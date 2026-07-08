https://sputniknews.uz/20260708/uzbekistan-tiv-rahbar-vakillar-muloqot-58892259.html
Ўзбекистон ТИВ раҳбари Озарбайжон, Жазоир ва Гвинея-Бисау вакиллари билан мулоқот қилди
Ўзбекистон ТИВ раҳбари Озарбайжон, Жазоир ва Гвинея-Бисау вакиллари билан мулоқот қилди
Sputnik Ўзбекистон
Бахтиёр Саидов Озарбайжон элчиси билан хайрлашув учрашуви ўтказди, Жазоирнинг янги элчисидан ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди ва Гвинея-Бисау ТИВ раҳбари билан мулоқот қилди.
2026-07-08T09:20+0500
2026-07-08T09:20+0500
2026-07-08T09:20+0500
бахтиёр саидов
дипломатлар
дипломатик муносабатлар
ўзбекистон тив
африка
элчи
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58891734_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_eb73553f319dd792d1f37025afbf1dca.jpg
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. 7 июль куни Ўзбекистон Республикаси ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов бир қатор дипломатик учрашув ва мулоқотлар ўтказди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.ТИВ раҳбари мамлакатимизда дипломатик фаолиятини якунлаётган Озарбайжоннинг Ўзбекистондаги элчиси Гусейн Гулиев билан хайрлашув учрашувини ўтказди. Унинг Ўзбекистон–Озарбайжон стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини ривожлантиришга қўшган ҳиссаси қайд этилди.Шунингдек, Саидов Жазоирнинг Ўзбекистондаги янги тайинланган элчиси Жамила Ашурдан ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди. Учрашувда жорий йил июнь ойида Жазоирга амалга оширилган расмий ташриф якунлари, савдо-иқтисодий, инвестиция, таълим ва маданият соҳаларидаги ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди.Томонлар икки давлат ўртасида сиёсий мулоқотни йўлга қўйиш, ташқи ишлар вазирликлари ўртасида маслаҳатлашувлар механизмини шакллантириш, шартномавий-ҳуқуқий базани кенгайтириш ҳамда БМТ ва Қўшилмаслик ҳаракати доирасидаги ҳамкорликни муҳокама қилди.
https://sputniknews.uz/20260512/saidov-kuwait-singapore-iran-oman-muloqotlar-57500359.html
африка
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/08/58891734_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_3ad303e4ea9b16efe44f3c5e630cdf5b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бахтиёр саидов, дипломатлар, дипломатик муносабатлар, ўзбекистон тив, африка, элчи
бахтиёр саидов, дипломатлар, дипломатик муносабатлар, ўзбекистон тив, африка, элчи
Ўзбекистон ТИВ раҳбари Озарбайжон, Жазоир ва Гвинея-Бисау вакиллари билан мулоқот қилди
Бахтиёр Саидов Озарбайжон элчиси билан хайрлашув учрашуви ўтказди, Жазоирнинг янги элчисидан ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди ва Гвинея-Бисау ТИВ раҳбари билан телефон орқали мулоқот қилди.
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
7 июль куни Ўзбекистон Республикаси ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов бир қатор дипломатик учрашув ва мулоқотлар ўтказди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
ТИВ раҳбари мамлакатимизда дипломатик фаолиятини якунлаётган Озарбайжоннинг Ўзбекистондаги элчиси Гусейн Гулиев билан хайрлашув учрашувини ўтказди. Унинг Ўзбекистон–Озарбайжон стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини ривожлантиришга қўшган ҳиссаси қайд этилди.
Шунингдек, Саидов Жазоирнинг Ўзбекистондаги янги тайинланган элчиси Жамила Ашурдан ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди. Учрашувда жорий йил июнь ойида Жазоирга амалга оширилган расмий ташриф якунлари, савдо-иқтисодий, инвестиция, таълим ва маданият соҳаларидаги ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди.
Бундан ташқари, Ўзбекистон ТИВ раҳбари Гвинея-Бисау ташқи ишлар, халқаро ҳамкорлик ва жамиятлар вазири Фатумата Жау билан телефон орқали мулоқот қилди.
Томонлар икки давлат ўртасида сиёсий мулоқотни йўлга қўйиш, ташқи ишлар вазирликлари ўртасида маслаҳатлашувлар механизмини шакллантириш, шартномавий-ҳуқуқий базани кенгайтириш ҳамда БМТ ва Қўшилмаслик ҳаракати доирасидаги ҳамкорликни муҳокама қилди.