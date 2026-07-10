Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260710/chexiya-ukraina-58962534.html
Чехия Украинани молиялаштирмайди – бош вазир
Чехия Украинани молиялаштирмайди – бош вазир
Sputnik Ўзбекистон
Шунга қарамай, Прага бошқа мамлакатлар пули эвазига Киев учун ўқ-дориларни сотиб олишни давом эттиради. 10.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-10T17:17+0500
2026-07-10T17:17+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
чехия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1d/57205119_0:21:2590:1477_1920x0_80_0_0_261d2f850b89353836a7bb50de9b6197.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Чехия Украинани молиялаштирмаслигини мамлакат бош вазири Андрей Бабиш тасдиқлади.Бабишнинг таъкидлашича, Прага Киев снаряд ташаббуси билан қўллашни давом этади. Бу мақсад учун пулларни ҳар бир давлат ўз хоҳишига кўра ажратади. Аммо Прага Киевга пул ажратмайди.Чехия икки йил олдин Ғарб давлатлари ҳисобидан учинчи мамлакатларда Украина учун артиллерия снарядларини сотиб олиш ташаббуси билан чиқди. 2025 йил декабрь ойида иш бошлаган республика ҳукумати катта калибрли ўқ-дориларни сотиб олишни мувофиқлаштиришни давом эттириб, молиявий иштирок этишдан бош тортди.Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.
https://sputniknews.uz/20260610/bolgariya-ukraina-58257300.html
чехия
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1d/57205119_0:0:2488:1866_1920x0_80_0_0_a7aadc53ebc1274d553de42f14d7f432.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, чехия, украина
дунёда, дунё янгиликлари, чехия, украина

Чехия Украинани молиялаштирмайди – бош вазир

17:17 10.07.2026
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Медиабанкка ўтишПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Шунга қарамай, Прага бошқа мамлакатлар пули эвазига Киев учун ўқ-дориларни сотиб олишни давом эттиради.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Чехия Украинани молиялаштирмаслигини мамлакат бош вазири Андрей Бабиш тасдиқлади.
“Биз Украинага пул бермаслигимиз ўз кучида қолмоқда”, - деди у “Idnes” порталига берган интерьюсида.
Бабишнинг таъкидлашича, Прага Киев снаряд ташаббуси билан қўллашни давом этади. Бу мақсад учун пулларни ҳар бир давлат ўз хоҳишига кўра ажратади. Аммо Прага Киевга пул ажратмайди.
Чехия икки йил олдин Ғарб давлатлари ҳисобидан учинчи мамлакатларда Украина учун артиллерия снарядларини сотиб олиш ташаббуси билан чиқди. 2025 йил декабрь ойида иш бошлаган республика ҳукумати катта калибрли ўқ-дориларни сотиб олишни мувофиқлаштиришни давом эттириб, молиявий иштирок этишдан бош тортди.
Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.
Флаги Болгарии и Европейского союза на здании в Софии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.06.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Болгария Украинага қурол-яроғ етказиб бермаслигини эълон қилди
10 Июн, 18:44
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0