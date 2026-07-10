https://sputniknews.uz/20260710/chexiya-ukraina-58962534.html
Чехия Украинани молиялаштирмайди – бош вазир
Чехия Украинани молиялаштирмайди – бош вазир
Sputnik Ўзбекистон
Шунга қарамай, Прага бошқа мамлакатлар пули эвазига Киев учун ўқ-дориларни сотиб олишни давом эттиради. 10.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-10T17:17+0500
2026-07-10T17:17+0500
2026-07-10T17:17+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
чехия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1d/57205119_0:21:2590:1477_1920x0_80_0_0_261d2f850b89353836a7bb50de9b6197.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Чехия Украинани молиялаштирмаслигини мамлакат бош вазири Андрей Бабиш тасдиқлади.Бабишнинг таъкидлашича, Прага Киев снаряд ташаббуси билан қўллашни давом этади. Бу мақсад учун пулларни ҳар бир давлат ўз хоҳишига кўра ажратади. Аммо Прага Киевга пул ажратмайди.Чехия икки йил олдин Ғарб давлатлари ҳисобидан учинчи мамлакатларда Украина учун артиллерия снарядларини сотиб олиш ташаббуси билан чиқди. 2025 йил декабрь ойида иш бошлаган республика ҳукумати катта калибрли ўқ-дориларни сотиб олишни мувофиқлаштиришни давом эттириб, молиявий иштирок этишдан бош тортди.Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.
https://sputniknews.uz/20260610/bolgariya-ukraina-58257300.html
чехия
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1d/57205119_0:0:2488:1866_1920x0_80_0_0_a7aadc53ebc1274d553de42f14d7f432.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, чехия, украина
дунёда, дунё янгиликлари, чехия, украина
Чехия Украинани молиялаштирмайди – бош вазир
Шунга қарамай, Прага бошқа мамлакатлар пули эвазига Киев учун ўқ-дориларни сотиб олишни давом эттиради.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Чехия Украинани молиялаштирмаслигини мамлакат бош вазири Андрей Бабиш тасдиқлади.
“Биз Украинага пул бермаслигимиз ўз кучида қолмоқда”, - деди у “Idnes
” порталига берган интерьюсида.
Бабишнинг таъкидлашича, Прага Киев снаряд ташаббуси билан қўллашни давом этади. Бу мақсад учун пулларни ҳар бир давлат ўз хоҳишига кўра ажратади. Аммо Прага Киевга пул ажратмайди.
Чехия икки йил олдин Ғарб давлатлари ҳисобидан учинчи мамлакатларда Украина учун артиллерия снарядларини сотиб олиш ташаббуси билан чиқди. 2025 йил декабрь ойида иш бошлаган республика ҳукумати катта калибрли ўқ-дориларни сотиб олишни мувофиқлаштиришни давом эттириб, молиявий иштирок этишдан бош тортди.
Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.