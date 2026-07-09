https://sputniknews.uz/20260709/usa-iran-zarba-58920703.html
АҚШ ва Эрон яна бир-бирининг объектларига зарба беришни бошлади — тафсилотлар
АҚШ ва Эрон яна бир-бирининг объектларига зарба беришни бошлади — тафсилотлар
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ Эрондаги қарийб 90 та ҳарбий нишонга зарба берди. Теҳрон Кувайт ва Баҳрайндаги Америка базаларига жавоб ҳужуми уюштирганини билдирди. Ҳурмуз бўғози атрофида минтақавий кескинлик ва хавотир янада кучайди, вазият оғир.
2026-07-09T09:59+0500
2026-07-09T09:59+0500
2026-07-09T10:05+0500
ақш – эрон можароси
дональд трамп
дунё янгиликлари
ҳўрмуз бўғози
кувайт
баҳрайн
дунёда
эрон
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/09/58920423_0:282:580:608_1920x0_80_0_0_4a83bd0b481c0759a97336fd09512a50.jpg
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. АҚШ Эронга янги зарбалар берди. АҚШ Марказий қўмондонлиги — CENTCOM маълумотига кўра, операция Эроннинг Ҳўрмуз бўғозида кемалар ҳаракати эркинлигига таҳдид қилиш қобилиятини заифлаштиришга қаратилган.Қўмондонликка кўра, зарбалар Эроннинг ҳаво мудофаа тизимлари, қирғоқ кузатув воситалари, ракета ва дронлар омборлари, ҳарбий-денгиз объектлари ҳамда логистика инфратузилмасига қаратилган.АҚШ президенти Дональд Трамп бу зарбаларни Эрон томонидан гўёки Ҳўрмуз бўғозида кемаларга қилинган ҳужумлар учун қасос деб атади. У агар бундай ҳолат яна такрорланса, Теҳрон учун оқибатлар янада оғир бўлишини айтди.Эрон Инқилоб қўриқчилари корпуси эса АҚШ зарбаларига жавоб тариқасида Кувайт ва Баҳрайндаги Америка ҳарбий объектларига ҳужум қилганини билдирди. Эрон томони Кувайтдаги “Орифжон” ва “Али ас-Салем”, Баҳрайндаги “Ал-Жуфайр” ва “Шайх Исо” базаларидаги инфратузилма нишонга олинганини маълум қилди.AP агентлигига кўра, Кувайт ҳарбийлари учувчисиз учиш аппаратлари ва ракеталарни тутиб қолиш чоралари кўрилганини билдирган. Ҳозирча Кўрфаз давлатларида етказилган зарар ҳақида аниқ маълумот берилмаган.Ҳўрмуз бўғози дунё нефть ва газ ташувлари учун энг муҳим йўналишлардан бири ҳисобланади, шу боис минтақадаги ҳар қандай кескинлашув глобал энергия бозорига ҳам таъсир қилиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260708/trump-iran-sulh-tugash-58904674.html
ҳўрмуз бўғози
кувайт
баҳрайн
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/09/58920423_40:269:539:643_1920x0_80_0_0_db7bab213c512465fa1ea9392acae47b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ақш – эрон можароси, дональд трамп, дунё янгиликлари, ҳўрмуз бўғози, кувайт, баҳрайн, дунёда, эрон, ақш
ақш – эрон можароси, дональд трамп, дунё янгиликлари, ҳўрмуз бўғози, кувайт, баҳрайн, дунёда, эрон, ақш
АҚШ ва Эрон яна бир-бирининг объектларига зарба беришни бошлади — тафсилотлар
09:59 09.07.2026 (янгиланди: 10:05 09.07.2026)
АҚШ Эрондаги қарийб 90 та ҳарбий нишонга зарба берди. Теҳрон эса Кувайт ва Баҳрайндаги Америка базаларига жавоб ҳужуми уюштирганини билдирди.
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
АҚШ Эронга янги зарбалар берди. АҚШ Марказий қўмондонлиги — CENTCOM маълумотига кўра, операция Эроннинг Ҳўрмуз бўғозида кемалар ҳаракати эркинлигига таҳдид қилиш қобилиятини заифлаштиришга қаратилган
.
Қўмондонликка кўра, зарбалар Эроннинг ҳаво мудофаа тизимлари, қирғоқ кузатув воситалари, ракета ва дронлар омборлари, ҳарбий-денгиз объектлари ҳамда логистика инфратузилмасига қаратилган.
Хорижий ОАВ маълумотларига кўра, сўнгги операцияда Эрон бўйлаб қарийб 90 та нишон урилган.
АҚШ президенти Дональд Трамп бу зарбаларни Эрон томонидан гўёки Ҳўрмуз бўғозида кемаларга қилинган ҳужумлар учун қасос деб атади. У агар бундай ҳолат яна такрорланса, Теҳрон учун оқибатлар янада оғир бўлишини айтди.
Эрон Инқилоб қўриқчилари корпуси эса АҚШ зарбаларига жавоб тариқасида Кувайт ва Баҳрайндаги Америка ҳарбий объектларига ҳужум қилганини билдирди.
Эрон томони Кувайтдаги “Орифжон” ва “Али ас-Салем”, Баҳрайндаги “Ал-Жуфайр” ва “Шайх Исо” базаларидаги инфратузилма нишонга олинганини маълум қилди.
AP агентлигига кўра, Кувайт ҳарбийлари учувчисиз учиш аппаратлари ва ракеталарни тутиб қолиш чоралари кўрилганини билдирган. Ҳозирча Кўрфаз давлатларида етказилган зарар ҳақида аниқ маълумот берилмаган.
Эрон давлат ОАВлари мамлакатнинг бир қатор ҳудудларида, жумладан, Жаск, Чобаҳор, Бандар-Аббос, Абу Муса ороли ва Бушер атрофида портлашлар кузатилганини хабар қилмоқда. Шу билан бирга, Бушердаги АЭСга бевосита зарба берилгани ҳақида расмий тасдиқ йўқ.
Ҳўрмуз бўғози дунё нефть ва газ ташувлари учун энг муҳим йўналишлардан бири ҳисобланади, шу боис минтақадаги ҳар қандай кескинлашув глобал энергия бозорига ҳам таъсир қилиши мумкин.