https://sputniknews.uz/20260709/mirziyoev-lukashenko-minsk-uchrashuv-58916875.html
Мирзиёев ва Лукашенко Минскда норасмий учрашув ўтказди
Мирзиёев ва Лукашенко Минскда норасмий учрашув ўтказди
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Беларусь томонига кўра, расмий музокараларда ишлаб чиқариш кооперацияси, қўшма лойиҳалар ва стратегик шериклик декларацияси асосий мавзулардан бўлади.
2026-07-09T09:13+0500
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ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан Беларусга келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Минскда давлат раҳбари Ғалаба монументи пойига гулчамбар қўйди. Шунингдек, ташрифнинг биринчи кунида Шавкат Мирзиёев ва Александр Лукашенко норасмий учрашув ўтказиб, бўлажак музокаралар кун тартиби юзасидан фикр алмашди.Музокаралар якунида қарийб 20 та ҳужжат имзоланиши кутилмоқда. Улар орасида Ўзбекистон ва Беларусь ўртасида стратегик шериклик ўрнатиш тўғрисидаги декларация асосий ҳужжат сифатида кўрсатилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260708/uzbekistan-belarus-hududlar-forum-58901901.html
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шавкат мирзиёев, минск, ташриф, сиёсат, иқтисод, ҳамкорлик, александр лукашенко, беларусь, ўзбекистон
шавкат мирзиёев, минск, ташриф, сиёсат, иқтисод, ҳамкорлик, александр лукашенко, беларусь, ўзбекистон
Мирзиёев ва Лукашенко Минскда норасмий учрашув ўтказди
09:13 09.07.2026 (янгиланди: 09:56 09.07.2026)
Ўзбекистон ва Беларусь раҳбарлари бўлажак музокаралар кун тартиби юзасидан фикр алмашди.
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан Беларусга келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Минскда давлат раҳбари Ғалаба монументи пойига гулчамбар қўйди. Шунингдек, ташрифнинг биринчи кунида Шавкат Мирзиёев ва Александр Лукашенко норасмий учрашув ўтказиб, бўлажак музокаралар кун тартиби юзасидан фикр алмашди.
Беларусь президенти матбуот хизматига кўра, расмий музокаралар 9 июль куни делегациялар иштирокида бўлиб ўтади. Кун тартибида ишлаб чиқариш кооперацияси, қўшма лойиҳалар ва турли соҳаларда ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари бор.
Музокаралар якунида қарийб 20 та ҳужжат имзоланиши кутилмоқда. Улар орасида Ўзбекистон ва Беларусь ўртасида стратегик шериклик ўрнатиш тўғрисидаги декларация асосий ҳужжат сифатида кўрсатилмоқда.