https://sputniknews.uz/20260709/tashkent-rus-uy-talabalar-sap-suzish-58936703.html
Тошкентдаги Рус уйи талабалар учун сап-сузиш тадбирини ташкил қилди
Тошкентдаги Рус уйи талабалар учун сап-сузиш тадбирини ташкил қилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентдаги Рус уйи талабалар учун Анҳор каналида сап-сузиш тадбирини ташкил этди. 40 дан ортиқ иштирокчи 2,5 км масофани босиб ўтди, янги танишлар орттирди ва шаҳар манзараларидан завқланди.
2026-07-09T18:03+0500
2026-07-09T18:03+0500
2026-07-09T18:08+0500
россотрудничество
отм
россия
ўзбекистон
тошкент
талабалар
оммавий тадбир
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/09/58936231_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_7e6e3be6236ecc7cdd55f5e72369e86e.jpg
Сапларда сузиш талабалар учун яхши анъанага айланиб бормоқда. Ўзбекистондаги Россотрудничество ваколатхонаси “SUP GO UZ” сап-сёрфинг клуби билан ҳамкорликда бундай тадбирни икки йилдан бери ўтказиб келмоқда.8 июль куни Анҳор канали бўйига Ўзбекистон олийгоҳлари талабалари, шунингдек, Россия ҳукумати квотаси асосида Россия ОТМларида таҳсил олаётган 40 нафардан ортиқ йигит-қиз йиғилди.Старт олдидан тажрибали йўриқчилар сап-тахтада қандай тўғри туриш, хавфсизлик қоидаларига амал қилиш ва сузишдан завқ олиш учун тахтани қандай бошқариш кераклигини тушунтириб беришди.Иштирокчиларни 2,5 километрлик масофа: “Моржклуб” спорт клубидан бошлаб, Минор масжиди бўйлаб, кўприк остидан ўтиб, Япон боғигача ва ортга қайтиш кутаётган эди.Тадбир иштирокчилари орасида сап-сузиш билан аввалдан таниш бўлганлар ҳам, сап-тахтага илк бор чиққанлар ҳам бор эди. Мураббийлар бутун йўналиш давомида талабаларни кузатиб, зарур пайтда уларга ёрдам бериб туришди.Сузиш давомида талабалар бир-бири билан танишишга, суратга тушишга ва сапда илк бор турган иштирокчиларни қўллаб-қувватлашга ҳам улгуришди.Қирғоққа қайтгач, кўпчилик ташкилотчиларга миннатдорлик билдириб, ўз таассуротлари билан ўртоқлашди.Сузиш жараёнидаги муҳит — Sputnik Ўзбекистон видеосида.
https://sputniknews.uz/20260520/yangi-tashabbuslar-davr-talabalar-forum-57714919.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/09/58936231_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_cc806a95d56385c29eb2f35710fb310c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россотрудничество, отм, россия, ўзбекистон, тошкент, талабалар, оммавий тадбир, видео
россотрудничество, отм, россия, ўзбекистон, тошкент, талабалар, оммавий тадбир, видео
Тошкентдаги Рус уйи талабалар учун сап-сузиш тадбирини ташкил қилди
18:03 09.07.2026 (янгиланди: 18:08 09.07.2026)
Эксклюзив
Саплар, гўзал Анҳор канали, янги танишувлар ва ёввойи ўрдаклар — Тошкентдаги Рус уйи талабалар учун яна бир бор ёзги сузиш тадбирини ташкил этди.
Сапларда сузиш талабалар учун яхши анъанага айланиб бормоқда. Ўзбекистондаги Россотрудничество ваколатхонаси “SUP GO UZ” сап-сёрфинг клуби билан ҳамкорликда бундай тадбирни икки йилдан бери ўтказиб келмоқда.
8 июль куни Анҳор канали бўйига Ўзбекистон олийгоҳлари талабалари, шунингдек, Россия ҳукумати квотаси асосида Россия ОТМларида таҳсил олаётган 40 нафардан ортиқ йигит-қиз йиғилди.
Сап-сузиш Япон боғи яқинидаги Анҳор канали бўйлаб ташкил этилди. Иштирокчиларга сап-тахталар, қутқарув нимчалари, эшкаклар ва рамзий кепкалар шу ернинг ўзида тарқатилди.
Старт олдидан тажрибали йўриқчилар сап-тахтада қандай тўғри туриш, хавфсизлик қоидаларига амал қилиш ва сузишдан завқ олиш учун тахтани қандай бошқариш кераклигини тушунтириб беришди.
Иштирокчиларни 2,5 километрлик масофа: “Моржклуб” спорт клубидан бошлаб, Минор масжиди бўйлаб, кўприк остидан ўтиб, Япон боғигача ва ортга қайтиш кутаётган эди.
Масофанинг биринчи қисми бироз қийин кечди: талабалар оқимга қарши сузишди, йўлда эса кичик гирдоблар ҳам учради. Қайтиш йўли анча енгил ва мароқли бўлди — иштирокчилар оқим ёрдамида сузиб, шаҳар манзаралари ва канал бўйидаги ёввойи ўрдаклардан завқланишди.
Тадбир иштирокчилари орасида сап-сузиш билан аввалдан таниш бўлганлар ҳам, сап-тахтага илк бор чиққанлар ҳам бор эди. Мураббийлар бутун йўналиш давомида талабаларни кузатиб, зарур пайтда уларга ёрдам бериб туришди.
Сузиш давомида талабалар бир-бири билан танишишга, суратга тушишга ва сапда илк бор турган иштирокчиларни қўллаб-қувватлашга ҳам улгуришди.
Қирғоққа қайтгач, кўпчилик ташкилотчиларга миннатдорлик билдириб, ўз таассуротлари билан ўртоқлашди.
“Ана шундай самимий лаҳзаларда ишингни бежизга қилмаётганингни англаб етасан”, — деди Тошкентдаги Рус уйи вакили.
Сузиш жараёнидаги муҳит — Sputnik Ўзбекистон
видеосида.