https://sputniknews.uz/20260708/uzbekistan-zaxiralar-oltin-rezervlar-58906570.html
Ўзбекистон захираларидаги олтин қиймати пасайди — резервлар 6,8 млрд долларга қисқарди
Ўзбекистон захираларидаги олтин қиймати пасайди — резервлар 6,8 млрд долларга қисқарди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг халқаро захиралари 1 июль ҳолатига 63,76 млрд долларни ташкил этди. Захиралар июнь ойида 6,8 млрд долларга камайган, бунга асосан жаҳон бозорида олтин нархининг пасайиши таъсир қилган.
2026-07-08T19:22+0500
2026-07-08T19:22+0500
2026-07-08T19:22+0500
олтин-валюта захиралари
марказий банк
инфографика
олтин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58902312_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_efffe3668af2fce72645580fabe01b67.png
Марказий банк маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистоннинг халқаро захиралари 63,76 млрд долларни ташкил этди.Бу 1 июнь ҳолатига нисбатан 6,8 млрд долларга кам. Захиралар пасайишига асосан жаҳон бозорида олтин нархининг арзонлашиши таъсир кўрсатган.Захиралар таркибидаги олтин қиймати 61,4 млрд доллардан 55,75 млрд долларга тушди. Шу билан бирга, олтиннинг жисмоний ҳажми 13,6 млн трой унциядан 13,88 млн трой унцияга ошган.Ҳозирда умумий халқаро захираларнинг қарийб 87,4 фоизини олтин ташкил этмоқда. Қолган қисми хорижий валюта захиралари ва бошқа резерв активлар ҳиссасига тўғри келади.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58902312_179:0:1139:720_1920x0_80_0_0_76d1b7fb8223c525cbbd7051633e9b65.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
олтин-валюта захиралари, марказий банк, инфографика, олтин, инфографика
олтин-валюта захиралари, марказий банк, инфографика, олтин, инфографика
Ўзбекистон захираларидаги олтин қиймати пасайди — резервлар 6,8 млрд долларга қисқарди
1 июль ҳолатига Ўзбекистоннинг халқаро захиралари 63,76 млрд долларни ташкил этди. Бир ойда кўрсаткич 6,8 млрд долларга камайди.
Марказий банк маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистоннинг халқаро захиралари 63,76 млрд долларни ташкил этди.
Бу 1 июнь ҳолатига нисбатан 6,8 млрд долларга кам. Захиралар пасайишига асосан жаҳон бозорида олтин нархининг арзонлашиши таъсир кўрсатган.
Захиралар таркибидаги олтин қиймати 61,4 млрд доллардан 55,75 млрд долларга тушди. Шу билан бирга, олтиннинг жисмоний ҳажми 13,6 млн трой унциядан 13,88 млн трой унцияга ошган.
Ҳозирда умумий халқаро захираларнинг қарийб 87,4 фоизини олтин ташкил этмоқда. Қолган қисми хорижий валюта захиралари ва бошқа резерв активлар ҳиссасига тўғри келади.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида