https://sputniknews.uz/20260708/trump-iran-sulh-tugash-58904674.html
Трамп Эрон билан сулҳни тугади деди — ҳарбий ҳаракатлар қайта бошланиши мумкин
Трамп Эрон билан сулҳни тугади деди — ҳарбий ҳаракатлар қайта бошланиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ президенти Доналд Трамп Эрон билан вақтинчалик келишув якунланганини билдирди. У Теҳрон раҳбариятини кескин танқид қилди, Вашингтон эса Эрон нефтини сотишга берилган вақтинчалик рухсатномани бекор қилди.
2026-07-08T15:57+0500
2026-07-08T15:57+0500
2026-07-08T15:57+0500
дунё янгиликлари
дунёда
дональд трамп
нато
саммит
теҳрон
ақш – эрон можароси
исроил
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/0e/47962773_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2d87c49aff14e90fc2fd2e68e4b48a59.jpg
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. АҚШ президенти Доналmд Трамп Эрон билан ўт очишни тўхтатишга доир келишувни “якунланган” деб атади. Унинг баёноти Ҳурмуз бўғозидаги танкерларга ҳужумлар, АҚШнинг Эрондаги янги зарбалари ва Теҳроннинг жавоб ҳаракатлари ортидан янгради.АҚШ президенти Доналд Трамп Эрон билан можарони тўхтатишга қаратилган вақтинчалик меморандумни “якунланган” деб атади.Reuters хабарига кўра, Трамп бу ҳақда Анқарадаги НАТО саммити олдидан журналистлар билан суҳбатда айтган. У Теҳрон билан музокараларни давом эттиришни истамаслигини билдирган.Оқ уй раҳбари "Эрон ҳукумати ёвуз, касал одамлар ва АҚШ бу рак ўсмадан халос бўлиши керак" деди ҳамда "Теҳрон билан мулоқотни “вақтни беҳуда сарфлаш” деб атади. Унинг сўзларига кўра, АҚШ Эрон билан музокаралардан натижа кўрмаяпти. АҚШ президенти Эрон ҳеч қачон ядро қуролига эга бўлмаслиги кераклигини яна бир бор таъкидлади.Трампнинг баёноти Ҳурмуз бўғозида бир нечта танкерга ҳужум қилингани ва АҚШнинг Эрондаги объектларга янги зарбалари ортидан янгради. Вашингтон ушбу зарбаларни тижорат кемаларига таҳдидларга жавоб сифатида изоҳламоқда.Шу билан бирга, АҚШ Эрон нефтини сотишга вақтинча рухсат берувчи лицензияни ҳам бекор қилди. Ушбу рухсатнома Эрон нефти ва нефть маҳсулотлари билан боғлиқ айрим операцияларга 21 августгача имкон бериши керак эди. Энди Теҳронга бундай операцияларни 17 июлгача якунлаш муддати берилган.Эрон томони эса АҚШ ва Исроилнинг янги ҳаракатлари меморандумни амалда самарасиз ҳолатга келтирганини таъкидламоқда. Теҳрон Вашингтонни келишув шартларини бузишда айбламоқда.
https://sputniknews.uz/20260708/usa-iran-zarba-58894634.html
теҳрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/0e/47962773_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_342e308e10acacb0375dcb22328d1a4e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, дональд трамп, нато, саммит, теҳрон, ақш – эрон можароси, исроил
дунё янгиликлари, дунёда, дональд трамп, нато, саммит, теҳрон, ақш – эрон можароси, исроил
Трамп Эрон билан сулҳни тугади деди — ҳарбий ҳаракатлар қайта бошланиши мумкин
Доналmд Трамп Эрон билан сулҳга доир келишув амалда тугаганини билдирди. Бу баёнот Вашингтон ва Теҳрон ўртасида ҳарбий ҳаракатлар қайта бошланиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирларни кучайтирди
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. АҚШ президенти Доналmд Трамп Эрон билан ўт очишни тўхтатишга доир келишувни “якунланган” деб атади. Унинг баёноти Ҳурмуз бўғозидаги танкерларга ҳужумлар, АҚШнинг Эрондаги янги зарбалари ва Теҳроннинг жавоб ҳаракатлари ортидан янгради.
АҚШ президенти Доналд Трамп Эрон билан можарони тўхтатишга қаратилган вақтинчалик меморандумни “якунланган” деб атади.
Reuters хабарига кўра, Трамп бу ҳақда Анқарадаги НАТО саммити олдидан журналистлар билан суҳбатда айтган. У Теҳрон билан музокараларни давом эттиришни истамаслигини билдирган.
“Менимча, у якунланди. Мен улар билан иш кўришни истамайман”, — деди Трамп.
Оқ уй раҳбари "Эрон ҳукумати ёвуз, касал одамлар ва АҚШ бу рак ўсмадан халос бўлиши керак" деди ҳамда "Теҳрон билан мулоқотни “вақтни беҳуда сарфлаш” деб атади. Унинг сўзларига кўра, АҚШ Эрон билан музокаралардан натижа кўрмаяпти. АҚШ президенти Эрон ҳеч қачон ядро қуролига эга бўлмаслиги кераклигини яна бир бор таъкидлади.
Трампнинг баёноти Ҳурмуз бўғозида бир нечта танкерга ҳужум қилингани ва АҚШнинг Эрондаги объектларга янги зарбалари ортидан янгради. Вашингтон ушбу зарбаларни тижорат кемаларига таҳдидларга жавоб сифатида изоҳламоқда.
Шу билан бирга, АҚШ Эрон нефтини сотишга вақтинча рухсат берувчи лицензияни ҳам бекор қилди. Ушбу рухсатнома Эрон нефти ва нефть маҳсулотлари билан боғлиқ айрим операцияларга 21 августгача имкон бериши керак эди. Энди Теҳронга бундай операцияларни 17 июлгача якунлаш муддати берилган.
The Guardian хабарига кўра, Трамп меморандумни якунланган деб ҳисобласа-да, АҚШ музокарачилари Эрон билан мулоқотни давом эттириши мумкинлигини ҳам истисно қилмаган. Бироқ президентнинг ўзи Теҳрон билан келишувга эришиш имкониятига шубҳа билдирган.
Эрон томони эса АҚШ ва Исроилнинг янги ҳаракатлари меморандумни амалда самарасиз ҳолатга келтирганини таъкидламоқда. Теҳрон Вашингтонни келишув шартларини бузишда айбламоқда.