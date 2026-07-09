Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260709/mirziyoev-lukashenko-minsk-uchrashuv-58916875.html
Мирзиёев ва Лукашенко Минскда норасмий учрашув ўтказди
Мирзиёев ва Лукашенко Минскда норасмий учрашув ўтказди
Sputnik Ўзбекистон
Беларусь томонига кўра, расмий музокараларда ишлаб чиқариш кооперацияси, қўшма лойиҳалар ва стратегик шериклик декларацияси асосий мавзулардан бўлади.
2026-07-09T09:13+0500
2026-07-09T09:56+0500
шавкат мирзиёев
минск
ташриф
сиёсат
иқтисод
ҳамкорлик
александр лукашенко
беларусь
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/09/58916711_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_c697bd997fc67b67e8924ba7da62e94b.jpg
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан Беларусга келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Минскда давлат раҳбари Ғалаба монументи пойига гулчамбар қўйди. Шунингдек, ташрифнинг биринчи кунида Шавкат Мирзиёев ва Александр Лукашенко норасмий учрашув ўтказиб, бўлажак музокаралар кун тартиби юзасидан фикр алмашди.Музокаралар якунида қарийб 20 та ҳужжат имзоланиши кутилмоқда. Улар орасида Ўзбекистон ва Беларусь ўртасида стратегик шериклик ўрнатиш тўғрисидаги декларация асосий ҳужжат сифатида кўрсатилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260708/uzbekistan-belarus-hududlar-forum-58901901.html
минск
беларусь
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/09/58916711_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_849c8739a3b7639d6fc257335823bdcd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, минск, ташриф, сиёсат, иқтисод, ҳамкорлик, александр лукашенко, беларусь, ўзбекистон
шавкат мирзиёев, минск, ташриф, сиёсат, иқтисод, ҳамкорлик, александр лукашенко, беларусь, ўзбекистон

Мирзиёев ва Лукашенко Минскда норасмий учрашув ўтказди

09:13 09.07.2026 (янгиланди: 09:56 09.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Беларусь
Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Беларусь - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон ва Беларусь раҳбарлари бўлажак музокаралар кун тартиби юзасидан фикр алмашди.
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан Беларусга келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Минскда давлат раҳбари Ғалаба монументи пойига гулчамбар қўйди. Шунингдек, ташрифнинг биринчи кунида Шавкат Мирзиёев ва Александр Лукашенко норасмий учрашув ўтказиб, бўлажак музокаралар кун тартиби юзасидан фикр алмашди.
Беларусь президенти матбуот хизматига кўра, расмий музокаралар 9 июль куни делегациялар иштирокида бўлиб ўтади. Кун тартибида ишлаб чиқариш кооперацияси, қўшма лойиҳалар ва турли соҳаларда ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари бор.
Музокаралар якунида қарийб 20 та ҳужжат имзоланиши кутилмоқда. Улар орасида Ўзбекистон ва Беларусь ўртасида стратегик шериклик ўрнатиш тўғрисидаги декларация асосий ҳужжат сифатида кўрсатилмоқда.
В Минске начал работу III Форум регионов Беларуси и Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.07.2026
Минскда Ўзбекистон ва Беларусь ҳудудларининг III форуми бошланди
Кеча, 14:39
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0