“Янги ташаббуслар даври” талабалар форуми бўлиб ўтди
© Представительство Россотрудничества в РУзСостоялся студенческий форум "Эра новых инициатив"
Талабалар форумида 80 нафар ёш сунъий интеллект, лойиҳаларни ривожлантириш ва гуманитар ҳамкорлик бўйича ғояларини тақдим этди.
ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik. 15–17 май кунлари “WATER & Rowing” сув ва эшкак эшиш спорт турлари бўйича халқаро марказида “Янги ташаббуслар даври” сайёр талабалар форуми ўтказилди. Тадбир Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси фаолиятининг 25 йиллигига бағишланди.
Форум Россотрудничество ҳузуридаги Жамоатчилик кенгаши ва Халқаро ҳамкорлик маркази кўмагида ташкил этилди.
Унинг финал босқичида Тошкент ва ҳудудлардаги 15 та таълим муассасасидан 80 нафар фаол талаба, ёшлар ва ижтимоий ташаббуслар муаллифлари иштирок этди.
Дастурнинг биринчи куни таълим ва жамоавий машғулотларга бағишланди. “School 21” рақамли технологиялар мактаби экспертлари талабалар учун сунъий интеллектдан фойдаланиш, лойиҳаларни ривожлантириш, тақдимот ва визуал дизайн тайёрлаш бўйича маҳорат дарслари ўтказди.
Иккинчи кун “SUP GO UZ” САП-сёрфинг клуби раҳбари Алексей Мочалов иштирокидаги спорт машғулотлари билан бошланди. Шу куни Талабалар ташаббуслари танлови лойиҳаларининг якуний ҳимояси ҳам бўлиб ўтди.
Иштирокчилар ёшлар, таълим ва гуманитар ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган ғоя ва лойиҳаларини тақдим этди.