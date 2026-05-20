Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260520/yangi-tashabbuslar-davr-talabalar-forum-57714919.html
“Янги ташаббуслар даври” талабалар форуми бўлиб ўтди
“Янги ташаббуслар даври” талабалар форуми бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
15–17 май кунлари “WATER & Rowing” марказида “Янги ташаббуслар даври” сайёр талабалар форуми бўлиб ўтди. Унда 80 нафар талаба AI, лойиҳаларни ривожлантириш ва ёшлар ташаббуслари бўйича тажриба алмашди.
2026-05-20T15:10+0500
2026-05-20T15:10+0500
россотрудничество
болалар
ўзбекистон
тошкент
талабалар
ўқувчилар
сунъий интеллект
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57714151_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0c0ad186d9aa838709629def53185118.jpg
ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik. 15–17 май кунлари “WATER &amp; Rowing” сув ва эшкак эшиш спорт турлари бўйича халқаро марказида “Янги ташаббуслар даври” сайёр талабалар форуми ўтказилди. Тадбир Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси фаолиятининг 25 йиллигига бағишланди.Форум Россотрудничество ҳузуридаги Жамоатчилик кенгаши ва Халқаро ҳамкорлик маркази кўмагида ташкил этилди. Дастурнинг биринчи куни таълим ва жамоавий машғулотларга бағишланди. “School 21” рақамли технологиялар мактаби экспертлари талабалар учун сунъий интеллектдан фойдаланиш, лойиҳаларни ривожлантириш, тақдимот ва визуал дизайн тайёрлаш бўйича маҳорат дарслари ўтказди.Иккинчи кун “SUP GO UZ” САП-сёрфинг клуби раҳбари Алексей Мочалов иштирокидаги спорт машғулотлари билан бошланди. Шу куни Талабалар ташаббуслари танлови лойиҳаларининг якуний ҳимояси ҳам бўлиб ўтди.Иштирокчилар ёшлар, таълим ва гуманитар ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган ғоя ва лойиҳаларини тақдим этди.
https://sputniknews.uz/20260503/tashkent-rus-uy-kvest-57294504.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57714151_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5e4a7e76e59f6c40e4d2faeb1a7350cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россотрудничество, болалар, ўзбекистон, тошкент, талабалар, ўқувчилар, сунъий интеллект, жамият
россотрудничество, болалар, ўзбекистон, тошкент, талабалар, ўқувчилар, сунъий интеллект, жамият

“Янги ташаббуслар даври” талабалар форуми бўлиб ўтди

15:10 20.05.2026
© Представительство Россотрудничества в РУзСостоялся студенческий форум "Эра новых инициатив"
Состоялся студенческий форум Эра новых инициатив - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.05.2026
© Представительство Россотрудничества в РУз
Oбуна бўлиш
Талабалар форумида 80 нафар ёш сунъий интеллект, лойиҳаларни ривожлантириш ва гуманитар ҳамкорлик бўйича ғояларини тақдим этди.
ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik. 15–17 май кунлари “WATER & Rowing” сув ва эшкак эшиш спорт турлари бўйича халқаро марказида “Янги ташаббуслар даври” сайёр талабалар форуми ўтказилди. Тадбир Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси фаолиятининг 25 йиллигига бағишланди.
Форум Россотрудничество ҳузуридаги Жамоатчилик кенгаши ва Халқаро ҳамкорлик маркази кўмагида ташкил этилди.
© Представительство Россотрудничества в РУзСостоялся студенческий форум "Эра новых инициатив"
Состоялся студенческий форум Эра новых инициатив - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.05.2026
Состоялся студенческий форум "Эра новых инициатив"
© Представительство Россотрудничества в РУз
Унинг финал босқичида Тошкент ва ҳудудлардаги 15 та таълим муассасасидан 80 нафар фаол талаба, ёшлар ва ижтимоий ташаббуслар муаллифлари иштирок этди.
Дастурнинг биринчи куни таълим ва жамоавий машғулотларга бағишланди. “School 21” рақамли технологиялар мактаби экспертлари талабалар учун сунъий интеллектдан фойдаланиш, лойиҳаларни ривожлантириш, тақдимот ва визуал дизайн тайёрлаш бўйича маҳорат дарслари ўтказди.
© Представительство Россотрудничества в РУзСостоялся студенческий форум "Эра новых инициатив"
Состоялся студенческий форум Эра новых инициатив - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.05.2026
Состоялся студенческий форум "Эра новых инициатив"
© Представительство Россотрудничества в РУз
Иккинчи кун “SUP GO UZ” САП-сёрфинг клуби раҳбари Алексей Мочалов иштирокидаги спорт машғулотлари билан бошланди. Шу куни Талабалар ташаббуслари танлови лойиҳаларининг якуний ҳимояси ҳам бўлиб ўтди.
Иштирокчилар ёшлар, таълим ва гуманитар ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган ғоя ва лойиҳаларини тақдим этди.
Квест Русского дома в Ташкенте: Вместе через культуру - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.05.2026
“Маданият орқали бирга": Тошкентда Рус уйи квести қандай ўтди
3 Май, 19:51
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0