https://sputniknews.uz/20260710/madaniyat-vazirligi-58968048.html
Маданият вазирлиги ва Кинематография агентлигида қатор тайинловлар амалга оширилди
Маданият вазирлиги ва Кинематография агентлигида қатор тайинловлар амалга оширилди
Sputnik Ўзбекистон
Президент қарори билан Жаҳонгир Ахмедов маданият вазирининг биринчи ўринбосари — Кинематография агентлиги директори бўлди. Шунингдек, маданият вазирининг тўрт нафар ўринбосари лавозимидан озод этилиб, ўрнига янгилари тайинланди.
2026-07-10T18:06+0500
2026-07-10T18:06+0500
2026-07-10T18:06+0500
сиёсат
маданият
ўзбекистон кинематография агентлиги
янги тайинлов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/681/41/6814193_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_547bf944082317774c9e600db34d1620.jpg
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Ўзбекистон президентининг тегишли қарорлари билан Маданият вазирлиги ва вазирлик ҳузуридаги Кинематография агентлигида қатор тайинловлар амалга оширилди. Бу ҳақда президент матбуот котиби Шерзод Асадов хабар бермоқда.Хусусан:Бундан ташқари, бошқа ишга ўтиши муносабати билан Баҳодир Аҳмедов ва Авазхон Тажиханов маданият вазирининг биринчи ўринбосари лавозимидан, Муроджон Мажидов ва Юсуфжон Усмонов маданият вазирининг ўринбосари лавозимидан озод этилди.Аввалроқ Ҳасан Салихов президентнинг маданият бўйича вакили этиб тайинланганди. Бунгача у Креатив индустрия парки директори лавозимида ишлаган.
https://sputniknews.uz/20260710/dilnoza-kattaxonova-58959764.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/681/41/6814193_154:0:1054:675_1920x0_80_0_0_fd59fca875745179ff687370092a9489.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, маданият, ўзбекистон кинематография агентлиги, янги тайинлов
сиёсат, маданият, ўзбекистон кинематография агентлиги, янги тайинлов
Маданият вазирлиги ва Кинематография агентлигида қатор тайинловлар амалга оширилди
Президент қарори билан Жаҳонгир Аҳмедов маданият вазирининг биринчи ўринбосари — Кинематография агентлиги директори бўлди.
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Ўзбекистон президентининг тегишли қарорлари билан Маданият вазирлиги ва вазирлик ҳузуридаги Кинематография агентлигида қатор тайинловлар амалга оширилди. Бу ҳақда президент матбуот котиби Шерзод Асадов хабар бермоқда
.
Нодирбек Сайфуллаев маданият вазирининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди.
Жаҳонгир Аҳмедов маданият вазирининг биринчи ўринбосари — Маданият вазирлиги ҳузуридаги Кинематография агентлиги директори бўлди. У 2025 йил майидан бери Болалар контентини ривожлантириш маркази директори сифатида ишлаб келаётганди.
Санжар Бобожонов маданият вазири ўринбосари лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан президентнинг маданият бўйича вакили бўлинмасининг бош инспектори лавозимидан озод этилди.
Одилжон Абдуқаҳоров маданият вазири ўринбосари лавозимига тайинланди.
Бундан ташқари, бошқа ишга ўтиши муносабати билан Баҳодир Аҳмедов ва Авазхон Тажиханов маданият вазирининг биринчи ўринбосари лавозимидан, Муроджон Мажидов ва Юсуфжон Усмонов маданият вазирининг ўринбосари лавозимидан озод этилди.
Аввалроқ Ҳасан Салихов президентнинг маданият бўйича вакили этиб тайинланганди.
Бунгача у Креатив индустрия парки директори лавозимида ишлаган.