳза” деб атади. Унинг таъкидлашича, томонлар бу имкониятдан “шу ерда ва ҳозир” фойдаланиши керак.
https://sputniknews.uz/20260709/mirziyoev-lukashenko-minsk-uchrashuv-58916875.html
минск
беларусь
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/09/58932613_111:0:759:486_1920x0_80_0_0_dfb530c25f392c3af457f7cee410dd08.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ҳамкорлик, минск, савдо, сиёсат, беларусь, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, александр лукашенко
ҳамкорлик, минск, савдо, сиёсат, беларусь, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, александр лукашенко
Ўзбекистон ва Беларусь стратегик шериклик декларациясини имзолади
16:39 09.07.2026 (янгиланди: 16:56 09.07.2026)
Мирзиёев ва Лукашенко стратегик шериклик декларациясини имзолади. Томонлар 2026–2030 йилларга мўлжалланган йўл харитаси ва қатор соҳавий ҳужжатларни тасдиқлади.
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
Ўзбекистон ва Беларусь стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги декларацияни имзолади. Бу ҳақда Беларуснинг БЕЛТА давлат ахборот агентлиги хабар берди
.
Ҳужжат Шавкат Мирзиёев ва Александр Лукашенконинг Минскдаги музокаралари якунида қабул қилинди.
Беларусь президентининг айтишича, давлат раҳбарлари тор доирадаги суҳбатда икки мамлакат учун муҳим йўналишлар бўйича ҳамкорликка “мутлақо янги ёндашув” ҳақида келишиб олган.
“Бизнинг улкан режаларимизни амалга ошириш учун ҳукуматлар беш йиллик учун биргаликдаги ишларнинг асосий йўналишларини белгилаб берувчи йўл харитасини тайёрлади”, — деди Лукашенко.
Унинг сўзларига кўра, ҳужжатда аниқ вазифалар, масъуллар ва муддатлар белгиланган. Йўл харитасида саноат кооперациясига алоҳида ўрин берилган. Лукашенко бу йўналиш Ўзбекистоннинг технологик суверенитетига салмоқли ҳисса қўшишини таъкидлади.
Шунингдек, музокаралар якунида 2026–2030 йилларда савдо-иқтисодий ва ижтимоий-гуманитар ҳамкорликни ривожлантириш бўйича йўл харитаси тасдиқланди. Ҳужжатлар билан Ўзбекистон ва Беларусь бош вазирлари ўринбосарлари Жамшид Ходжаев ҳамда Юрий Шулейко алмашди.
Декларация сиёсий, савдо-иқтисодий, инвестициявий, маданий-гуманитар, хавфсизлик, шунингдек, замонавий таҳдид ва хатарларга қарши курашиш соҳаларида ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.
Ҳужжат саноат, қишлоқ хўжалиги, транспорт-логистика ва ҳудудлараро ҳамкорлик йўналишларида алоқаларни чуқурлаштиришни ҳам назарда тутади.
Лукашенко йўл харитасида қўшма корхоналар ташкил этиш бўйича аниқ қадамлар белгиланганини қайд этди.
Музокаралар якунида меҳнат ва ижтимоий ҳимоя, молия, қишлоқ хўжалиги, илмий-техникавий ҳамкорлик, фундаментал ва стратегик тадқиқотлар соҳаларида ҳам меморандумлар алмашилди.
Бундан ташқари, маданият ва санъат, туризм ҳамда енгил саноат йўналишларида ҳам ҳужжатлар имзоланди.
Шавкат Мирзиёев музокаралар чоғида Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳамкорликнинг ҳозирги даражасини “тарихий лаҳза” деб атади. Унинг таъкидлашича, томонлар бу имкониятдан “шу ерда ва ҳозир” фойдаланиши керак.